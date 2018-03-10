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Местечко Затока с легкой руки Саакашвили уже называют не иначе, как "Украинская Ницца". Однако Французской Ривьерой эти пляжи не станут еще очень долго. По крайней мере, пока политики, чиновники и бандиты окончательно не поделят Затоку между собой.