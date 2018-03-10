Спецкор "ГС" из Одессы Александр Полуев сообщил о том, что происходит в Одессе из-за рекордных осадков, а адвокат Андрей Доманский прокомментировал, смогут ли пострадавшие от ливня рассчитывать на компенсацию убытков.
Как аферисты обманывают доверчивых туристов, самые популярные схемы обмана, а также надежные способы защитить свои деньги и не омрачить летний отпуск. Об этом в эфире "ГС" - спецкор Александр Полуев и директор риелторского бюро из Одессы Юрий Марченко.
В преддверии майских праздников ситуация в Одессе напряженная, но нехватки сотрудников полиции не наблюдается, при этом правоохранители призывают горожан не участвовать в массовых мероприятиях, чтобы не провоцировать конфликты, сообщил Александр Полуев.
Сегодня в Одессе практически зимняя погода, хотя еще несколько дней назад столбик термометра показывал 17 градусов тепла, и некоторые одесситы загорали на пляжах, рассказал специальный корреспондент из Одессы Александр Полуев.
У затонувшего около Одессы катера "Иволга" была отключена радиолокационная система. Об этом заявил вице-премьер-министр, руководитель правительственной комиссии по расследованию обстоятельств трагедии Геннадий Зубко.
Как рассказал специальный корреспондент в Одессе Александр Полуев, на затонувшем судне "Иволга" могут быть еще люди. По последним данным, на судне находилось 36 человек, но в МВД не исключают, что людей могло быть и больше.
У входа во двор дома на улице Коблевской прогремел взрыв, от которого пострадал автомобиль Honda, припаркованный неподалеку от места взрыва. Подробности Голосу Столицы сообщил спецкор радиостанции в Одессе Александр Полуев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".