наверх
12.01.201818:09
Курсы валют НБУ
  • USD28.33+ 0.13
  • EUR33.97+ 0.32
Рубрики
Ещё
    В мире

    Разведка США сообщила детали, как погибла аргентинская подлодка

    (обновлено: )44301
    По данным доклада Военно-морской разведки США, на глубине 400 метров произошел взрыв с мощностью приблизительно равной шести тоннам в тротиловом эквиваленте, корпус подлодки был полностью разрушен за 40 миллисекунд (0,04 секунды).
    Подводный корабль ВМС Аргентины
    @Armada_Arg

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Аргентинская подводная лодка "Сан-Хуан", пропавшая почти два месяца назад, была полностью разрушена в результате взрыва в течение 40 миллисекунд, сообщило управление Военно-морской разведки США (ONI), проанализировавшее данные Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ).

    Вашингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    О чем пишут в мире: США угрожает КНДР и Венесуэле, страшная тайна затонувшей частной подлодки

    Подлодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который мог быть связан с исчезновением "Сан-Хуана". Специалисты ОДВЗЯИ 15 ноября зафиксировали "необычный подводный сигнал" в районе исчезновения субмарины и сообщили его параметры.

    По данным доклада ONI, копию которого приводит сетевой ресурс NavyLookout, на глубине 400 метров произошел взрыв с мощностью приблизительно равной шести тоннам в тротиловом эквиваленте.

    "Корпус (подлодки) был полностью разрушен за 40 миллисекунд (0,04 секунды)", — говорится в документе. Данные цифры вдвое меньше минимально необходимого времени для осмысленного восприятия события, и моряки на субмарине погибли мгновенно и без страданий, отмечается в документе.

    Обломки субмарины, по оценке ONI, затонули со скоростью от 10 до 13 узлов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты
    ВМС Украины
    Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина?
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    Рубли
    Курс гривны летит в пропасть