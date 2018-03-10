По данным доклада Военно-морской разведки США, на глубине 400 метров произошел взрыв с мощностью приблизительно равной шести тоннам в тротиловом эквиваленте, корпус подлодки был полностью разрушен за 40 миллисекунд (0,04 секунды).
По информации СМИ, компании Ferrostaal и EnerSys-Hawker могут оказаться причастными к катастрофе аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан", при капремонте подлодки компании якобы давали взятки и не выдали необходимые документы, какие именно работы они выполнили.
Ветер не давал морским специалистам возможности поднять мини-субмарину на борт норвежского судна, которое должно отчалить с ней к месту проведения поисково-спасательной операции. Скорость ветра достигает сейчас порядка 50 километров в час.
Учения предлагалось провести на основе подписанного в ноябре соглашения с Японией об обмене секретными данными в области безопасности и обороны. Однако, южнокорейская сторона выступила против, сославшись на то, что такие учения проводить пока не время.
Центр судоремонта "Звездочка" передал Военно-морскому флоту РФ атомную подводную лодку "Подмосковье" (проект 667БДРМ "Дельфин"), прошедшую ремонт и глубокую модернизацию, сообщает в понедельник пресс-служба предприятия.
По мнению законодателей от правящей в Южной Корее партии "Сэнуридан", Вооруженные силы Республики Корея должны эффективно противостоять угрозе северокорейских БРПЛ с помощью атомных подводных лодок, которые смогут обнаруживать и атаковать суда Северной Кореи.
По информации южнокорейских СМИ, КНДР запустила баллистическую ракету с подводной лодки в Японском море, несмотря на запрет на испытания северокорейских баллистических ракет и ядерного оружия со стороны СБ ООН.
Новейшая дизельная подлодка "Старый Оскол" прибыла на место постоянной дислокации в Новороссийск, завершив перебазирование с Северного на Черноморский флот (ЧФ), сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ РФ Вячеслав Трухачёв.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".