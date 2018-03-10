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    артисты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
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    Алла Пугачева. Архивное фото
    Пугачева показала свое фото "без прикрас", намекнув, что ей уже 68
    14:14 09.02.2018
    1102
    По словам народной артистки СССР Аллы Пугачевой, многие хотят увидеть ее без макияжа, "так сказать без прикрас". В апреле популярной российской певице исполнится 69 лет.
    Украинская богема на церемонии Viva! Самые красивые-2018
    Украинская богема на церемонии "Viva! Самые красивые-2018" 
    02:46 04.02.2018
    719
    В Киеве прошел конкурс "Viva! Самые красивые-2018". Победителями стали исполнители Ольга Полякова и Олег Винник. За звание самых красивых женщины и мужчины боролись всего 126 претендентов.
    Политолог, руководитель аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев
    Культурная война против своих и "политика крепчающего идиотизма"
    15:55 12.01.2018
    1192Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По мнению политического эксперта Андрея Золотарева, едва государство введет санкции по отношению к артистам, они тут же покинут территорию страны.
    Немногочисленная акция националистов Нет гастролям на крови в Киеве. Видео
    Немногочисленная акция националистов "Нет" гастролям на крови" в Киеве 
    00:29 10.12.2017
    243Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    В Киеве возле Дворца спорта активисты Добровольческого движения ОУН провели акцию под названием "Нет" гастролям на крови", направленную против украинских певцов, которые посещают Россию с концертами.
    Концерт Бабкина в Запорожье
    В Тернопольской области запретили концерты артистов, гастролировавших в России
    17:47 08.12.2017
    458Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Тернопольский областной совет обратился в Минкульт и СБУ с просьбой предоставить перечень артистов, которые в период 2014-2017 годов осуществляли гастрольную деятельность на территории Российской Федерации и в Донбассе.
    Служба Безопасности Украины
    В духе СССР. Худсовет из СБУ проверит всех гастролеров РФ
    18:01 23.11.2017
    347Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Не каждый артист из Российской Федерации ступит на украинскую землю. В лучших традициях КГБ СССР служба безопасности Украины будет тщательно отбирать, кого пускать на гастроли в Украину, а кому давать от ворот поворот.
    СБУ. Архивное фото
    Последняя гастроль. СБУ становится главным цензором на "не пущать"
    19:59 08.10.2017
    1189Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Запрет всего российского на сцене, телеэкране, в кино и книжном магазине давно стал нормой украинской жизни. Но Украина не успокаивается на достигнутом - теперь это единственная страна в мире, где гастрольную деятельность регулируют силовые органы.
    Политтехнолог Ярослав Макитра. Архивное фото
    Решение ВР по российским артистам не помешает гастролям - политолог
    13:12 22.09.2017
    703Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Конструктивную критику ограничения гастролеров из России назовут "рукой Москвы", чем отобьют всякое желание бороться со справедливостью, считает политолог Ярослав Макитра.
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    В Кабмине сообщили подробности законопроекта о гастролях российских артистов
    04:15 16.07.2017
    182Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко, организатор концерта должен сообщить настоящее имя и фамилию артиста, все псевдонимы, последнюю карту гастролей и другие данные.
    Певица Бейонсе на 57-ой церемонии Грэмми
    Названы самые дорогие артисты мира
    13:13 15.07.2017
    1065
    Согласно информации, среди самых дорогих артистов: Бейонсе - $62,1 млн, Guns N' Roses - $42,3 млн, Bruce Springsteen - $42,2 млн, Drake $37,3 млн, Adele - $37 млн, Coldplay - $32,3 млн.
    Певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин
    Галкин опубликовал в Instagram откровенное фото Пугачевой на отдыхе
    17:16 15.06.2017
    2973
    На фото народная артистка СССР Алла Пугачева загорает на шезлонге в черном купальнике и без макияжа. В апреле этого года популярной певице исполнилось 68 лет.
    Леонид Агутин. Архивное фото
    Агутин попал в "чистилище" сайта "Миротворец"
    15:56 15.05.2017
    985Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Певца Леонида Агутина обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Украины, а также в участии в пропагандистских мероприятиях в Крыму.
    Певица, член комиссии при президенте РФ по делам инвалидов, председатель попечительского совета Фонда помощи незрячим и слабовидящим детям По зову сердца Диана Гурцкая
    Гурцкая попросит Лутковскую защитить права певицы Лолиты
    04:13 24.04.2017
    584Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам Дианы Гурцкой, в случае Лолиты Милявской имеет место грубое нарушение статей 9 и 10 Конвенции ООН о правах ребенка, гарантирующих права детей на общение с родителями в случае проживания в разных странах.
    Евровидение в Украине
    Европа требует отменить "черные списки" во время Евровидения - СМИ
    15:21 07.12.2016
    1196Без России: старт Евровидения в Киеве.
    По заявлению пресс-службы Европейского вещательного союза, ЕВС находится в процессе конструктивного диалога с НТКУ, а также с украинскими властями, для того чтобы гарантировать свободный въезд в страну для всех делегатов и артистов.
    Служба Безопасности Украины
    Около 140 российских деятелей культуры попали под запрет СБУ
    04:17 05.11.2016
    622Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Согласно заявлению СБУ, по результатам проверки был выявлен ряд лиц, деятельность или высказывания которых противоречили интересам обеспечения безопасности государства, в связи с чем было принято решение о запрете им въезда на территорию Украины.
    Певица Наталья Королева
    Чужие среди своих: этнические украинцы, которым запрещен въезд в Украину
    16:25 24.10.2016
    7815Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Наташа Королева стала одной из немногих российских певиц украинского происхождения, которой СБУ запретила въезд в Украину на пять лет. РИА Новости Украина вспоминает, кому из этнических украинцев запрещали въезд в нашу страну.
    Ирина Геращенко
    Геращенко обратится в СБУ по запрету въезда артистам РФ, выступавшим в Крыму
    17:00 09.10.2016
    1083
    По мнению Геращенко, в случае попыток въезда в Украину артистам РФ, выступавшим в Крыму, в аэропорту "Борисполь" нужно вручать сообщения о нарушении законов Украины.
    Григорий Лепс
    Лепс, Майданов и Ваенга выступят на авиабазе РФ "Хмеймим" в Сирии
    06:42 30.05.2016
    192РФ и США: железный занавес
    По словам начальника управления культуры Министерства обороны РФ Антона Губанкова, очень важно, чтобы культурно-досуговый центр в "Хмеймиме" стал не просто центром досуга для военнослужащих, но и центром российско-сирийской дружбы.
    Нищук о планах и вызовах Министерства культуры Украины. Видео
    Нищук о планах Министерства культуры Украины 
    01:23 24.04.2016
    744Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Министерство культуры Украины заинтересовано в создании агентства, которое бы регулировало концертную деятельность и вырабатывало законы, не позволяющие артистам "с пророссийской позицией" работать в Украине.
    Евгений Нищук. Архивное фото
    Нищук: в Украине создадут агентство, запрещающее артистам гастролировать
    00:57 24.04.2016
    3565Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам министра культуры Украины, для механизма запрета российского контента должна быть проведена внутренняя основательная работа "без пресс-конференций и без вынесения на люди многих вещей".
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    Алла Пугачева. Архивное фото
    Пугачева показала свое фото "без прикрас", намекнув, что ей уже 68
    14:14 09.02.2018
    1102
    По словам народной артистки СССР Аллы Пугачевой, многие хотят увидеть ее без макияжа, "так сказать без прикрас". В апреле популярной российской певице исполнится 69 лет.
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