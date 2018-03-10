наверх
10.03.201808:57
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Запрет на въезд

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Федор Добронравов в роли Джони Эйнсворта на прогоне спектакля в постановке Леонида Трушкина Спасатель
    Страсти по Добронравову и "Сватам": запрет комедии — это комедия
    16:12 24.11.2017
    5008Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    В Украине вовсю набирает обороты скандал вокруг запрета на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову и возможного снятия с эфира украинского сериала с его участием "Сваты".
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Саакашвили объяснил, почему его соратника не пустили в Украину
    13:55 15.10.2017
    998Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Согласно информации бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, депутата Кобу Накопия не пускают по решению СБУ.
    Флаг США
    США пересмотрели список стран для ограничений на въезд
    10:51 26.09.2017
    215Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Трамп объяснил новый запрет на въезд для граждан восьми стран невозможностью безопасного отбора иммигрантов, а и.о. главы министерства внутренней безопасности Элейн Дьюк заявила, что теперь министерство "лучше сможет удержать от въезда в страну террористов".
    Певец Баста. Архивное фото
    СБУ готовит запрет на въезд в Украину российскому рэперу - СМИ
    13:16 09.08.2017
    247Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Как сказано в ответе главы СБУ Василия Грицака на обращение депутата Антона Геращенко, визиты Басты в Украину создают "предпосылки к дестабилизации общественной ситуации в государстве".
    Певица Бьянка
    Певицу Бьянку не пустили в Украину
    18:23 01.07.2017
    1592Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Как пишет Бьянка, она заплакала после разговора с представителем пограничной службы Украины. Согласно информации, 30 июня она должна была выступить в Одессе.
    Продюсер Иосиф Пригожин
    Пригожин: мне предлагали $1 млн за невнесение в "черный список"
    17:04 24.06.2017
    1213Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Согласно информации российского продюсера Иосифа Пригожина, если бы он заплатил "некой группе людей деньги", то не попал бы под украинские санкции.
    Ирина Геращенко
    Нужно запретить въезд российским журналистам, посещавшим ЛДНР - Геращенко
    17:23 07.05.2017
    196Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко поддержала позицию погранслужбы о запрете на въезд журналистам из России, которые посещали Крым.
    Сергей Шнуров
    СБУ не запрещала въезд в Украину лидеру группы "Ленинград" Шнуру
    20:13 06.05.2017
    536Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Согласно документу СБУ, по состоянию на 5 мая 2017 года решение о запрете въезда лидеру российской группы "Ленинград" Сергею Шнурову Службой безопасности не принималось.
    Певица Лолита Милявская
    Лолита пожелала властям Украины запрета на въезд в США и Европу
    15:51 23.04.2017
    2307Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Певица Лолита Милявская, которой запретили въезд в Украину, отметила, что любить людей и любить власть – это не одно и то же. "Любить нынешнюю власть меня тоже никто не заставит, я этого насмотрелась", - отметила она.
    Сергей Жадан
    Белоруссия аннулировала запрет на въезд Жадану
    20:14 11.02.2017
    519
    Украинский писатель Сергей Жадан на своей странице в Facebook отметил, что очень рад возможности дальше посещать Белоруссию и углублять украинско-белорусские культурные связи.
    Kristina Si
    Российской певице Kristina Si запретили въезд в Украину на 3 года - ГПСУ
    15:12 06.11.2016
    2566Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Пограничники установили факты пребывания Саркисян на территории Крыма. Ей запрещен въезд в Украину сроком на 3 года. Kristina Si отказалась от присутствия в суде, о чем написала заявление, и ближайшим рейсом покинет Украину.
    Певица Наташа Королева. Архивное фото
    Табуированная Королева. В соцсетях, кстати, вспоминают желтые тюльпаны
    16:02 23.10.2016
    5550Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    СБУ закрыла киевлянке Наташе Королевой въезд в Украину на пять лет. Такое решение не оставило равнодушными многих украинцев. Особенно недовольны купившие билеты на ее декабрьский концерт в столице. Что еще пишут о "запретной" Королевой в соцсетях?
    Депутат Верховной Рады Игорь Гузь
    Нардеп Гузь заявил, что его не впустили в Белоруссию
    21:51 25.04.2016
    315
    Депутат Верховной Рады Игорь Гузь намеревался провести ряд встреч в Минске, в том числе с представителями белорусской оппозиции, с родителями белорусских граждан, принимающих участие в боевых действиях в Донбассе.
    Флаги России и ЕС
    Москва не раскроет список "невъездных" граждан ЕС - МИД РФ
    21:35 31.05.2015
    1331
    Как отмечает заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, при наличии у европейских обладателей дипломатических паспортов сомнений они могут уточнить информацию в российских посольствах и генконсульствах.
    Украинский пограничник. Архивное фото
    Украина вводит ограничение на въезд россиян
    00:02 01.03.2015
    9712Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Россияне смогут попасть в Украину только на основании загранпаспорта, дипломатического паспорта, служебного паспорта, паспорта моряка, летного свидетельства члена экипажа воздушного судна.
    Пассажирский поезд. Архивное фото
    Киев прекращает пассажирское и грузовое железнодорожное сообщение с Крымом
    23:31 26.12.2014
    710
    Соответствующее решение, как объяснили в государственной администрации железнодорожного транспорта Украины "Укрзализныце" принято в целях обеспечения безопасности пассажиров.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Все теги

    Персоны