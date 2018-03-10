Согласно данным Нацполиции, находка была обнаружена в ходе отработки оперативной информации о том, что на территории одного из частных предприятий города, среди складских и гаражных помещений сохраняется арсенал оружия и боеприпасов.
Неустановленный предмет взорвался на станции технического обслуживания в Красноармейске Донецкой области, повредив несколько автомобилей, сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции в среду.
В Мариуполе и Красноармейске Донецкой области проходят местные выборы. Специальный корреспондент "Комсомольской Правды в Украине" Артем Маслаков сообщил, что явка составляет лишь около 10%, а люди побаиваются идти на участки из-за угрозы терактов.
Также он рассказал, что в Мариуполь прибыли две группы людей. Одна из 20 человек в камуфляже из числа сторонников одного из кандидатов в депутаты, вторая группа - это запорожская самооборона, однако они без оружия, и правоохранители за ними следят.
Сообщается, что "по состоянию на 10.00 в Мариуполе и Красноармейске все избирательные участки работают в штатном режиме", "Голосование проходит спокойно, оперативная ситуация находится под контролем полиции".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".