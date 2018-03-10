По словам главы национальной службы Гражданской обороны Италии Фабрицио Курчо, пять человек извлечены из отеля Rigopiano, одна женщина и четверо детей. Еще пятерых человек предстоит извлечь из-под снега.
Инцидент произошел поздно вечером в четверг на руднике в Лалматии, округе Годда. Утром в пятницу начались спасательные работы, к которым привлечены сотрудники Национального управления по чрезвычайным ситуациям и Центральных сил промышленной безопасности.
На поиски были привлечены сотрудники пожарно-спасательных подразделений поселка городского типа Залив и города Белгород-Днестровский, обследовавшие 24 километра акватории Черного моря вдоль береговой полосы.
Сообщается, что "в часовой готовности к реагированию находится самолет МЧС Ил-76 со спасателями военизированной горноспасательной части Южного федерального округа и Национального горноспасательного центра МЧС".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".