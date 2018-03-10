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    спасательная операция

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Подводный корабль ВМС Аргентины Сан-Хуан. Архивное фото
    ВМС Аргентины озвучили предполагаемую причину взрыва на подлодке
    03:57 27.11.2017
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    По словам официального представителя ВМС Аргентины Энрике Бальби, учитывая информацию о взрыве, и то, что на борту не было торпед, можно предположить, что взрыв мог произойти из-за скопления водорода.
    Эвакуационный лагерь в Италии
    В Италии в отеле, на который сошла лавина, обнаружены 10 выживших людей
    22:11 20.01.2017
    348Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения
    По словам главы национальной службы Гражданской обороны Италии Фабрицио Курчо, пять человек извлечены из отеля Rigopiano, одна женщина и четверо детей. Еще пятерых человек предстоит извлечь из-под снега.
    Шахта обрушилась на востоке Индии, заблокированы 50 шахтеров
    Шахта обрушилась на востоке Индии, заблокированы 50 шахтеров - СМИ
    06:47 30.12.2016
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    Инцидент произошел поздно вечером в четверг на руднике в Лалматии, округе Годда. Утром в пятницу начались спасательные работы, к которым привлечены сотрудники Национального управления по чрезвычайным ситуациям и Центральных сил промышленной безопасности.
    Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
    Минобороны РФ: масштабы операции на месте крушения Ту-154 увеличатся кратно
    02:14 26.12.2016
    316Крушение Ту-154. Расследование
    По словам первого замглавы Минобороны России Руслана Цаликова, делается всё для того, чтобы по возможности самым срочным образом завершить поисковые работы.
    Спасательные работы на месте рухнувшего дома по ул. Хмельницкого
    Кличко: спасатели разобрали все завалы в рухнувшем в Киеве доме
    20:08 27.02.2016
    277Обрушение дома в центре Киева
    Согласно информации мэра Киева Виталия Кличко, работы в доме проводились без разрешений и с нарушением техники безопасности, что и привело к трагическим событиям.
    В ГСЧС прокомментировали завершение спасательных работ в обвалившемся в центре Киева доме
    В ГСЧС прокомментировали завершение спасательных работ в обвалившемся доме 
    18:06 27.02.2016
    202Обрушение дома в центре Киева
    Спасательная операция в обвалившемся доме в Киеве на ул. Богдана Хмельницкого завершена. Об этом сообщил представитель ГСЧС. В полиции сообщили, что движение по ул. Богдана Хмельницкого восстановят.
    Катер Морской охраны Украины недалеко от места крушения катера Иволга. Архивное фото
    Продолжаются поиски пассажиров "Иволги", затонувшей под Одессой
    11:55 29.10.2015
    151Крушение катера под Одессой
    На поиски были привлечены сотрудники пожарно-спасательных подразделений поселка городского типа Залив и города Белгород-Днестровский, обследовавшие 24 километра акватории Черного моря вдоль береговой полосы.
    Зубко об аварии катера в Одесской области
    Зубко об аварии катера в Одесской области 
    17:46 18.10.2015
    517Крушение катера под Одессой
    Капитан катера, затонувшего у берегов Одессы, нарушил почти все инструкции при выходе в море, сообщил вице-премьер Украины, глава правкомиссии по расследованию аварии Геннадий Зубко.
    Разбор завалов на месте пожара в казанском торговом центре Адмирал
    Опознаны 13 погибших при пожаре в ТЦ "Адмирал" в Казани
    11:36 15.03.2015
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    Минздрав также сообщает, что на утро воскресенья в больницах города находятся 13 пострадавших, один из которых в тяжелом состоянии.
    Разбор завалов на месте пожара в казанском торговом центре Адмирал
    Более тысячи человек разбирают завалы на месте сгоревшего ТЦ в Казани
    09:07 15.03.2015
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    По словам руководителя пресс-службы Главного управления МЧС России по Татарстану Андрея Родыгина, в настоящее время на каждом из участков спасатели продвинулись от 18 до 83 метров.
    Спасательная операция на шахте им. Засядько
    Спасатели продолжат работы на донецкой шахте - ДНР
    09:38 05.03.2015
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    В настоящее время работает комиссия по определению причин трагедии и поиску последнего оставшегося горняка.
    Спасательная операция на шахте им. Засядько
    Тела 14 погибших горняков на донецкой шахте подняты на поверхность - ОГА
    08:52 05.03.2015
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    Сообщается, что "из них семь работников шахты опознаны, и судьбе еще одного шахтера еще неизвестна, сейчас продолжаются поиски на аварийном участке".
    Взрыв на донецкой шахте имени Засядько
    МЧС РФ готово направить горноспасателей на донецкую шахту
    08:44 05.03.2015
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    Сообщается, что "в часовой готовности к реагированию находится самолет МЧС Ил-76 со спасателями военизированной горноспасательной части Южного федерального округа и Национального горноспасательного центра МЧС".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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