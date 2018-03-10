По словам Дианы Гурцкой, в случае Лолиты Милявской имеет место грубое нарушение статей 9 и 10 Конвенции ООН о правах ребенка, гарантирующих права детей на общение с родителями в случае проживания в разных странах.
Член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая заявила, что, дав согласие на проведение Евровидения в Киеве, власти Украины взяли обязательства по обеспечению участия всех стран, заявки которых приняты Европейским вещательным союзом.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.