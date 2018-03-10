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    велосипеды

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 23
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    В США птица внезапно атаковала велосипедиста. Видео
    Как в фильме ужасов. На велосипедиста набросилась птица 
    04:32 09.10.2017
    319
    Велосипедист из американского города Санбери, штат Пенсильвания, заснял на видео, как на него несколько раз нападала птица. Велосипедист оставался невозмутимым в течение всего ролика.
    Скорая помощь. Архивное фото
    Фура сбила велосипедистов в Житомирской области, есть жертвы
    14:56 31.08.2017
    111
    По информации полиции, авария произошла в четверг утром на автодороге "Киев-Чоп" в Новоград-Волынском районе. Водитель грузового автомобиля "MAN", житель Кировоградской области, совершил наезд на двух велосипедистов.
    Иностранец сбил велосипедиста
    Смертельное ДТП в Киеве. Иностранец сбил велосипедиста
    23:13 27.08.2017
    229
    По информации СМИ, за рулем легковушки с литовскими номерами на большой скорости ехал иностранец. На регулируемом перекрестке он сбил мужчину-велосипедиста 1976 года рождения.
    Скорая помощь. Архивное фото
    Смертельное ДТП в Днепре. Велосипедист сбил женщину
    15:26 17.08.2017
    598
    По информации полиции, около 18:30 в Днепре на проспекте Мануйловском велосипедист, двигаясь по тротуару, наехал на пешехода. В результате 43-летнюю жительницу Днепра с тяжелыми повреждениями головы доставили в областную больницу.
    Велопарад девушек в Киеве
    Kyiv Cycle Chic: в Киеве прошел яркий велопарад "в юбках" 
    18:28 15.07.2017
    498
    В субботу, 15 июля, в столице состоялся традиционный велопарад девушек Kyiv Cycle Chic. Участники парада отправились в неспешный велокруиз по улицам города.
    Виталий Кличко на велосипеде проверил подготовку пляжей Киева к сезону. Архивное фото
    Во вторник в Киеве пройдет акция "Велосипедом на работу"
    02:39 23.04.2017
    106
    Ассоциация велосипедистов Киева приглашает ехать во вторник на велосипеде на работу или учебу, и организует праздник с завтраком, розыгрышем подарков и фотографированием.
    Акция На велосипеде на работу в Киеве
    Акция "На велосипеде на работу" в Киеве 
    05:28 11.02.2017
    153
    В Киеве по инициативе Ассоциации велосипедистов Киева прошла акция "На велосипеде на работу". Она была проведена в рамках Всемирного зимнего дня "Велосипедом на работу".
    Акция На велосипеде на работу в Киеве
    Акция "На велосипеде на работу" в Киеве: участники рисковали жизнью - Берлин
    01:46 11.02.2017
    205Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    Президент всеукраинской Ассоциации безопасности дорожного движения Михаил Берлин в эфире ГС заявил, что смысл проведения такой акции ему не вполне понятен.
    Арнольд Шварценеггер
    Полицейский остановил Арнольда Шварценеггера за катание на велосипеде
    20:12 01.10.2016
    1045
    Актер Арнольд Шварценеггер сделал селфи с улыбающимся полицейским и покинул место инцидента пешком, катя велосипед по направлению к северному входу на вокзал в Мюнхене.
    Украинский велосипедист Егор Дементьев завоевал золото Паралимпиады
    Украинский велосипедист Егор Дементьев завоевал "золото" Паралимпиады
    03:59 11.09.2016
    151Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Велосипедист Егор Дементьев завоевал двенадцатую золотую медаль для Украины на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро в гонке преследования на велотреке.
    Фура сбила группу велосипедистов под Броварами. Архивное фото
    Спецкор: консул Болгарии обещал помощь пострадавшим в ДТП под Броварами
    22:49 06.09.2016
    143
    Консул Болгарии навестил в больнице пострадавших в ДТП под Броварами детей и извинился за своего соотечественника. Об этом в эфире ГС сообщил спортивный обозреватель радиостанции Дмитрий Фон-Крик.
    Фура сбила группу велосипедистов под Броварами
    Суд арестовал водителя, сбившего велосипедистов под Броварами
    06:23 05.09.2016
    132
    По информации первого заместителя главы Киевской обладминистрации Льва Парцхаладзе, судебный приговор водителю грузовика будет вынесен по окончанию следственных действий и заключения судмедэкспертизы.
    Велодень в Донецке
    Велодень в Донецке 
    00:50 30.05.2016
    498
    В воскресенье, 29 мая, в Донецке прошел Велодень. В мероприятии приняли участие около 500 велосипедистов. Участники мероприятия в основной массе были без какой-либо политической символики.
    Массовый велозаезд Night Ride в Ужгороде
    Массовый велозаезд в Ужгороде 
    14:27 21.05.2016
    119
    Велосипедный заезд Night Ride состоялся в Ужгороде, в нем приняли участие десятки человек. В этом году он прошел при хорошей погоде. Эмоции участников смотрите на фотографиях.
    Львовская железная дорога запустила поезд с вагоном для велосипедистов
    Львовская железная дорога запустила поезд с вагоном для велосипедистов 
    22:25 20.05.2016
    842
    Львовская железная дорога в пятницу, 20 мая, отправила в первый рейс поезд со специально переоборудованным вагоном для перевозки велосипедов.
    Патрульная полиция Киева набирает сотрудников в велосипедный патруль. Видео
    Патрульная полиция Киева набирает сотрудников в велосипедный патруль 
    05:57 01.05.2016
    424День полиции: успех или провал?
    Руководство патрульной полиции Киева проводит набор сотрудников для будущего подразделения велосипедных патрулей, заявил в субботу начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля.
    Падение Виталия Кличко с велосипеда в Киеве
    Виталий Кличко упал с велосипеда в центре Киева
    10:07 21.04.2016
    2950
    Мэр Киева 19 апреля заявил, что будет ездить на работу и по делам в центральной части столицы на велосипеде. Уже на следующий день он упал после неудачной попытки запрыгнуть на велосипеде на бордюр.
    Виталий Кличко на велосипеде едет по Киеву
    Мэр Киева Кличко решил ездить на работу на велосипеде
    14:52 19.04.2016
    644
    Мэр столицы решил подавать личный пример, чтобы бороться с пробками. Кличко считает, что это не только быстрый и удобный вид транспорта, но еще и полезный.
    Американская велогонщица Эвелин Стивенс побила часовой рекорд на треке
    Американская велогонщица Эвелин Стивенс побила часовой рекорд на треке
    23:21 27.02.2016
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    За один час американка проехала 47,980 километра. Предыдущее достижение принадлежит австралийке Брайди О'Доннелл, которая в январе за час преодолела 46,882 километра.
    Киевские велосипедисты требуют вернуть им велотрек. Видео
    Киевские велосипедисты требуют вернуть им велотрек 
    04:35 12.02.2016
    134
    В центре Киева, перед Киевской городской государственной администрацией велосипедисты устроили акцию протеста. Им не нравится, что без тендеров отдали на реконструкцию велотрек фирме известного застройщика по фамилии Непоп.
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