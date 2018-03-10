наверх
10.03.201805:11
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Паралимпийская сборная Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Украинские паралимпийцы завоевали титул чемпионов мира по футболу
    Украинские паралимпийцы завоевали титул чемпионов мира по футболу
    04:57 24.09.2017
    191
    По словам руководителя Национального паралимпийского комитета Украины Валерия Сушкевича, со счетом 1:0 "паралимпийцы завоевали для Украины первое место в мировом футболе".
    Тренер Юрий Тимофеев
    Тренер паралимпийской сборной по футболу: украинцев на колени не поставишь
    15:51 26.09.2016
    110Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам тренера паралимпийской сборной Украины по футболу Юрия Тимофеева, "сборная должна была доказать, что украинская нация, несмотря на военный конфликт, полна боевого духа, и ее на колени не поставишь".
    Паралимпийские игры 2016
    Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро объявлены закрытыми
    04:10 19.09.2016
    1291Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Церемония закрытия прошла в воскресенье на том же стадионе "Маракана", где 7 числа Игры открылись. Представление было посвящено любви бразильцев к музыке.
    Выступление украинских спортсменов по плаванию в Паралимпиаде
    На Паралимпиаде украинские пловцы завоевали за один день еще три "золота"
    03:58 18.09.2016
    235Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Победы на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро на счету украинских пловцов Елизаветы Мережко, Максима Вераксы и Анны Стеценко в заплывах на 100 и 50 метров вольным стилем.
    Выступление украинских спортсменов по плаванию в Паралимпиаде
    Украинские паралимпийцы завоевали три "золота", два "серебра" и две "бронзы"
    04:32 12.09.2016
    293Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Золотая медаль у пловца Дениса Дубрового, который установил мировой рекорд 2:06:87. "Золото" и "серебро" у Елизаветы Мерешко и Виктории Савцовой на дистанции 100 метров брасом с результатом 1:41.63 и 1:42.14.
    Наталья Косьмина на соревнованиях по настольному теннису
    Украинка Космина стала чемпионкой Паралимпиады в настольном теннисе
    00:09 12.09.2016
    1432Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    В финале паралимпийских соревнований по настольному теннису Наталья Космина победила представительницу Польши Кристину Семенечку со счетом 3:0 (11:7, 11:6, 11:5).
    Украинский велосипедист Егор Дементьев завоевал золото Паралимпиады
    Украинский велосипедист Егор Дементьев завоевал "золото" Паралимпиады
    03:59 11.09.2016
    151Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Велосипедист Егор Дементьев завоевал двенадцатую золотую медаль для Украины на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро в гонке преследования на велотреке.
    Золотой заплыв Елизавета Мережко. Видео
    "Золотые" заплывы украинских паралимпийцев 
    03:12 11.09.2016
    477Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    В Рио-де-Жанейро завершились финалы очередного дня соревнований в плавании, где сразу три золотые медали завоевали спортсмены сборной Украины.В финальном заплыве женщин вольным стилем на дистанции 50 м сильнейшей была Елизавета Мережко.
    Выступление украинских спортсменов по плаванию в Паралимпиаде
    За один день украинские пловцы завоевали три "золота" Паралимпиады
    02:47 11.09.2016
    162Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По окончании соревнований в плавании на счету сборной Украины в общем медальном зачете уже 37 наград - 12 золотых, 10 серебряных и 15 бронзовых медалей.
    Паралимпийский чемпион Дмитрий Виноградец
    На Паралимпиаде украинские спортсмены завоевали "золото", "серебро" и "бронзу"
    01:58 11.09.2016
    271Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    "Золото" выиграл Дмитрий Виноградец, установив рекорд Европы (44:94) на дистанции 50 метров в плавании на спине. "Серебро" у Ярослава Денисенко, который проплыл дистанцию 200 метров комплексным плаванием за 2:08.76.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги

    Персоны