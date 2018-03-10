По данным доклада Военно-морской разведки США, на глубине 400 метров произошел взрыв с мощностью приблизительно равной шести тоннам в тротиловом эквиваленте, корпус подлодки был полностью разрушен за 40 миллисекунд (0,04 секунды).
По информации СМИ, компании Ferrostaal и EnerSys-Hawker могут оказаться причастными к катастрофе аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан", при капремонте подлодки компании якобы давали взятки и не выдали необходимые документы, какие именно работы они выполнили.
Ветер не давал морским специалистам возможности поднять мини-субмарину на борт норвежского судна, которое должно отчалить с ней к месту проведения поисково-спасательной операции. Скорость ветра достигает сейчас порядка 50 километров в час.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".