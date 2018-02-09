Пугачева показала свое фото "без прикрас", намекнув, что ей уже 68

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Народная артистка СССР популярная певица Алла Пугачева показала свое лицо без макияжа пользователям Instagram.

"Многие хотят увидеть меня без макияжа, так сказать без прикрас. Удовлетворяю ваше любопытство, но не забывайте, что в апреле мне стукнет 69 лет", — подписала она свое фото в Instagram.

alla_orfey Певица Алла Пугачева показала в инернете свое лицо без макияжа

Ранее "примадонна" российского шоу-бизнеса поразила своих поклонников отличной формой на новогоднем празднике.