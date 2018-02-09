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    Культура

    Пугачева показала свое фото "без прикрас", намекнув, что ей уже 68

    (обновлено: )63610
    По словам народной артистки СССР Аллы Пугачевой, многие хотят увидеть ее без макияжа, "так сказать без прикрас". В апреле популярной российской певице исполнится 69 лет.
    Алла Пугачева. Архивное фото
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Народная артистка СССР популярная певица Алла Пугачева показала свое лицо без макияжа пользователям Instagram.

    "Многие хотят увидеть меня без макияжа, так сказать без прикрас. Удовлетворяю ваше любопытство, но не забывайте, что в апреле мне стукнет 69 лет", — подписала она свое фото в Instagram.

    alla_orfey
    Певица Алла Пугачева показала в инернете свое лицо без макияжа

    Ранее "примадонна" российского шоу-бизнеса поразила своих поклонников отличной формой на новогоднем празднике.

     

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