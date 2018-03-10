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    Александр Полуев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Ситуация в Одессе 2 мая
    Одесса: на Куликовом поле - много людей, провокации их не остановили – спецкор
    15:10 02.05.2017
    2065Дело о трагедии 2 мая в Одессе: новое рассмотрение
    Спецкор Голоса Столицы Александр Полуев сообщил, что ситуация на Куликовом поле спокойная, несмотря на то, что количество людей, желающих почтить память погибших три года назад, увеличивается.
    В Одессу зашли четыре корабля НАТО
    Шухера не было. Спецкор о заходе военных кораблей НАТО в Одессу
    09:06 18.03.2017
    930
    В Одесский порт зашли четыре корабля НАТО. В частности, пришвартовались корабли военно-морских сил Польши, Испании, Германии и Турции. Они будут находиться в порту Одессы до 20 марта.
    Непогода в Одессе
    Остерегайтесь авто-"утопленников": юрист о последствиях ливня в Одессе
    09:45 21.09.2016
    858Суперштормы накрыли Европу
    Спецкор "ГС" из Одессы Александр Полуев сообщил о том, что происходит в Одессе из-за рекордных осадков, а адвокат Андрей Доманский прокомментировал, смогут ли пострадавшие от ливня рассчитывать на компенсацию убытков.
    Пляж Аркадия в Одессе. Архивное фото
    Аферистами был полон пляж. Спецкор о ситуации в Одессе
    14:31 11.07.2016
    21947Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Как аферисты обманывают доверчивых туристов, самые популярные схемы обмана, а также надежные способы защитить свои деньги и не омрачить летний отпуск. Об этом в эфире "ГС" - спецкор Александр Полуев и директор риелторского бюро из Одессы Юрий Марченко.
    Ситуация в Одессе 2 мая 2014 года
    Спецкор: ситуация в Одессе в преддверии 2 мая напряженная
    19:58 27.04.2016
    452
    Спецкор Александр Полуев сообщил, что правоохранители, прокуратура и СБУ призывают одесситов не посещать массовые мероприятия, чтобы не провоцировать конфликты.
    Ситуация в Одессе 2 мая 2014 года
    Одесситы опасаются, что 2 мая будут провокации и жертвы – спецкор
    19:11 27.04.2016
    426Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда
    В целом в городе спокойно, но все ждут даты 2 мая, опасаются провокаций и жертв, сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы в Одессе Александр Полуев.
    Разгон митингующих у здании мэрии Одессы
    Ситуация в Одессе накаляется – спецкор
    13:18 27.04.2016
    4876Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда
    В преддверии майских праздников ситуация в Одессе напряженная, но нехватки сотрудников полиции не наблюдается, при этом правоохранители призывают горожан не участвовать в массовых мероприятиях, чтобы не провоцировать конфликты, сообщил Александр Полуев.
    Одесса в снежном плену
    Одесса после снегопада втягивается в нормальный ритм жизни – спецкор
    10:18 19.01.2016
    102Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    По словам специального корреспондента радиостанции Голос Столицы в Одессе Александра Полуева, ажиотажа на продукты нет, основные трассы в городе расчищены от снега.
    Одесский аэропорт
    Одесса: снег парализовал город
    19:06 18.01.2016
    1403Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    Из-за непогоды в обоих направлениях была закрыта автотрасса Одесса-Киев. О том, что происходит в заснеженной Одессе, сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Александр Полуев.
    Одесситы на пляжах города в декабре
    Спецкор: одесситы в преддверии Нового года загорали на пляжах
    17:04 31.12.2015
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    Сегодня в Одессе практически зимняя погода, хотя еще несколько дней назад столбик термометра показывал 17 градусов тепла, и некоторые одесситы загорали на пляжах, рассказал специальный корреспондент из Одессы Александр Полуев.
    В Одессе рестораны предлагают скидки за селфи с бюллетенем
    Спецкор: одесситы делают селфи с бюллетенями взамен на скидку в ресторане
    15:55 25.10.2015
    387Выборы, города, теризбиркомы - скандалы
    По словам специального корреспондента в Одессе Александра Полуева, на избирательных участках Одессы много нарушений – жители фотографируются с бюллетенями, таким образом, нарушая закон.
    Подъем затонувшего катера Иволга в Затоке
    Спецкор: количество людей на катере "Иволга" - неизвестно
    20:46 19.10.2015
    199Крушение катера под Одессой
    У затонувшего около Одессы катера "Иволга" была отключена радиолокационная система. Об этом заявил вице-премьер-министр, руководитель правительственной комиссии по расследованию обстоятельств трагедии Геннадий Зубко.
    Спасательная операция по поиску пассажиров с катера Иволга в Одессе
    В понедельник поднимут затонувшее в Затоке судно - спецкор
    09:01 19.10.2015
    205Крушение катера под Одессой
    Как рассказал специальный корреспондент в Одессе Александр Полуев, на затонувшем судне "Иволга" могут быть еще люди. По последним данным, на судне находилось 36 человек, но в МВД не исключают, что людей могло быть и больше.
    На месте взрыва гранаты в Одессе
    Террор в Одессе. Граната была самодельной и начиненной гайками - спецкор
    10:54 11.09.2015
    224Криминализация украинского общества.
    У входа во двор дома на улице Коблевской прогремел взрыв, от которого пострадал автомобиль Honda, припаркованный неподалеку от места взрыва. Подробности Голосу Столицы сообщил спецкор радиостанции в Одессе Александр Полуев.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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