В среду президент Украины Петр Порошенко вручил награды украинским олимпийцам и паралимпийцам сборной страны. По словам президента, Украине нужна эффективная система подготовки спортсменов высокого класса.
Согласно белорусскому закону о госслужбе от 2003 года, госслужащим запрещено принимать подарки или получать другую выгоду в виде услуги в связи с исполнением служебных обязанностей, за исключением сувениров, вручаемых при проведении официальных мероприятий.
В проекте заявления Совфеда РФ предлагается проведение в рамках Совета ООН по правам человека обсуждения по вопросу о соблюдении в сферах олимпизма и паралимпизма положений Всеобщей декларации прав человека и резолюций Генассамблеи ООН.
По словам тренера паралимпийской сборной Украины по футболу Юрия Тимофеева, "сборная должна была доказать, что украинская нация, несмотря на военный конфликт, полна боевого духа, и ее на колени не поставишь".
Президент Украины Петр Порошенко встретился с представителями украинской громады США в Украинском институте Америки в Нью-Йорке. Глава государства назвал символичным, что второй раз начинает свой визит в США с общения с украинцами Америки.
Украинская сборная закончила свои выступления в субботу, на ее счету 41 золотая медаль. Ближайшим конкурентам – сборной США, у которых 40 золотых медалей, предстояло в воскресенье участие в двух марафонах и финал по регби на колясках.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".