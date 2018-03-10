По информации полиции, авария произошла в четверг утром на автодороге "Киев-Чоп" в Новоград-Волынском районе. Водитель грузового автомобиля "MAN", житель Кировоградской области, совершил наезд на двух велосипедистов.
По информации полиции, около 18:30 в Днепре на проспекте Мануйловском велосипедист, двигаясь по тротуару, наехал на пешехода. В результате 43-летнюю жительницу Днепра с тяжелыми повреждениями головы доставили в областную больницу.
В центре Киева, перед Киевской городской государственной администрацией велосипедисты устроили акцию протеста. Им не нравится, что без тендеров отдали на реконструкцию велотрек фирме известного застройщика по фамилии Непоп.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".