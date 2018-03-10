Трамп объяснил новый запрет на въезд для граждан восьми стран невозможностью безопасного отбора иммигрантов, а и.о. главы министерства внутренней безопасности Элейн Дьюк заявила, что теперь министерство "лучше сможет удержать от въезда в страну террористов".
Певица Лолита Милявская, которой запретили въезд в Украину, отметила, что любить людей и любить власть – это не одно и то же. "Любить нынешнюю власть меня тоже никто не заставит, я этого насмотрелась", - отметила она.
Пограничники установили факты пребывания Саркисян на территории Крыма. Ей запрещен въезд в Украину сроком на 3 года. Kristina Si отказалась от присутствия в суде, о чем написала заявление, и ближайшим рейсом покинет Украину.
СБУ закрыла киевлянке Наташе Королевой въезд в Украину на пять лет. Такое решение не оставило равнодушными многих украинцев. Особенно недовольны купившие билеты на ее декабрьский концерт в столице. Что еще пишут о "запретной" Королевой в соцсетях?
Депутат Верховной Рады Игорь Гузь намеревался провести ряд встреч в Минске, в том числе с представителями белорусской оппозиции, с родителями белорусских граждан, принимающих участие в боевых действиях в Донбассе.
Как отмечает заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, при наличии у европейских обладателей дипломатических паспортов сомнений они могут уточнить информацию в российских посольствах и генконсульствах.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".