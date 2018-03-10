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Также он рассказал, что в Мариуполь прибыли две группы людей. Одна из 20 человек в камуфляже из числа сторонников одного из кандидатов в депутаты, вторая группа - это запорожская самооборона, однако они без оружия, и правоохранители за ними следят.