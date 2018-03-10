По словам тренера паралимпийской сборной Украины по футболу Юрия Тимофеева, "сборная должна была доказать, что украинская нация, несмотря на военный конфликт, полна боевого духа, и ее на колени не поставишь".
Золотая медаль у пловца Дениса Дубрового, который установил мировой рекорд 2:06:87. "Золото" и "серебро" у Елизаветы Мерешко и Виктории Савцовой на дистанции 100 метров брасом с результатом 1:41.63 и 1:42.14.
В Рио-де-Жанейро завершились финалы очередного дня соревнований в плавании, где сразу три золотые медали завоевали спортсмены сборной Украины.В финальном заплыве женщин вольным стилем на дистанции 50 м сильнейшей была Елизавета Мережко.
"Золото" выиграл Дмитрий Виноградец, установив рекорд Европы (44:94) на дистанции 50 метров в плавании на спине. "Серебро" у Ярослава Денисенко, который проплыл дистанцию 200 метров комплексным плаванием за 2:08.76.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".