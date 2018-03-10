С началом лета любители полежать на пляже вновь потянутся на моря. К сожалению, выбор отечественных курортов для украинцев теперь ограничен, и ошалевшие от легкой наживы владельцы пансионатов той же Затоки предлагают сомнительный сервис при завышенных ценах.
В рамках спецоперации по пресечению деятельности организованной преступной группировки в поселке Затока Одесской области уже проведено около 60 обысков. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
По информации главы МВД Арсена Авакова, в операции задействованы более 300 работников Нацполиции и спецназовцы "КОРД". Уже зафиксированы и внесены в материалы уголовного производства более 50 эпизодов преступной деятельности.
Как пишут местные СМИ, обе стороны конфликта - действующий секретарь поссовета Галина Барановская и Наталья Вернигора в сопровождении примерно 30 мужчин крепкого телосложения - находятся снаружи и ждут прибытия взрывотехников из Одессы.
Из-за шторма дальнейшее проведение фестиваля стало невозможным. Спортивно-музыкальный фестиваль "Z-games", который проходил с 4 по 7 августа на станции Лиманская в пгт Затока Одесской области, собрал активную молодежь из многих городов и стран.
Местечко Затока с легкой руки Саакашвили уже называют не иначе, как "Украинская Ницца". Однако Французской Ривьерой эти пляжи не станут еще очень долго. По крайней мере, пока политики, чиновники и бандиты окончательно не поделят Затоку между собой.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Из-за шторма дальнейшее проведение фестиваля стало невозможным. Спортивно-музыкальный фестиваль "Z-games", который проходил с 4 по 7 августа на станции Лиманская в пгт Затока Одесской области, собрал активную молодежь из многих городов и стран.
Спасатели подняли на поверхность затонувший в акватории Черного моря катер, при крушении которого погибли 14 человек. Судно удалось поднять со второй попытки. При первой попытке оборвался трос плавучего подъемника.
Специалисты подняли корпус затонувшего катера из акватории Черного моря, сообщил в понедельник вице-премьер Украины, глава комиссии по расследованию крушения судна Геннадий Зубко. Работы по поднятию судна "Иволга" продолжаются.
Сильный шторм в Одессе, который продолжается второй день, уничтожил часть набережной коплекса "Немо" на пляже Ланжерон, разбил известную гафельную шхуну "Танго Юг", а под Одессой повредил берегозащитную линию.
В рамках спецоперации по пресечению деятельности организованной преступной группировки в поселке Затока Одесской области уже проведено около 60 обысков. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.