В Рио-де-Жанейро завершились финалы очередного дня соревнований в плавании, где сразу три золотые медали завоевали спортсмены сборной Украины.В финальном заплыве женщин вольным стилем на дистанции 50 м сильнейшей была Елизавета Мережко.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.