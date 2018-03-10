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    ОПОРА

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 68
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    Поврежденная избирательная урна на одном из участков в Днепропетровской области, 29 октября 2017
    Зафиксированы первые нарушения на местных выборах в Украине
    12:18 29.10.2017
    402
    По данным организации "Опора", нарушения, в частности, зафиксированы в Житомирской, Днепропетровской и Хмельницкой областях. Голосование продлится до 20:00.
    Выборы
    Завершено голосование на выборах депутатов объединенных территориальных общин
    21:34 11.12.2016
    249
    Гражданская организация "ОПОРА" сообщает, что наивысшая явка на выборах зафиксирована в Волынской области. Там, по данным на 16:00, проголосовали 60% избирателей.
    Обвал крыши в Днепропетровской области
    На избирательном участке в Днепропетровской области обвалилась крыша
    15:34 11.12.2016
    330
    Гражданская организация "ОПОРА" сообщает, что на участке, который находится в сельском клубе, также нет отопления, а члены комиссии вынуждены работать в куртках и шапках и с включенным электронагревателем.
    Голосование в Верховной Раде
    Рада приняла лишь 11% законопроектов за два года работы - "ОПОРА"
    12:31 29.11.2016
    89
    Координатор гражданской сети Ольга Айвазовская отметила, что за два года работы в Верховной Раде состоялось 6,726 тысячи голосований, а ряд депутатов проигнорировали более 90% всех голосований.
    Урна для голосования. Архивное фото
    Итоги довыборов: провал власти и оппозиции на фоне равнодушия избирателей
    18:58 18.07.2016
    1428Довыборы в Раду в семи округах. Результаты
    Довыборы в ВР 2016 не стали "чище" выборов прежних годов, а рекордно низкая явка – катастрофа для любой политической системы, отмечают эксперты. В целом же, говорят политологи, украинское общество очень разочаровалось в политиках.
    Урны для голосования. Архивное фото
    Наблюдатели назвали основные нарушения при голосовании на УИК
    06:25 18.07.2016
    116Довыборы в Раду в семи округах. Результаты
    Как сообщает гражданская сеть "ОПОРА", частыми являются случаи выдачи бюллетеней без предъявления паспорта. При этом менее были распространены эпизоды с препятствием работе общественных наблюдателей.
    Глава гражданского объединения Опора Ольга Айвазовская
    Айвазовской не предлагали войти в контактную группу
    19:38 28.04.2016
    69
    Ольга Айвазовская, глава гражданского объединения "Опора", сообщила, что не получала предложения о замене Романа Безсмертного в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу.
    Конференц-зал Premier в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Подключение Айвазовской к обсуждениям в Минске пойдет на пользу переговорам – Бортник
    21:54 05.04.2016
    368Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    Переговоры по поводу выборов на Донбассе продолжаются. На данный момент стороны не пришли к общему знаменателю. В этой ситуации Киев привлек к обсуждению в Минске Ольгу Айвазовскую, представительницу гражданской сети "ОПОРА".
    Выборы мэра в Кривом Роге
    Выборы в Кривом Роге: в лучших традициях режима Януковича – КИУ
    11:12 28.03.2016
    828Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    Горизбирком Кривого Рога ведет подсчет результатов голосования за мэра города, которое завершилось накануне. Ситуацию прокомментировали член Координационного совета гражданской сети "Опора" Андрей Токарский и глава КИУ Алексей Кошель.
    В Кривом Роге стартовало голосование на выборах мэра
    Явка в Кривом Роге на 20.00 составила 55,4% - "ОПОРА"
    21:16 27.03.2016
    304Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    Согласно информации, опубликованной на странице гражданской сети "ОПОРА" в Facebook, погрешность составляет 1%. Явка по состоянию на 16:00 27 марта составила 44,9%.
    Голосование на выборах мэра в Кривом Роге
    "ОПОРА": в Кривом Роге для голосования на дому взяли 50 лишних бюллетеней
    16:51 27.03.2016
    437Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    Согласно информации, на участке №121546 зарегистрировано 19 избирателей, которые голосуют по месту пребывания. Однако для их голосования комиссия выдала членам УИК 66 бюллетеней.
    Выборы мэра в Кривом Роге
    "ОПОРА" о нарушениях на выборах в Кривом Роге
    15:37 27.03.2016
    1082Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    Член Координационного совета гражданской сети "Опора" Андрей Токарский в эфире радиостанции Голос Столицы подробно рассказал о том, как проходят внеочередные выборы городского главы в Кривом Роге.
    Голосование в Украине. Архивное фото
    "ОПОРА" раскритиковала идею референдума по изменениям в Конституцию
    02:59 26.01.2016
    399Судебная и конституционная реформы в Украине
    По словам координатора гражданской сети Ольги Айвазовской, проведение референдума по вопросам децентрализации является нормальной практикой, однако, по ее мнению, недопустимым является проведение плебисцита по действующему законодательству.
    Выборы в Мариуполе 29 ноября
    В Мариуполе большинство УИК уже посчитали бюллетени - "ОПОРА"
    08:40 30.11.2015
    811Выборы в Мариуполе и Красноармейске: итоги
    Как уточнили в "ОПОРЕ", в Красноармейске всего 37 участковых комиссий, на данный момент приняты 11 комиссий, две были отправлены на уточнение протокола.
    Голосование в Красноармейске
    В Красноармейске обнаружено несоответствие количества талонов и подписей
    05:35 30.11.2015
    838Выборы в Мариуполе и Красноармейске: итоги
    На УИК №141088 члены комиссии обнаружили расхождение между количеством контрольных талонов использованных бюллетеней и подписей избирателей в списке за получение бюллетеней.
    Голосование на выборах в Мариуполе 29 ноября
    На одном из спецучастков в Мариуполе все бюллетени не подлежат учету
    04:07 30.11.2015
    402Выборы в Мариуполе и Красноармейске: итоги
    Как сообщает гражданская сеть "ОПОРА", в протокол члены УИК №142439 занесли 57 бюллетеней, которые не подлежат учету, а все остальные позиции по количеству голосов за кандидатов заполнили нулями.
    Голосование в Красноармейске
    Явка на выборах в Мариуполе и Красноармейске составила более 36% - наблюдатели
    22:45 29.11.2015
    169Выборы в Мариуполе и Красноармейске: итоги
    Явка избирателей в Мариуполе и Красноармейске ниже всеукраинской во время первого тура голосования 25 октября (46,5%), однако показатель несколько выше повторного голосования на выборах 15 ноября (34,0%).
    Брифинг КИУ и ОПОРЫ по выборам в Мариуполе и Красноармейске
    Брифинг КИУ и "ОПОРЫ" по выборам в Мариуполе и Красноармейске 
    22:00 29.11.2015
    486Выборы в Мариуполе и Красноармейске: итоги
    Голосование на местных выборах в Мариуполе и Красноармейске прошло спокойно, без существенных нарушений, сообщила в воскресенье вечером на брифинге после закрытия участков координатор гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.
    Выборы в Мариуполе 29 ноября
    На выборах в Мариуполе и Красноармейске не было существенных нарушений - "ОПОРА"
    21:17 29.11.2015
    103Выборы в Мариуполе и Красноармейске: итоги
    Согласно информации, среди мелких нарушений - нарушение тайны голосования, фотографирование избирательных бюллетеней, попытки выноса бюллетеней, уничтожение бюллетеня, обесточивание участка и др.
    Подготовка к голосвани на выборах в Мариуполе 29 ноября
    ОПОРА: явка на 16.00 в Мариуполе составила 29,24%, в Красноармейске - 30,23%
    17:21 29.11.2015
    189Выборы в Мариуполе и Красноармейске: итоги
    Согласно информации, явка в Мариуполе и Красноармейске ниже всеукраинской во время первого тура голосования 25 октября (36,2%), однако выше показателя повторного голосования 15 ноября (26,28%).
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