Тернопольский областной совет обратился в Минкульт и СБУ с просьбой предоставить перечень артистов, которые в период 2014-2017 годов осуществляли гастрольную деятельность на территории Российской Федерации и в Донбассе.
Не каждый артист из Российской Федерации ступит на украинскую землю. В лучших традициях КГБ СССР служба безопасности Украины будет тщательно отбирать, кого пускать на гастроли в Украину, а кому давать от ворот поворот.
Запрет всего российского на сцене, телеэкране, в кино и книжном магазине давно стал нормой украинской жизни. Но Украина не успокаивается на достигнутом - теперь это единственная страна в мире, где гастрольную деятельность регулируют силовые органы.
По словам Дианы Гурцкой, в случае Лолиты Милявской имеет место грубое нарушение статей 9 и 10 Конвенции ООН о правах ребенка, гарантирующих права детей на общение с родителями в случае проживания в разных странах.
По заявлению пресс-службы Европейского вещательного союза, ЕВС находится в процессе конструктивного диалога с НТКУ, а также с украинскими властями, для того чтобы гарантировать свободный въезд в страну для всех делегатов и артистов.
Согласно заявлению СБУ, по результатам проверки был выявлен ряд лиц, деятельность или высказывания которых противоречили интересам обеспечения безопасности государства, в связи с чем было принято решение о запрете им въезда на территорию Украины.
Наташа Королева стала одной из немногих российских певиц украинского происхождения, которой СБУ запретила въезд в Украину на пять лет. РИА Новости Украина вспоминает, кому из этнических украинцев запрещали въезд в нашу страну.
По словам начальника управления культуры Министерства обороны РФ Антона Губанкова, очень важно, чтобы культурно-досуговый центр в "Хмеймиме" стал не просто центром досуга для военнослужащих, но и центром российско-сирийской дружбы.
Министерство культуры Украины заинтересовано в создании агентства, которое бы регулировало концертную деятельность и вырабатывало законы, не позволяющие артистам "с пророссийской позицией" работать в Украине.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Министерство культуры Украины заинтересовано в создании агентства, которое бы регулировало концертную деятельность и вырабатывало законы, не позволяющие артистам "с пророссийской позицией" работать в Украине.