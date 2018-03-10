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    обрушения

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 74
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    Дерево рухнуло на пятиэтажку в Херсоне. Видео
    Из-за ветра 20-метровый тополь рухнул на "хрущевку" в Херсоне 
    18:15 03.03.2018
    445Украина остановилась в снежных заносах
    От сильных порывов ветра и непогоды в Херсоне 20-метровый тополь упал на пятиэтажный жилой дом. В результате падения обвалились сразу несколько балконов.
    Потолок Киевсовета обвалился на депутатов во время заседания. Видео
    Потолок Киевсовета обвалился на депутатов во время заседания 
    10:59 21.12.2017
    1456
    В среду, 20 декабря, в здании Киевсовета обвалился потолок, инцидент произошел в сессионном зале во время заседания депутатов. В сетях моментально разошлись кадры происшествия.
    Детский сад. Архивное фото
    В Черкассах в одном из детских садов рухнул потолок
    10:42 15.12.2017
    232
    По словам директора департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета Игоря Волошина, в связи с обрушением потолка в садике создана и работает комиссия.
    Последствия обрушения жилого дома в Ижевске
    В Ижевске увеличилось число погибших при обрушении жилого дома
    22:22 10.11.2017
    208
    Как уточнил источник в экстренных службах, спасатели извлекли тело женщины, ее возраст пока установить не удалось. Погибшая женщина стала седьмой жертвой обрушения дома в Ижевске.
    Во Владивостоке обрушился торговый центр из-за нарушения строительных норм
    Во Владивостоке обрушился строящийся торговый центр
    06:11 22.10.2017
    609
    Как показала проверка, застройщик начал возводить непредусмотренный в проекте третий этаж. При производстве работ по монтажу опалубки монолитного перекрытия произошло обрушение конструкций.
    Обрушение трибуны во время матча Амьен - Лиль
    Появились кадры обрушения трибуны во время матча "Амьен" - "Лиль" 
    02:04 01.10.2017
    494
    Матч, проходивший в субботу в Амьене, был остановлен после гола "Лилля", так как на трибуне, где находились фанаты гостей, обрушился заградительный барьер, и болельщики упали друг на друга с высоты примерно в 1,5 метра.
    В Киеве на Андреевском спуске Дом Булгакова покрылся метровыми трещинами
    В Киеве на Андреевском спуске Дом Булгакова покрылся метровыми трещинами
    16:37 18.08.2017
    361Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого
    По утверждению активистов, одновременное появление нескольких трещин во многих помещениях является прямым следствием строительных работ с привлечением тяжелой мощной техники в усадьбе N14.
    Разрушения на Константиновском элеваторе
    Обрушение элеватора под Николаевом с высоты птичьего полета 
    11:51 18.08.2017
    1103
    В ночь со вторника на среду, 16 августа, под Николаевом произошло обрушение конструкции Константиновского элеватора. Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, работницу элеватора, зажало конструкциями диспетчерского пункта.
    Под Николаевом обрушился новый элеватор
    Под Николаевом обрушился новый элеватор
    12:49 16.08.2017
    1119
    По неизвестным причинам практически полностью разрушился один из силосов. Содержащееся в нем зерно высыпалось наружу. Также обрушились конструкции, соединяющие между собой другие емкости с зерном.
    Обрушение Донецкого университета
    Фотоитоги 30 июня: обрушение Донецкого университета, пожар в зоне ЧАЭС и шторм в Москве 
    18:28 30.06.2017
    1153Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Площадь обрушения Донецкого национального университета экономики и торговли имени Туган-Барановского составила 340 квадратных метров, говорится в сообщении на сайте МЧС ДНР.
    Обрушение Донецкого университета
    Обрушение Донецкого национального университета экономики и торговли 
    12:28 30.06.2017
    2479Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Площадь обрушения Донецкого национального университета экономики и торговли имени Туган-Барановского составила 340 квадратных метров, говорится в сообщении на сайте МЧС ДНР.
    Обрушение школы под Петербургом
    Под Петербургом обрушилась школа, есть погибший – МЧС России
    16:16 07.05.2017
    256
    Как сообщила представитель областного управления МЧС РФ, около 13 часов в дежурную часть поступила информация о частичном обрушении строящегося здания школы в поселке Мурино, из-под завалов извлечено тело одного погибшего.
    Шахтер. Архивное фото
    В России случилось обрушение на шахте: есть погибшие
    12:08 23.04.2017
    185
    Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону, под завалами находится еще один рабочий, по спасению которого проводятся неотложные мероприятия.
    Под Вроцлавом рухнул двухэтажный многоквартирный дом
    Увеличилось количество погибших при обрушении дома в Польше
    23:40 08.04.2017
    258
    По информации центра координации спасательных работ, на данный момент известно, что в аварии погибли шесть человек, в том числе двое детей. Четверых пострадавших извлекли из-под обломков живыми.
    Момент обрушения карусели с людьми на ярмарке в Китае. Видео
    Момент обрушения карусели с людьми на ярмарке в Китае 
    18:36 13.03.2017
    340
    В интернете появилось видео, на котором снят шокирующий момент обрушения карусели на ярмарке в Китае. Гигантская конструкция с подвешенными к ней на цепях креслами, в которых находились люди, падает вниз с большой высоты.
    Кава: в Украине 9 тысяч мостов находятся в аварийном состоянии. Видео
    Кава: в Украине 9 тысяч мостов находятся в аварийном состоянии 
    13:43 08.03.2017
    218Обрушение автомобильного моста в Киеве
    Замминистра инфраструктуры в 2014-2015, эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава сообщил, что в Украине 9 тысяч мостов находятся в аварийном состоянии.
    Обрушение моста на Шулявке в Киеве. Комментарий Кличко. Видео
    Обрушение моста на Шулявке в Киеве. Комментарий Кличко 
    23:08 27.02.2017
    2230Обрушение автомобильного моста в Киеве
    Запрет на движение по Шулявскому мосту продлится до тех пор, пока не будет проведено его обследование, заявил городской голова Виталий Кличко. По словам мэра, к 6:00 власти города будут обладать более детальной информацией.
    В Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе
    В Киеве обрушился мост, перекрыто движение в районе Шулявки 
    22:49 27.02.2017
    957Обрушение автомобильного моста в Киеве
    На месте происшествия ограничено движение в направлении проспекта Победы. Кроме того, перекрыто движение по улице Гетьмана от Индустриального моста до Шулявки.
    В Киеве обрушился аварийный мост на Шулявском путепроводе
    В Киеве частично обрушился автомобильный мост на Шулявке
    21:24 27.02.2017
    2524Обрушение автомобильного моста в Киеве
    На месте ограничено движение в направлении проспекта Победы. Кроме того, перекрыто движение по улице Гетьмана от Индустриального моста до Шулявки.
    В Днепре из-за снега обвалился купол парка развлечений
    В Днепре из-за снега обвалился купол парка развлечений
    03:30 10.01.2017
    675Украина в снежном плену - испытание власти
    В администрации парка рассказали, что купол обвалился под весом снега. По словам представителя парка, в связи с происшествием, скорее всего будут выполнены ремонтные работы по укреплению купола.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
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    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
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    Дерево рухнуло на пятиэтажку в Херсоне. Видео
    Из-за ветра 20-метровый тополь рухнул на "хрущевку" в Херсоне 
    18:15 03.03.2018
    445
    От сильных порывов ветра и непогоды в Херсоне 20-метровый тополь упал на пятиэтажный жилой дом. В результате падения обвалились сразу несколько балконов.
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