наверх
10.03.201809:52
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    лавины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 29
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    На волосок от гибели. Сноубордист чудом ушел от лавины. Видео
    На волосок от гибели. Сноубордист чудом ушел от лавины 
    02:16 08.01.2018
    351
    Сноубордист в Пиренеях вызвал сход лавины во время спуска по склону и едва не был погребен заживо под толщей снега. Видео опасного трюка сняли его друзья.
    Мощная лавина в Приэльбрусье едва не погребла горнолыжный курорт. Видео
    Мощная лавина в Приэльбрусье едва не погребла горнолыжный курорт 
    00:41 01.05.2017
    233Суперштормы накрыли Европу
    В Приэльбрусье мощная лавина сошла у подножия горнолыжного курортного поселка Терскол. Огромная масса снега, сходящая с вершины горы вызвала панику у отдыхающих.
    Спасательные службы Канады
    Четыре человека погибли из-за лавины близ Ванкувера
    02:59 10.04.2017
    56Суперштормы накрыли Европу
    По словам представителя спасательной группы, у некоторых туристов были приспособления на случай схода лавины, но все же восхождение в горы в таких погодных условиях требует особой подготовки.
    В Японии сошла лавина
    В Японии лавина погребла несколько десятков школьников на горнолыжном курорте 
    17:24 27.03.2017
    152Суперштормы накрыли Европу
    Лавина сошла утром на горнолыжном склоне близ города Насу. В то время на склоне находились, по уточненным данным, около 60 школьников старших классов.
    Сход лавины в Японии
    Сход лавины на горнолыжном курорте в Японии, погибли 8 человек, 30 ранены 
    16:48 27.03.2017
    72
    По информации полиции, под снежными завалами обнаружены восемь человек без признаков жизни. Свыше 30 человек получили травмы. Правительство Японии учредило комиссию по спасению пострадавших в антикризисном центре при администрации премьер-министра.
    Лавина
    Число жертв схода лавин в Афганистане достигло более 100 человек - СМИ
    19:34 05.02.2017
    140
    Согласно информации, лавины накрыли две деревни в районе Баргматал, 50 тел извлечены в одной из деревень, в настоящее время спасатели пытаются добраться до второй деревни.
    Последствия смертельной лавины в Италии с высоты птичьего полета. Видео
    Последствия смертельной лавины в Италии с высоты птичьего полета 
    04:48 27.01.2017
    631Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения
    Тела двух последних жертв схода мощной снежной лавины обнаружены пожарными в ночь на четверг в горном отеле Rigopiano в центральной Италии, поисковая операция завершена
    Спасательная операция в Италии, где лавиной накрыло отель
    МИД не рекомендует украинцам посещать районы центральной Италии
    06:01 22.01.2017
    352Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения
    Согласно заявлению МИД, внешнеполитическое ведомство рекомендует гражданам Украины без крайней необходимости воздержаться от посещения провинции Аквила и Риети в Италии.
    Спасательная операция в Италии, где лавиной накрыло отель
    В Италии подают иск против Charlie Hebdo за карикатуру по поводу лавины
    20:13 21.01.2017
    459Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения
    Еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру, на которой изображена смерть, съезжающая с горы на лыжах, зажав в руках вместо лыжных палок две косы. На рисунке написано: "Италия. Снег идет".
    Эвакуационный лагерь в Италии
    В Италии в отеле, на который сошла лавина, обнаружены 10 выживших людей
    22:11 20.01.2017
    348Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения
    По словам главы национальной службы Гражданской обороны Италии Фабрицио Курчо, пять человек извлечены из отеля Rigopiano, одна женщина и четверо детей. Еще пятерых человек предстоит извлечь из-под снега.
    Италия: землетрясение и сход лавины
    Второй день борьбы за жизнь. Спасательная операция в итальянском отеле
    17:36 20.01.2017
    319Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения
    Выжившие остаются заблокированными в здании, предстоит операция по их подъему на поверхность. К пострадавшим уже вызваны спасательные вертолёты. Спасатели налаживают с ними связь.
    В Закарпатской области на дорогу сошла лавина
    В Закарпатской области на дорогу сошла лавина
    22:57 08.01.2017
    316Украина в снежном плену - испытание власти
    Как сообщается, жертв и травмированных нет. Сотрудники Раховского райавтодора ликвидировали последствия схождения лавины. Движение транспорта на участке восстановлено.
    Снежная лавина
    Число жертв лавины в Альпах возросло до шести - СМИ
    20:27 12.03.2016
    1185
    Согласно информации, сход лавины произошел у границы с Австрией в итальянской коммуне Валле-Аурина. Лыжники поднимались на вершину горы Шнеебиге Нок. Спасательная операция продолжается.
    Лавина
    Лавина накрыла по меньшей мере 13 человек на западе Канады - СМИ
    01:56 22.02.2016
    110Природные катаклизмы по всему миру.
    В провинции Британская Колумбия на западе Канады не менее 13 человек накрыло лавиной. Семь человек госпитализированы, однако информации об их состоянии не поступало.
    Лавина. Архивное фото
    По меньшей мере 5 человек стали жертвами лавины в Канаде
    05:52 30.01.2016
    123Природные катаклизмы по всему миру.
    Лавина, сошедшая в районе населенного пункта Макбрайд, унесла жизни по меньшей мере пяти человек. Инцидент произошел в 13.30 пятницы по местному времени (23.30 пятницы по Киеву).
    Украинец погиб в результате схода лавины во французских Альпах
    Украинец погиб в результате схода лавины во французских Альпах
    19:57 13.01.2016
    267
    В местечке Белькомб в результате схода лавины, произошедшего около 16.00 по местному времени (17.00 по Киеву), без вести пропали 10 школьников и их преподаватель. Спасателям удалось обнаружить четверых школьников, они находятся в тяжелом состоянии.
    Разрушительное землетрясение в Непале: руины древнего города Бхактапур
    Поиск пропавших после землетрясения в парке в Непале остановлен из-за лавин
    08:50 10.05.2015
    71Землетрясение в Непале
    В минувшую пятницу в парке удалось найти тела двадцати погибших, общее число жертв землетрясения на территории парка возросло до 120 человек. Однако два тела почти сразу же после обнаружения были погребены под новой лавиной.
    Флаг Китая
    КНР эвакуировала 4 тыс человек на границе с Непалом
    12:37 30.04.2015
    20Землетрясение в Непале
    В специально оборудованный лагерь в уезде Лхадзе прибыли около тысячи человек, эвакуированных из города Чжанму в уезде Ньялам. Остальная группа людей прибудет в лагерь позднее днем.
    Землетрясение в Непале спровоцировало сход лавин на Эвересте
    Эвакуация альпинистов в районе Эвереста 
    15:20 26.04.2015
    446Землетрясение в Непале
    Землетрясение в Непале спровоцировало сход лавин на Эвересте. Как сообщается, одна из них частично накрыла базовый лагерь альпинистов, которые готовились к покорению вершины.
    Из-за землетрясения в Непале на Эвересте произошел сход лавины
    Тела 19 погибших обнаружены в районе базового лагеря Эвереста
    14:35 26.04.2015
    598
    Накануне в районе высочайшей вершины Земли сошла лавина из-за мощнейшего землетрясения, сообщалось о десятках погибших и пострадавших. Еще одна волна лавин накрыла этот районе после мощного афтершока в восресенье.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги