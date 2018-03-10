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    велоспорт

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Любовь Басова
    Украинская велогонщица завоевала вторую медаль сборной на ЧЕ в Берлине
    23:35 21.10.2017
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    На финишной прямой, украинская велогонщица Любовь Басова уступила только Кристине Фогель из Гермнии и Симоне Крупецкайте из Литвы. Эта медаль стала второй для команды Украины за один день соревнований.
    Украинский велосипедист Егор Дементьев. Архивное фото
    В Киевской области построят первый в Украине модульный крытый велотрек
    21:41 30.01.2017
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    Сооружение будет мультифункциональным и, кроме велосипедной трассы, будет включать площадку для занятий борьбой, баскетболом, мини-футболом и гостиницу для размещения участников соревнований.
    Любовь Басова
    Украинка Любовь Басова завоевала "золото" в кейрине на ЧЕ по велоспорту
    04:59 22.10.2016
    78
    Украинская спортсменка Любовь Басова была первой в кейрине на чемпионате Европы по велоспорту на треке во Франции. Обладательницей серебряной награды стала Ники Дегренделе из Бельгии, третье место заняла Симона Крупецкайте из Литвы.
    В Одессе стартовала велосотка и марафон по Поясу Славы
    В Одессе прошли велосотка и марафон по Поясу Славы 
    05:25 10.04.2016
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    В субботу утром в парке Шевченко стартовало велоралли и марафон — 100 км по Поясу Славы, который уже в 34-й раз проводится в ознаменование освобождения Одессы от фашизма.
    Американская велогонщица Эвелин Стивенс побила часовой рекорд на треке
    Американская велогонщица Эвелин Стивенс побила часовой рекорд на треке
    23:21 27.02.2016
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    За один час американка проехала 47,980 километра. Предыдущее достижение принадлежит австралийке Брайди О'Доннелл, которая в январе за час преодолела 46,882 километра.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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