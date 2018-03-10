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    Затока (Одесская область)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 35
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    На базе отдыха в Затоке взорвалась самодельная бомба
    Разрушительные последствия взрыва бомбы на базе отдыха в Одесской области 
    16:28 20.01.2018
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    Взрыв самодельной бомбы произошел на базе отдыха в курортном поселке Затока в Одесской области, сообщает полиция Одесской области в субботу. В результате взрыва повреждена часть здания.
    На базе отдыха в Затоке взорвалась самодельная бомба
    На базе отдыха в Затоке взорвалась самодельная бомба
    15:25 20.01.2018
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    По данным полиции, в ходе проведения осмотра места происшествия полицейскими было установлено, что база отдыха никакой ограды не имеет, вход в помещение осуществляется через металлические ворота.
    В Затоке Одесской области сгорела база отдыха
    Под Одессой сгорела база отдыха
    15:12 04.12.2017
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    В результате пожара в Затоке сгорели десять одноэтажных деревянных домиков. В тушении участвовали 27 человек личного состава ГСЧС и 6 единиц спецтехники.
    Въезд в пгт. Затока в Одесской области
    Планы на лето. Все дороги ведут в Затоку, но вот качество дорог...
    11:59 31.05.2017
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    С началом лета любители полежать на пляже вновь потянутся на моря. К сожалению, выбор отечественных курортов для украинцев теперь ограничен, и ошалевшие от легкой наживы владельцы пансионатов той же Затоки предлагают сомнительный сервис при завышенных ценах.
    В Затоке продолжается масштабная операция по пресечению деятельности ОПГ
    Силовики продолжают в Затоке масштабную операцию по разоблачению ОПГ 
    11:54 12.12.2016
    384Взрыв в здании полиции в Ровно
    В Национальной полиции сообщили, что в Затоке Одесской области продолжается масштабная операция по пресечению деятельности ОПГ. Подробнее смотрите в видео.
    Спецоперация Нацполиции в Затоке. Видео
    Спецоперация Нацполиции в Затоке 
    04:14 12.12.2016
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    В рамках спецоперации по пресечению деятельности организованной преступной группировки в поселке Затока Одесской области уже проведено около 60 обысков. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
    Спецоперация Нацполиции в Затоке
    Аваков: в Затоке уже проведено около 60 обысков
    23:44 11.12.2016
    965Взрыв в здании полиции в Ровно
    По информации главы МВД Арсена Авакова, в операции задействованы более 300 работников Нацполиции и спецназовцы "КОРД". Уже зафиксированы и внесены в материалы уголовного производства более 50 эпизодов преступной деятельности.
    Часть новой набережной в Затоке обрушилась в воду во время шторма
    В Затоке шторм смыл новую набережную 
    16:24 25.10.2016
    1215В Украину пришел мощный циклон: последствия
    Часть новой набережной на одном из пляжей в Затоке Одесской области обрушилась в воду во время шторма накануне, 24 октября. Смотрите о ситуации в поселке в видео.
    Акция протеста перед Министерством юстиции
    "Похороны" местного самоуправления под Минюстом в Киеве 
    12:54 19.10.2016
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    Как передает корреспондент РИА Новости Украина, жители пгт. Затока Одесской области протестуют "против невыполнения гарантий относительно местного самоуправления".
    Штурм поселкового совета в Затоке
    Одесса за неделю: бои в Затоке, девальвация ОПЗ и "евроразочарование"
    15:17 16.09.2016
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    Одесса разочарована выбором города для "Евровидения-2017", радуется успехам паралимпийцев, удивляется стартовой цене на ОПЗ, а также следит за новым витком войны за власть в курортной Затоке.
    Штурм поселкового совета в Затоке
    В Затоке штурмовали мэрию, здание оцепила полиция
    18:27 15.09.2016
    438Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    Как пишут местные СМИ, обе стороны конфликта - действующий секретарь поссовета Галина Барановская и Наталья Вернигора в сопровождении примерно 30 мужчин крепкого телосложения - находятся снаружи и ждут прибытия взрывотехников из Одессы.
    Смертельная буря в Затоке
    Во время урагана в Затоке молния убила молодого мужчину
    22:51 07.08.2016
    1436Суперштормы накрыли Европу
    Как сообщил СМИ руководитель пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области Андрей Мельник, в настоящее время уточняются личные данные молодого человека.
    Обрушение сцены на фестивале в Затоке
    Ураганный ветер и обрушение сцены на фестивале под Одессой 
    21:59 07.08.2016
    1213Суперштормы накрыли Европу
    Из-за шторма дальнейшее проведение фестиваля стало невозможным. Спортивно-музыкальный фестиваль "Z-games", который проходил с 4 по 7 августа на станции Лиманская в пгт Затока Одесской области, собрал активную молодежь из многих городов и стран.
    Обрушение сцены на фестивале в Затоке
    Сцена обрушилась на зрителей на фестивале под Одессой, есть раненые
    19:56 07.08.2016
    2217Суперштормы накрыли Европу
    Обрушение сцены произошло в Затоке на пляже, на котором проходил спортивные фестиваль Z-Games. Из-за шторма, который и стал причиной ЧП, дальнейшее проведение фестиваля стало невозможным.
    Поисково-спасательные работы в Затоке Одесской области
    Трагедия в Затоке: двое взрослых утонули, пытаясь спасти детей
    00:35 15.06.2016
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    Чрезвычайное происшествие произошло во вторник. Спасены 14-летний подросток и 26-летний взрослый. Кроме двоих взрослых, утонули также дети 14 и 16 лет.
    В Затоке ночью горели две турбазы
    В Затоке ночью горели две турбазы
    11:57 23.05.2016
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    К тушению пожара, который охватил территорию площадью около 900 кв. м, были привлечены пять единиц техники и 22 человека личного состава. В результате пожара никто не пострадал.
    Въезд в пгт. Затока в Одесской области
    Чья Затока? Украинская Ницца - курорт огнестрельной опасности
    17:43 16.05.2016
    5150Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Местечко Затока с легкой руки Саакашвили уже называют не иначе, как "Украинская Ницца". Однако Французской Ривьерой эти пляжи не станут еще очень долго. По крайней мере, пока политики, чиновники и бандиты окончательно не поделят Затоку между собой.
    Масштабный пожар на базе отдыха под Одессой: кадры с места событий. Видео
    Масштабный пожар на базе отдыха под Одессой: кадры с места событий 
    10:59 07.04.2016
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    Пожар произошел в ночь на четверг на базе отдыха в поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области. Он возник в 3:38 и был ликвидирован в 6:40. Жертв и пострадавших нет.
    Подъем пассажирского катера Иволга
    Суд продлил арест капитана "Иволги", затонувшей под Одессой
    10:25 09.02.2016
    85Крушение катера под Одессой
    Согласно решению Киевского районного суда Одессы, арест продлен на два месяца. Досудебное расследование по факту крушения катера в акватории Черного моря продлено на шесть месяцев.
    Массовая драка на суде в Затоке. Видео
    Побоище на заседании суда по делу мэра Затоки 
    06:28 27.01.2016
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    Инцидент произошел во время заседания Апелляционного суда Одесской области, который рассматривал дело подозреваемого в земельной афере мэра Затоки Василия Звягинцева.
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