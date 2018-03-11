В окрестностях подконтрольного Украине Крымского СММ способствовала налаживанию диалога между командирами подразделений с обеих сторон линии разграничения, сообщили в пресс-службе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
С 19:45 до 20:00 обстрелам подвергся поселок Гранитное на мариупольском направлении, а в 22:10 в районе Крымского произошло боестолкновение украинских военных с "диверсионно-разведывательной группой противника".
Главы Луганской областной военно-гражданской администрации сообщил, что противник обстрелял из минометов окрестности Троицкого. Взрывы мин и артиллерийских снарядов слышались на автодороге Бахмутка вблизи 29-го блокпоста.
О ситуации в регионе рассказала специальный корреспондент Надежда Чернуха. По ее словам, ночью пострадал город Зорянск, были попадания в Попасной. Стабильно тяжелая ситуация в Бахмутке, там бои почти не прекращаются.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.