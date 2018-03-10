Матч, проходивший в субботу в Амьене, был остановлен после гола "Лилля", так как на трибуне, где находились фанаты гостей, обрушился заградительный барьер, и болельщики упали друг на друга с высоты примерно в 1,5 метра.
В ночь со вторника на среду, 16 августа, под Николаевом произошло обрушение конструкции Константиновского элеватора. Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, работницу элеватора, зажало конструкциями диспетчерского пункта.
Как сообщила представитель областного управления МЧС РФ, около 13 часов в дежурную часть поступила информация о частичном обрушении строящегося здания школы в поселке Мурино, из-под завалов извлечено тело одного погибшего.
В интернете появилось видео, на котором снят шокирующий момент обрушения карусели на ярмарке в Китае. Гигантская конструкция с подвешенными к ней на цепях креслами, в которых находились люди, падает вниз с большой высоты.
Запрет на движение по Шулявскому мосту продлится до тех пор, пока не будет проведено его обследование, заявил городской голова Виталий Кличко. По словам мэра, к 6:00 власти города будут обладать более детальной информацией.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В понедельник вечером в Чернигове в четырехэтажном жилом здании в комнате на четвертом этаже произошел взрыв, без последующего горения. В результате взрыва произошло обрушение плит перекрытия с первого по четвертый этаж и разрушение наружной стены с фасадной стороны.
Крыша одесского памятника архитектуры национального значения Дома Лидерса рухнула во двор здания. После того, как в начале 2015-го года компания "Киевстар" покинула это здание на Ланжероновской, 3, там разместились волонтерские организации.
В Киеве из-под завала в пятиэтажном здании на улице Хмельницкого спасатели освободили шестого человека. По словам мэра Киева Виталия Кличко, спасательные работы будут продолжаться еще как минимум сутки. Под завалами могут быть еще люди.
Матч, проходивший в субботу в Амьене, был остановлен после гола "Лилля", так как на трибуне, где находились фанаты гостей, обрушился заградительный барьер, и болельщики упали друг на друга с высоты примерно в 1,5 метра.
В ночь со вторника на среду, 16 августа, под Николаевом произошло обрушение конструкции Константиновского элеватора. Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, работницу элеватора, зажало конструкциями диспетчерского пункта.
В интернете появилось видео, на котором снят шокирующий момент обрушения карусели на ярмарке в Китае. Гигантская конструкция с подвешенными к ней на цепях креслами, в которых находились люди, падает вниз с большой высоты.
Запрет на движение по Шулявскому мосту продлится до тех пор, пока не будет проведено его обследование, заявил городской голова Виталий Кличко. По словам мэра, к 6:00 власти города будут обладать более детальной информацией.
Как минимум один человек погиб и десять пострадали в результате обрушения моста над автострадой Милан-Лекко на севере Италии. Инцидент произошел в пятницу в тот самый момент, когда на эстакаде находился грузовик.
Пешеходный мост обрушился в графстве Кент на юге Англии, блокировав движение по автостраде М20, которая связывает Лондон с туннелем под Ла Маншем и имеет первостепенное значение для сообщения между Великобританией и континентальной Европой.
В центре Киева произошло частичное обрушение старого здания. В самом начале Андреевского спуска по адресу Контрактовая площадь, 12, где располагается Дом детского творчества, от здания внезапно отвалилась верхняя часть карниза.
Во вторник на 127 км трассы Артем - Находка - порт Восточный произошло обрушение двух пролетов моста в селе Новолитовск через речку Литовка. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Организован объезд через Партизанск.