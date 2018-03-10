По информации полиции, под снежными завалами обнаружены восемь человек без признаков жизни. Свыше 30 человек получили травмы. Правительство Японии учредило комиссию по спасению пострадавших в антикризисном центре при администрации премьер-министра.
По словам главы национальной службы Гражданской обороны Италии Фабрицио Курчо, пять человек извлечены из отеля Rigopiano, одна женщина и четверо детей. Еще пятерых человек предстоит извлечь из-под снега.
В местечке Белькомб в результате схода лавины, произошедшего около 16.00 по местному времени (17.00 по Киеву), без вести пропали 10 школьников и их преподаватель. Спасателям удалось обнаружить четверых школьников, они находятся в тяжелом состоянии.
В минувшую пятницу в парке удалось найти тела двадцати погибших, общее число жертв землетрясения на территории парка возросло до 120 человек. Однако два тела почти сразу же после обнаружения были погребены под новой лавиной.
Накануне в районе высочайшей вершины Земли сошла лавина из-за мощнейшего землетрясения, сообщалось о десятках погибших и пострадавших. Еще одна волна лавин накрыла этот районе после мощного афтершока в восресенье.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По информации полиции, под снежными завалами обнаружены восемь человек без признаков жизни. Свыше 30 человек получили травмы. Правительство Японии учредило комиссию по спасению пострадавших в антикризисном центре при администрации премьер-министра.