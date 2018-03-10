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    Диана Гурцкая

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Диана Гурцкая
    Гурцкая заявила, что попала в базу "Миротворца" из-за Лолиты и Самойловой
    10:37 28.04.2017
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    Как отметила российская певица, ей "крайне неприятно" оказаться в базе данных сайта "Миротворец", так как в этом есть "совершенно четкий" намек на поддержку коллег.
    Юрий Лоза
    Лоза попал в базу данных "Миротворца"
    09:03 28.04.2017
    252Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    На сайте "Миротворца" также опубликованы данные российской певицы Дианы Гурцкой. Российских артистов внесли в базу за концертную деятельность в Крыму.
    Певица, член комиссии при президенте РФ по делам инвалидов, председатель попечительского совета Фонда помощи незрячим и слабовидящим детям По зову сердца Диана Гурцкая
    Гурцкая попросит Лутковскую защитить права певицы Лолиты
    04:13 24.04.2017
    584Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам Дианы Гурцкой, в случае Лолиты Милявской имеет место грубое нарушение статей 9 и 10 Конвенции ООН о правах ребенка, гарантирующих права детей на общение с родителями в случае проживания в разных странах.
    Диана Гурцкая
    Реакция на попытки политизировать Евровидение должна быть жесткой - Гурцкая
    03:38 21.03.2017
    879Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая заявила, что, дав согласие на проведение Евровидения в Киеве, власти Украины взяли обязательства по обеспечению участия всех стран, заявки которых приняты Европейским вещательным союзом.
    Российские спортсмены-паралимпийцы. Архивное фото
    В ООН отказались расследовать отстранение паралимпийцев РФ от Игр в Рио
    03:37 23.10.2016
    291Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Согласно письму Комитета ООН по правам инвалидов, они не имеют полномочий пересматривать решения международных органов, таких как Международный паралимпийский комитет.
    Диана Гурцкая
    МИД РФ намерен добиваться от США соблюдения прав певицы Гурцкой
    19:18 26.03.2014
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    МИД России намерен добиваться от США реализации законных прав и интересов певицы Дианы Гурцкой, которой было отказано в выдаче американской визы из-за отказа сфотографироваться без очков.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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