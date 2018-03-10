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    Паралимпиада-2016

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 75
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    Российские спортсмены-паралимпийцы. Архивное фото
    В ООН отказались расследовать отстранение паралимпийцев РФ от Игр в Рио
    03:37 23.10.2016
    291Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Согласно письму Комитета ООН по правам инвалидов, они не имеют полномочий пересматривать решения международных органов, таких как Международный паралимпийский комитет.
    Российские спортсмены-паралимпийцы. Архивное фото
    Решение CAS о недопуске россиян на Паралимпиаду лицемерное - МИД РФ
    12:02 13.10.2016
    163Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Представитель МИД РФ Константин Долгов отметил, что двойные стандарты - это когда одним спортсменам можно принимать запрещенные препараты, а другим нельзя.
    Порошенко и олимпийцы
    Порошенко вручил награды олимпийцам и паралимпийцам 
    13:54 05.10.2016
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    В среду президент Украины Петр Порошенко вручил награды украинским олимпийцам и паралимпийцам сборной страны. По словам президента, Украине нужна эффективная система подготовки спортсменов высокого класса.
    Директор Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике Андрей Фомочкин с флагом России (на дальнем плане в центре) во время парада атлетов и членов национальных делегаций на церемонии открытия XV летних Паралимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро
    Фомочкин не знает, примет ли подаренную ему квартиру в Москве
    01:43 04.10.2016
    158Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Согласно белорусскому закону о госслужбе от 2003 года, госслужащим запрещено принимать подарки или получать другую выгоду в виде услуги в связи с исполнением служебных обязанностей, за исключением сувениров, вручаемых при проведении официальных мероприятий.
    Директор Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике, представитель белорусской делегации Андрей Фомочкин с флагом России во время парада атлетов и членов национальных делегаций на церемонии открытия XV летних Паралимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро
    Захарова сообщила о подарке вынесшему флаг РФ на Паралимпиаде белорусу
    01:13 03.10.2016
    426Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По информации официального представителя МИД России Марии Захаровой, белорусу Андрею Фомочкину решили подарить квартиру в готовом доме. В воскресенье Андрей Фомочкин приехал в Москву.
    Организация объединенных наций
    Россия предложила обсудить в ООН вопрос деполитизации спорта
    17:45 26.09.2016
    75Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    В проекте заявления Совфеда РФ предлагается проведение в рамках Совета ООН по правам человека обсуждения по вопросу о соблюдении в сферах олимпизма и паралимпизма положений Всеобщей декларации прав человека и резолюций Генассамблеи ООН.
    Тренер Юрий Тимофеев
    Тренер паралимпийской сборной по футболу: украинцев на колени не поставишь
    15:51 26.09.2016
    110Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам тренера паралимпийской сборной Украины по футболу Юрия Тимофеева, "сборная должна была доказать, что украинская нация, несмотря на военный конфликт, полна боевого духа, и ее на колени не поставишь".
    Игорь Жданов
    Жданов сообщил, какие премии получат паралимпийцы-победители
    18:31 19.09.2016
    193Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам министра молодежи и спорта Игоря Жданова, "завтра все паралимпийцы-спортсмены получат награды по 40 тысяч долларов - "золото", 26 тысяч - "серебро" и 18 тысяч - за "бронзу".
    Порошенко встретился с представителями украинской громады США
    Фотоитоги 19 сентября: Порошенко в США, взрыв в Нью-Йорке, завершение Паралимпиады 
    18:09 19.09.2016
    462Генассамблея ООН. Визит Порошенко в США
    Президент Украины Петр Порошенко встретился с представителями украинской громады США в Украинском институте Америки в Нью-Йорке. Глава государства назвал символичным, что второй раз начинает свой визит в США с общения с украинцами Америки.
    Закрытие Паралимпиады в Рио
    Красочное закрытие Паралимпиады в Рио 
    08:20 19.09.2016
    394Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро, проходившие с 7 по 18 сентября, официально объявлены закрытыми. Церемония закрытия прошла в воскресенье на том же стадионе "Маракана", где 7 числа Игры открылись.
    Паралимпийские игры 2016
    Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро объявлены закрытыми
    04:10 19.09.2016
    1291Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Церемония закрытия прошла в воскресенье на том же стадионе "Маракана", где 7 числа Игры открылись. Представление было посвящено любви бразильцев к музыке.
    Паралимпийская сборная Украины
    Украина завершила участие в Паралимпиаде с рекордными 117 медалями
    21:02 18.09.2016
    1878Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Украинская сборная закончила свои выступления в субботу, на ее счету 41 золотая медаль. Ближайшим конкурентам – сборной США, у которых 40 золотых медалей, предстояло в воскресенье участие в двух марафонах и финал по регби на колясках.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Гройсман: результаты Украины на Паралимпиаде впечатляющие
    20:01 18.09.2016
    317Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook поблагодарил паралимпийскую сборную за 117 медалей и третье место среди всех стран мира.
    Украинский футболист, участник Паралимпийский игр Тарас Дутко
    Стало известно, кто понесет флаг Украины на закрытии Паралимпиады в Рио
    16:43 18.09.2016
    230Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Флаг Украины на стадионе в Рио во время церемонии закрытия вынесет участник пяти Паралимпиад, многократный чемпион мира, Европы и Паралимпийских игр, чемпион XV Паралимпиады футболист Тарас Дутко.
    Выступление украинских спортсменов по плаванию в Паралимпиаде
    На Паралимпиаде украинские пловцы завоевали за один день еще три "золота"
    03:58 18.09.2016
    235Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Победы на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро на счету украинских пловцов Елизаветы Мережко, Максима Вераксы и Анны Стеценко в заплывах на 100 и 50 метров вольным стилем.
    Паралимпийские игры в Рио-де-Жайнеро
    Иранский велогонщик скончался после падения на Паралимпиаде в Рио
    23:39 17.09.2016
    389Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    В субботу 48-летний Голбарнежад, выступающий в классе С4, попал в серьезную аварию во время гонки. По дороге в больницу у гонщика остановилось сердце.
    Штурм поселкового совета в Затоке
    Одесса за неделю: бои в Затоке, девальвация ОПЗ и "евроразочарование"
    15:17 16.09.2016
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    Одесса разочарована выбором города для "Евровидения-2017", радуется успехам паралимпийцев, удивляется стартовой цене на ОПЗ, а также следит за новым витком войны за власть в курортной Затоке.
    Сергей Емельянов
    Украина завоевала 83-ю медаль на Паралимпиаде в Рио
    17:26 15.09.2016
    351Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По информации Национального паралимпийского комитета Украины, Сергей Емельянов опередил спортсмена из Германии Тома Кири на 0,099 секунды, бразильца Кайо Рибейру Де Карвальо на 0,398 секунды.
    Украинцы болеют за сборную страны на Паралимпиаде
    Украинцы завоевали за день девять медалей Паралимпиады
    05:36 15.09.2016
    2455Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Итог седьмого дня: 4 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых награды. Всего за семь дней украинцы завоевали 31 золотую, 23 серебряных и 27 бронзовых — 81 медаль.
    Даниэла Евгения Веласко Мальдонадо (Мексика) и гид Габриэль Энрике Урбина Леонор в забеге на 1500 метров
    Паралимпийцы обогнали олимпийского чемпиона в беге на 1500 метров
    15:44 13.09.2016
    387Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Олимпийский чемпион 2016 года Мэттью Центровиц преодолел дистанцию в 1500 метров за 3:50,00. Тогда как спортсмены с нарушениями зрительных функций показали лучший результат.
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