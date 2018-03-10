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    подлодки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 24
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    Российская подлодка Ростов-на-Дону в Средиземном море. Архивное фото
    В США заявили о создании "идеального оружия" против российских подлодок
    01:19 11.02.2018
    843
    Военные полагают, что "Морской охотник" может стать первым образцом в новом классе судов, способных преодолевать огромные расстояния без единого члена экипажа на борту.
    Подводный корабль ВМС Аргентины
    Разведка США сообщила детали гибели аргентинской подлодки
    15:34 12.01.2018
    760
    По данным доклада Военно-морской разведки США, на глубине 400 метров произошел взрыв с мощностью приблизительно равной шести тоннам в тротиловом эквиваленте, корпус подлодки был полностью разрушен за 40 миллисекунд (0,04 секунды).
    Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 Владимир Мономах. Архивное фото
    Командование НАТО испугалось активности российских подлодок в Европе
    21:03 22.12.2017
    412НАТО: надо или не надо?
    По словам натовского адмирала Эндрю Леннона, военные РФ "проявляют интерес с подводной инфраструктуре НАТО", в частности каналам связи между США и Европой.
    Подводный корабль ВМС Аргентины
    СМИ сообщили о причастности к гибели аргентинской подлодки немецких компаний
    03:55 11.12.2017
    2684
    По информации СМИ, компании Ferrostaal и EnerSys-Hawker могут оказаться причастными к катастрофе аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан", при капремонте подлодки компании якобы давали взятки и не выдали необходимые документы, какие именно работы они выполнили.
    Подводный корабль ВМС Аргентины Сан-Хуан. Архивное фото
    ВМС Аргентины озвучили предполагаемую причину взрыва на подлодке
    03:57 27.11.2017
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    По словам официального представителя ВМС Аргентины Энрике Бальби, учитывая информацию о взрыве, и то, что на борту не было торпед, можно предположить, что взрыв мог произойти из-за скопления водорода.
    Подводный корабль ВМС Аргентины
    Перед погружением с исчезнувшей аргентинской подлодки сошли два моряка
    06:55 26.11.2017
    1960
    По информации СМИ, один из моряков был отпущен в увольнительную в связи с госпитализацией матери. Второму члену экипажа разрешили сойти с подлодки в последние минуты перед погружением.
    Аргентинская подлодка Сан-Хуан
    Сильный ветер мешает начать поиск пропавшей подлодки в Аргентине
    02:56 26.11.2017
    199
    Ветер не давал морским специалистам возможности поднять мини-субмарину на борт норвежского судна, которое должно отчалить с ней к месту проведения поисково-спасательной операции. Скорость ветра достигает сейчас порядка 50 километров в час.
    Минобороны РФ показало пуск ракеты Калибр с атомной подлодки в Баренцевом море. Видео
    Минобороны РФ показало пуск ракеты "Калибр" с атомной подлодки в Баренцевом море 
    09:41 18.08.2017
    734
    Министерство обороны России опубликовало видеозапись успешного пуска крылатой ракеты морского базирования "Калибр" с атомной подводной лодки "Северодвинск" в Баренцевом море.
    После модернизации подлодка Комсомольск-на-Амуре вошла в состав ВМС РФ. Видео
    После модернизации подлодка "Комсомольск-на-Амуре" вошла в состав ВМС РФ 
    01:43 29.01.2017
    213
    Подлодка "Комсомольск-на-Амуре", которая прошла модернизацию на Амурском судостроительном заводе в Хабаровском крае, принята в боевой состав Тихоокеанского флота (ТОФ).
    Американские военные участвуют в учениях вооруженных сил США и Южной Кореи.
    Южная Корея отказалась от совместных учений с США и Японией – СМИ
    06:42 10.01.2017
    718Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Учения предлагалось провести на основе подписанного в ноябре соглашения с Японией об обмене секретными данными в области безопасности и обороны. Однако, южнокорейская сторона выступила против, сославшись на то, что такие учения проводить пока не время.
    Пакистан произвел подводный пуск ракеты, способной нести ядерный заряд. Видео
    Пакистан произвел подводный пуск ракеты, способной нести ядерный заряд 
    05:09 10.01.2017
    104
    Армия Пакистана впервые произвела подводный пуск крылатой ракеты, способной нести ядерную боеголовку. Пуск ракеты "Бабур-3" был произведен подводной лодкой из неуказанного района в Индийском океане.
    Атомная подлодка Подмосковье ВМФ РФ вернулась в строй после модернизации. Видео
    Атомная подлодка "Подмосковье" ВМФ РФ вернулась в строй после модернизации 
    05:21 27.12.2016
    633
    Центр судоремонта "Звездочка" передал Военно-морскому флоту РФ атомную подводную лодку "Подмосковье" (проект 667БДРМ "Дельфин"), прошедшую ремонт и глубокую модернизацию, сообщает в понедельник пресс-служба предприятия.
    DARPA опубликовала новые кадры испытаний дрона Морской охотник. Видео
    DARPA опубликовало новые кадры испытаний дрона "Морской охотник" 
    06:28 28.11.2016
    558
    Агентство передовых оборонных исследований США (DARPA) разместила в интернете видео испытаний в океане крупнейшего в мире роботизированного корабля "Морской охотник".
    В США ввели в строй новую атомную подлодку Иллинойс. Видео
    В США ввели в строй новую атомную подлодку "Иллинойс" 
    03:15 30.10.2016
    499
    Передовая атомная подлодка ВМС США "Иллинойс" (USS Illinois) официально введена в строй, участие в церемонии запуска принимала первая леди США Мишель Обама.
    Подводная лодка проекта Лафайет ВМС США
    В Южной Корее думают о размещении в стране атомных подлодок
    06:53 29.08.2016
    250Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По мнению законодателей от правящей в Южной Корее партии "Сэнуридан", Вооруженные силы Республики Корея должны эффективно противостоять угрозе северокорейских БРПЛ с помощью атомных подводных лодок, которые смогут обнаруживать и атаковать суда Северной Кореи.
    Южнокорейские солдаты у моста недалеко от границы деревни Панмуном в Паджу, Южная Корея
    Баллистическая ракета КНДР пролетела 500 км - Южная Корея
    02:25 24.08.2016
    225Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По информации Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, баллистическая ракета, запущенная с подводной лодки Северной Кореи, пролетела около 500 километров.
    Баллистическая ракета КНДР. Архивное фото
    Ракета КНДР упала в Японском море - ТВ
    01:57 24.08.2016
    185Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Южнокорейские и японские эксперты считают, что пуск баллистической ракеты произведен в ответ на начавшиеся в понедельник совместные учения военных Южной Кореи и США.
    Баллистическая ракета КНДР. Архивное фото
    КНДР запустила баллистическую ракету с подводной лодки
    01:10 24.08.2016
    297Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По информации южнокорейских СМИ, КНДР запустила баллистическую ракету с подводной лодки в Японском море, несмотря на запрет на испытания северокорейских баллистических ракет и ядерного оружия со стороны СБ ООН.
    Новейшая подлодка Старый Оскол вошла в состав Черноморского флота РФ. Видео
    Новейшая подлодка "Старый Оскол" вошла в состав Черноморского флота РФ 
    06:37 03.07.2016
    1140
    Новейшая дизельная подлодка "Старый Оскол" прибыла на место постоянной дислокации в Новороссийск, завершив перебазирование с Северного на Черноморский флот (ЧФ), сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ РФ Вячеслав Трухачёв.
    Объект в море недалеко от Стокгольма, Швеция
    След иностранной подлодки у берегов Швеции, оказался шведским - СМИ
    02:46 12.06.2016
    242
    Согласно информации шведских СМИ, звук, за которым охотились в 2014 году, принадлежал не иностранной подлодке, а шведскому объекту. Ранее эти данные не предали огласке.
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    Российская подлодка Ростов-на-Дону в Средиземном море. Архивное фото
    В США заявили о создании "идеального оружия" против российских подлодок
    01:19 11.02.2018
    843
    Военные полагают, что "Морской охотник" может стать первым образцом в новом классе судов, способных преодолевать огромные расстояния без единого члена экипажа на борту.
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