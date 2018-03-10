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    Красноармейск

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 26
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    Арсенал оружия, изъятый в Красноармейске
    На промышленной базе в Красноармейске изъяли арсенал оружия
    01:50 03.02.2016
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    Согласно данным Нацполиции, находка была обнаружена в ходе отработки оперативной информации о том, что на территории одного из частных предприятий города, среди складских и гаражных помещений сохраняется арсенал оружия и боеприпасов.
    Столкновение Skoda и ВАЗ на трассе в Донецкой области
    В Донбассе полицейский попал в смертельное ДТП
    18:01 30.12.2015
    219
    В автомобиль старшего оперуполномоченного Красноармейского отдела Нацполиции на трассе врезался "ВАЗ-21099". Погибли водитель и пассажир "ВАЗа".
    Пенсионное удостоверение Виктора Януковича, найденное в ходе обыска в Киеве
    Фотоитоги 16 декабря: архив семьи Януковича и ограбление АЗС в Киеве 
    18:11 16.12.2015
    407
    На странице Facebook Арсена Авакова уже появились копии личных документов Виктора Януковича, изъятые при обыске. Среди них пенсионное удостоверение бывшего президента и техпаспорт на дом в Межигорье.
    На месте взрыва на СТО в Красноармейске
    На месте взрыва на СТО в Красноармейске 
    13:01 16.12.2015
    302
    Неустановленный предмет взорвался на станции технического обслуживания в Красноармейске Донецкой области, повредив несколько автомобилей, сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции в среду.
    На месте взрыва на СТО в Красноармейске
    В Красноармейске на СТО прогремел взрыв - полиция
    12:25 16.12.2015
    172
    По данным правоохранителей, пострадавших нет. Вследствие взрыва неустановленного предмета повреждены автомобиль "Газель", другие автомобили, а также двери и окна помещения станции.
    Руслан Требушкин
    Самовыдвиженец Требушкин выиграл выборы мэра Красноармейска - ЦИК
    19:28 03.12.2015
    361Выборы в Мариуполе и Красноармейске: итоги
    По информации Центризбиркома, Руслан Требушкин победил с результатом 85,5% голосов избирателей, второе место занял кандидат от "Молодежной партии" Сергей Андрейченко, набрав 7,5% голосов.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Жебривский негативно оценил результаты выборов в Мариуполе и Красноармейске
    00:18 02.12.2015
    1705Выборы в Мариуполе и Красноармейске: итоги
    По мнению главы ВГА, большинство рабочих, которые составляют существенную часть населения региона, абсолютно зависимы от работодателей, которые диктуют им свою политическую волю.
    Выборы в Мариуполе 29 ноября
    В Мариуполе большинство УИК уже посчитали бюллетени - "ОПОРА"
    08:40 30.11.2015
    811Выборы в Мариуполе и Красноармейске: итоги
    Как уточнили в "ОПОРЕ", в Красноармейске всего 37 участковых комиссий, на данный момент приняты 11 комиссий, две были отправлены на уточнение протокола.
    Голосование в Красноармейске
    В Красноармейске обнаружено несоответствие количества талонов и подписей
    05:35 30.11.2015
    838Выборы в Мариуполе и Красноармейске: итоги
    На УИК №141088 члены комиссии обнаружили расхождение между количеством контрольных талонов использованных бюллетеней и подписей избирателей в списке за получение бюллетеней.
    Работа полиции в Мариуполе и Красноармейске
    Мариуполь и Красноармейск: Выборы (полу)военного положения
    21:05 29.11.2015
    3227Выборы в Мариуполе и Красноармейске: итоги
    БТРы на улицах города, тревожные ожидания местных жителей, явка выше 35% и "почти идеальные", по мнению ЦИК, выборы: голосование в Мариуполе и Красноармейске состоялось.
    Подготовка к голосвани на выборах в Мариуполе 29 ноября
    В Мариуполе и Красноармейске завершилось голосование на местных выборах
    20:04 29.11.2015
    635Выборы в Мариуполе и Красноармейске: итоги
    В обоих города на выборы пришли более 35 процентов избирателей. В полицию поступили сообщения о нескольких десятках нарушений при голосовании, а в ЦИК считают, что выборы прошли почти идеально.
    Работа полиции в Мариуполе и Красноармейске
    Выборы в Мариуполе и Красноармейске: полиция усилила режим работы 
    16:40 29.11.2015
    183Выборы в Мариуполе и Красноармейске: итоги
    В Мариуполе и Красноармейске, где проходят выборы, полиция обеспечивает охрану общественного порядка в усиленном режиме. Смотрите подробнее о работе полиции в фоторепортаже.
    Выборы в Мариуполе 29 ноября
    Голосование в Мариуполе и Красноармейске проходит почти идеально - ЦИК
    16:08 29.11.2015
    805Выборы в Мариуполе и Красноармейске: итоги
    Как отметил Михаил Охендовский, явка избирателей по состоянию на 14.00 хорошая, никаких жалоб от субъектов избирательного процесса сегодня в ЦИК не поступало.
    Голосование
    Данные явки в Красноармейске от наблюдателей и УИК разнятся на 247 человек
    15:41 29.11.2015
    129Выборы в Мариуполе и Красноармейске: итоги
    Согласно информации, по состоянию на 14.00 УИК насчитало 695 проголосовавших, а наблюдатели - 538; по состоянию на 15.00 наблюдатели зафиксировали явку 614 избирателей, а УИК - 861.
    Выборы в Мариуполе 29 ноября
    Выборы на Донбассе: страх терактов, низкая явка и "пьяное" голосование
    14:56 29.11.2015
    1691Выборы в Мариуполе и Красноармейске: итоги
    В Мариуполе и Красноармейске Донецкой области проходят местные выборы. Специальный корреспондент "Комсомольской Правды в Украине" Артем Маслаков сообщил, что явка составляет лишь около 10%, а люди побаиваются идти на участки из-за угрозы терактов.
    Выборы в Мариуполе 29 ноября
    Явка в Мариуполе и Красноармейске ниже, чем на выборах 25 октября - "ОПОРА"
    13:55 29.11.2015
    1083Выборы в Мариуполе и Красноармейске: итоги
    Как уточнили в гражданской сети "ОПОРА", явка избирателей в Мариуполе (15.0%) и Красноармейске (15,2%) по состоянию на 12.00 ниже всеукраинской во время первого тура голосования 25 октября (18,5%).
    Голосование в Красноармейске
    Как голосуют в Красноармейске 
    13:06 29.11.2015
    523Выборы в Мариуполе и Красноармейске: итоги
    В Красноармейске Донецкой области 29 ноября проходят местные выборы, так как 25 октября, в то время как голосование проходило по всей Украине, в городе голосование не состоялось.
    Павел Жебривский
    Жебривский: угрозы терактов на выборах в Мариуполе и Красноармейске нет
    12:20 29.11.2015
    604Выборы в Мариуполе и Красноармейске: итоги
    Также он рассказал, что в Мариуполь прибыли две группы людей. Одна из 20 человек в камуфляже из числа сторонников одного из кандидатов в депутаты, вторая группа - это запорожская самооборона, однако они без оружия, и правоохранители за ними следят.
    Голосование на выборах в Украине. Архивное фото
    Выборы в Мариуполе и Красноармейске проходят спокойно - полиция
    11:23 29.11.2015
    212Выборы в Мариуполе и Красноармейске: итоги
    Сообщается, что "по состоянию на 10.00 в Мариуполе и Красноармейске все избирательные участки работают в штатном режиме", "Голосование проходит спокойно, оперативная ситуация находится под контролем полиции".
    Местные выборы 2015
    В Мариуполе на выборах очень высока активность избирателей
    10:44 29.11.2015
    626Выборы в Мариуполе и Красноармейске: итоги
    Сообщается, что "активность избирателей очень высокая, мариупольцы приходят на голосование". Тем временем в Красноармейске пока не наблюдается высокая явка.
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