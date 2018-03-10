Горизбирком Кривого Рога ведет подсчет результатов голосования за мэра города, которое завершилось накануне. Ситуацию прокомментировали член Координационного совета гражданской сети "Опора" Андрей Токарский и глава КИУ Алексей Кошель.
Член координационного совета гражданской сети "ОПОРА" Андрей Токарский отметил, что системных нарушений на досрочных выборах в Кривом Роге не зафиксировано, но избирателей организовано и массово подвозили на участки.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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