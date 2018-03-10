Наташа Королева стала одной из немногих российских певиц украинского происхождения, которой СБУ запретила въезд в Украину на пять лет. РИА Новости Украина вспоминает, кому из этнических украинцев запрещали въезд в нашу страну.
СБУ закрыла киевлянке Наташе Королевой въезд в Украину на пять лет. Такое решение не оставило равнодушными многих украинцев. Особенно недовольны купившие билеты на ее декабрьский концерт в столице. Что еще пишут о "запретной" Королевой в соцсетях?
Накануне Савченко предложила Порошенко уступить место президента Януковичу, Украина вернула в Киев белорусский самолет под угрозой поднять истребители, СБУ запретила Наташе Королевой въезд в Украину в течение 5 лет.
Наташа Королева попросила прощения у украинцев за то, что "оказалась бессильна перед продажными, лживыми и трусливыми людишками, которые за моей спиной подло и гадко осудили, приговорили и разлучили нас с вами на долгих 5 лет".
Певица отметила, что не знает, кто такие Оксана и Дмитрий Корчинские и "по какому праву они распоряжаются чужими судьбами". Королева сожалеет о решении СБУ, так как теперь не сможет навещать свою бабушку.
Лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский на своей странице в Facebook обнародовал ответ на запрос своей жены, депутата Верховной Рады от "Радикальной партии" Оксаны Корчинской, в котором говорится, что спецслужба запретила Королевой въезд в Украину.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".