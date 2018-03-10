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    ВМС Аргентины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Подводный корабль ВМС Аргентины
    Разведка США сообщила детали гибели аргентинской подлодки
    15:34 12.01.2018
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    По данным доклада Военно-морской разведки США, на глубине 400 метров произошел взрыв с мощностью приблизительно равной шести тоннам в тротиловом эквиваленте, корпус подлодки был полностью разрушен за 40 миллисекунд (0,04 секунды).
    Подводный корабль ВМС Аргентины
    СМИ сообщили о причастности к гибели аргентинской подлодки немецких компаний
    03:55 11.12.2017
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    По информации СМИ, компании Ferrostaal и EnerSys-Hawker могут оказаться причастными к катастрофе аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан", при капремонте подлодки компании якобы давали взятки и не выдали необходимые документы, какие именно работы они выполнили.
    Подводный корабль ВМС Аргентины Сан-Хуан. Архивное фото
    ВМС Аргентины озвучили предполагаемую причину взрыва на подлодке
    03:57 27.11.2017
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    По словам официального представителя ВМС Аргентины Энрике Бальби, учитывая информацию о взрыве, и то, что на борту не было торпед, можно предположить, что взрыв мог произойти из-за скопления водорода.
    Подводный корабль ВМС Аргентины
    Перед погружением с исчезнувшей аргентинской подлодки сошли два моряка
    06:55 26.11.2017
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    По информации СМИ, один из моряков был отпущен в увольнительную в связи с госпитализацией матери. Второму члену экипажа разрешили сойти с подлодки в последние минуты перед погружением.
    Аргентинская подлодка Сан-Хуан
    Сильный ветер мешает начать поиск пропавшей подлодки в Аргентине
    02:56 26.11.2017
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    Ветер не давал морским специалистам возможности поднять мини-субмарину на борт норвежского судна, которое должно отчалить с ней к месту проведения поисково-спасательной операции. Скорость ветра достигает сейчас порядка 50 километров в час.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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