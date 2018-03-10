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    Наташа Королева (Наталия Порывай)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Наталья Королева. Архивное фото
    Суд обязал СБУ объяснить запрет въезда для Королевой
    15:13 16.03.2017
    438Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Следующее судебное заседание Окружного админсуда Киева состоится 20 апреля, за это время сторона СБУ должна ознакомиться с материалами дела и представить письменные объяснения.
    Эстрадная певица Наташа Королева
    Наташа Королева поблагодарила СБУ за разрешение посетить похороны бабушки
    17:20 18.01.2017
    560Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Наташа Королева поблагодарила Службу безопасности Украины за разрешение посетить страну в связи с похоронами своей бабушки, отметив, что "мир не без добрых людей".
    Наташа Королева с бабушкой
    СБУ пустит Наташу Королеву в страну на похороны бабушки
    11:28 18.01.2017
    1957Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Разрешение на въезд будет дано российской певице Наташе Королевой только на время похорон ее бабушки, сообщила представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская
    Эстрадная певица Наташа Королева
    Наташа Королева подала в суд на СБУ
    14:43 19.12.2016
    536Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Как сообщается на сайте Окружного административного суда Киева в понедельник, суд открыл производство по данному делу и назначил судебное заседание на 16 марта 2017 года.
    Эстрадная певица Наташа Королева
    Наташа Королева оспорит запрет на въезд в Украину в суде
    12:10 03.11.2016
    2387Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Как сообщила российская певица, ее делом будет занимать адвокат, который проживает в Украине, так как сама она уже не может въехать в страну после запрета СБУ.
    Певица Наталья Королева
    Бабушка Наташи Королевой решила уехать из Украины - СМИ
    13:10 31.10.2016
    14804
    По данным СМИ, о решении бабушки певицы переехать из Украины к внучке сообщил директор дворца "Украина" Роман Недзельский, где должна была выступать Наташа Королева.
    Певица Наталья Королева
    Чужие среди своих: этнические украинцы, которым запрещен въезд в Украину
    16:25 24.10.2016
    7815Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Наташа Королева стала одной из немногих российских певиц украинского происхождения, которой СБУ запретила въезд в Украину на пять лет. РИА Новости Украина вспоминает, кому из этнических украинцев запрещали въезд в нашу страну.
    Певица Наташа Королева. Архивное фото
    Табуированная Королева. В соцсетях, кстати, вспоминают желтые тюльпаны
    16:02 23.10.2016
    5550Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    СБУ закрыла киевлянке Наташе Королевой въезд в Украину на пять лет. Такое решение не оставило равнодушными многих украинцев. Особенно недовольны купившие билеты на ее декабрьский концерт в столице. Что еще пишут о "запретной" Королевой в соцсетях?
    Эстрадная певица Наташа Королева
    Хроника 21 октября: национализация "ПриватБанка", Наташа Королева под запретом
    11:13 22.10.2016
    3886Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Накануне Савченко предложила Порошенко уступить место президента Януковичу, Украина вернула в Киев белорусский самолет под угрозой поднять истребители, СБУ запретила Наташе Королевой въезд в Украину в течение 5 лет.
    Наташа Королева
    СБУ своеобразно отобразила в сети запрет Королевой приезжать в Украину
    23:00 21.10.2016
    3407Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    На странице СБУ в Twitter под сообщением о запрете въезда артистке опубликовали ироничное видео, на котором мальчик захлопывает перед девочкой дверь.
    Наталья Королева
    Королева извинилась перед киевлянами за отмененный концерт
    20:24 21.10.2016
    1418Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Певица Наталья Королева (Порывай), которая родилась и выросла в Украине, эмоционально отреагировала на запрет Службы безопасности Украины на въезд на территорию страны на 5 лет.
    Наташа Королева на съемках шоу Новогодний парад звезд для телеканала Россия
    Наташа Королева: в Украине депутаты отобрали у своего народа право выбора
    19:11 21.10.2016
    5137Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Наташа Королева попросила прощения у украинцев за то, что "оказалась бессильна перед продажными, лживыми и трусливыми людишками, которые за моей спиной подло и гадко осудили, приговорили и разлучили нас с вами на долгих 5 лет".
    Певица Наташа Королева. Архивное фото
    Наташа Королева прокомментировала запрет на въезд в Украину
    18:50 21.10.2016
    10687Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Певица отметила, что не знает, кто такие Оксана и Дмитрий Корчинские и "по какому праву они распоряжаются чужими судьбами". Королева сожалеет о решении СБУ, так как теперь не сможет навещать свою бабушку.
    Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
    Захарова о запрете Королевой въезда в Украину: Гоголь вовремя умер
    16:28 21.10.2016
    7644Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    СБУ запретила Наташе Королевой (настоящее имя Наталия Порывай) въезд в Украину в течение пяти лет. Соответствующий документ обнародовал лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский.
    Наташа Королева
    СБУ запретила Наташе Королевой въезд в Украину в течение 5 лет
    15:22 21.10.2016
    2451Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский на своей странице в Facebook обнародовал ответ на запрос своей жены, депутата Верховной Рады от "Радикальной партии" Оксаны Корчинской, в котором говорится, что спецслужба запретила Королевой въезд в Украину.
    Певица Наташа Королева
    Певица Наташа Королева 
    21:48 31.05.2013
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    Заслуженная артистка России, украинка Наташа Королева в пятницу отмечает 40-летний юбилей.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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