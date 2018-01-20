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    Разрушительные последствия взрыва бомбы на базе отдыха в Одесской области

    (обновлено: )247751
    На базе отдыха в Затоке взорвалась самодельная бомба
    На базе отдыха в Затоке взорвалась самодельная бомба
    На базе отдыха в Затоке взорвалась самодельная бомба
    На базе отдыха в Затоке взорвалась самодельная бомба
    На базе отдыха в Затоке взорвалась самодельная бомба
    На базе отдыха в Затоке взорвалась самодельная бомба
    На базе отдыха в Затоке взорвалась самодельная бомба
    полиция Одесской области
    На базе отдыха в Затоке взорвалась самодельная бомба
    На базе отдыха в Затоке взорвалась самодельная бомба
    полиция Одесской области
    На базе отдыха в Затоке взорвалась самодельная бомба
    На базе отдыха в Затоке взорвалась самодельная бомба
    полиция Одесской области
    На базе отдыха в Затоке взорвалась самодельная бомба
    На базе отдыха в Затоке взорвалась самодельная бомба
    полиция Одесской области
    На базе отдыха в Затоке взорвалась самодельная бомба
    На базе отдыха в Затоке взорвалась самодельная бомба
    полиция Одесской области

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    На базе отдыха в Затоке взорвалась самодельная бомба

    Взрыв самодельной бомбы произошел на базе отдыха в курортном поселке Затока в Одесской области, сообщает полиция Одесской области в субботу.

    "Около трех часов ночи в Белгород-Днестровский отдел полиции поступило телефонное сообщение о том, что неустановленное лицо, находясь на территории базы отдыха, путем подрыва, повредил часть здания. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции, представители прокуратуры, специалисты взрывотехнического управления и кинологи. В результате взрыва самодельного взрывного устройства была повреждена стена. Никто не пострадал", — говорится в сообщении.

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    По данным полиции, в ходе проведения осмотра места происшествия полицейскими было установлено, что база отдыха никакой ограды не имеет, вход в помещение осуществляется через металлические ворота. Во время осмотра входа установлено, что эпицентр взрыва находится в помещении, за входными металлическими воротами, где была обнаружена воронка, возле которой находилась полимерная канистра с остатками горюче-смазочных материалов, а также фрагмент полиэтилена с рваными краями.

    Также сообщается, что во время осмотра прилегающей к базе отдыха территории был обнаружен топор, проволока длиной 56 метров, спортивная туристическая сумка и кабель.

    Открыто уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества" Уголовного кодекса Украины, данное преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

    В настоящее время назначен ряд экспертиз, мотивы совершения данного преступления и причастные к нему лица устанавливаются, расследование продолжается, сообщает полиция.

    Смотрите также: Последствия взрыва авто в центре Одессы

    Ранее сообщалось, что в Затоке на базе отдыха взорвался газовый баллон.

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