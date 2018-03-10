Гражданская организация "ОПОРА" сообщает, что на участке, который находится в сельском клубе, также нет отопления, а члены комиссии вынуждены работать в куртках и шапках и с включенным электронагревателем.
Довыборы в ВР 2016 не стали "чище" выборов прежних годов, а рекордно низкая явка – катастрофа для любой политической системы, отмечают эксперты. В целом же, говорят политологи, украинское общество очень разочаровалось в политиках.
Переговоры по поводу выборов на Донбассе продолжаются. На данный момент стороны не пришли к общему знаменателю. В этой ситуации Киев привлек к обсуждению в Минске Ольгу Айвазовскую, представительницу гражданской сети "ОПОРА".
Горизбирком Кривого Рога ведет подсчет результатов голосования за мэра города, которое завершилось накануне. Ситуацию прокомментировали член Координационного совета гражданской сети "Опора" Андрей Токарский и глава КИУ Алексей Кошель.
По словам координатора гражданской сети Ольги Айвазовской, проведение референдума по вопросам децентрализации является нормальной практикой, однако, по ее мнению, недопустимым является проведение плебисцита по действующему законодательству.
Явка избирателей в Мариуполе и Красноармейске ниже всеукраинской во время первого тура голосования 25 октября (46,5%), однако показатель несколько выше повторного голосования на выборах 15 ноября (34,0%).
Голосование на местных выборах в Мариуполе и Красноармейске прошло спокойно, без существенных нарушений, сообщила в воскресенье вечером на брифинге после закрытия участков координатор гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".