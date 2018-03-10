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    Шнур (Сергей Шнуров)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 28
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    Сергей Шнуров. Архивное фото
    Известный рок-музыкант намекнул на примитивность творчества Шнурова
    03:31 18.01.2018
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    По мнению гитариста российской рок-группы "Чайф" Владимира Бегунова, лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров сводит музыку до уровня рингтона.
    Сергей Шнуров спел песню для попугая из калининградского зоопарка
    Сергей Шнуров спел песню для попугая 
    18:07 29.08.2017
    270
    Лидер группы " Ленинград" Сергей Шнуров приехал в калининградский зоопарк, чтобы познакомиться с попугаем Моникой и сыграть на гитаре ее любимую песню, сообщает пресс-служба зоосада.
    Фестиваль Золотая балка в Крыму
    Шнуров вызвал Познера на баттл после скандала
    15:51 16.08.2017
    703
    Ранее Владимир Познер сообщил, что интервью в его программе с Сергеем Шнуровым оказалось провальным, в чем виноват, по мнению телеведущего, сам музыкант, так как он "пустой и неинтересный".
    Владимир Познер
    Познер о Шнурове: никакой, пустой, неинтересный
    02:59 15.08.2017
    1351
    По словам известного тележурналиста Владимира Познера, лидер рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров откровенно нервничал, был беспомощным и провалил интервью.
    Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров на XXI Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон в СК Олимпийский в Москве
    Шнуров о концерте в Крыму: мы не играем для территории, мы играем для людей
    06:36 15.07.2017
    1564Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам лидера российской группы "Ленинград" Сергея Шнурова, многие территории являются спорными, но это не повод туда не ездить, и в Крым на фестиваль приезжает много украинцев.
    Солист группы Ленинград Сергей Шнуров. Архивное фото
    Шнуров прокомментировал проведение Евровидения
    23:42 21.05.2017
    2214Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    По словам лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, Евровидение "просто раскачали и раздули, потому что соревновательный мотив сейчас превалирует".
    Сергей Шнуров
    СБУ не запрещала въезд в Украину лидеру группы "Ленинград" Шнуру
    20:13 06.05.2017
    536Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Согласно документу СБУ, по состоянию на 5 мая 2017 года решение о запрете въезда лидеру российской группы "Ленинград" Сергею Шнурову Службой безопасности не принималось.
    Сергей Шнуров
    Шнуров прокомментировал Евровидение
    08:23 02.05.2017
    4022Без России: старт Евровидения в Киеве.
    По мнению исполнителя, это "сильно раздутый, явно переоценённый в России конкурс". Таким образом артист прокомментировал ситуацию вокруг Евровидения.
    Сергей Шнуров. Архивное фото
    Шнуров посвятил стих победе Макрона на выборах президента Франции
    01:09 29.04.2017
    660Макрон - новый президент Франции
    В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента, победителем которого стал экс-министр экономики Эммануэль Макрон. Во второй тур также вышла лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.
    Фестиваль Золотая балка в Крыму
    Шнуров о возможном запрете на въезд в Украину: в чем проблема-то?
    17:10 26.04.2017
    2238Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    В среду данные российской певицы Нюши были внесены в базу сайта "Миротворец" за посещение Крыма. "Ленинград" также выступал в Крыму – летом 2016 года.
    Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров на XXI Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон в СК Олимпийский в Москве
    Группа "Ленинград" получила премию "Золотой граммофон"
    04:14 20.11.2016
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    Первой награду получила группа "Ленинград". После своего выступления коллектив исполнил песню вместе с еще одним лауреатом премии – Григорием Лепсом. Премия "Золотой граммофон" учреждена Русским радио.
    Фестиваль Золотая балка в Крыму
    Сергей Шнуров готовит персональную выставку своих картин
    18:02 19.10.2016
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    Как сообщается в петербургском музее современного искусства "Эрарта", живопись лидера группы "Ленинград" Шнурова — это очередной его проект, в который им изначально была вложена определенная концепция - "бренд-реализм".
    Премия Человек года по версии журнала GQ
    Шнуров о получении премии "Человек года" в РФ: какой год, такой и человек
    22:16 13.09.2016
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    Лидер группы "Ленинград" напомнил, что получает премию "Человек и музыкант года" по версии журнала GQ третий раз за 15 лет. При этом он добавил, что "пора что-то менять".
    Премия Человек года по версии журнала GQ
    Шнуров признан "Человеком года" в России 
    08:57 13.09.2016
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    Лидер российской рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал "Человеком года" по версии журнала GQ Россия. Церемония награждения премии, организованная журналом, состоялась 12 сентября в Москве.
    Солист группы Ленинград Сергей Шнуров на вручении премии Человек года по версии журнала GQ в концертном зале Барвиха Luxury Village
    Сергей Шнуров стал "Человеком года" в России
    02:57 13.09.2016
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    Сам Шнуров заявил в интервью GQ Россия, что плывет по течению и отбивается "от коряг, которые мне мешают плыть". В издании считают, что "шнуровское шапито­ вот уже двадцать лет отражает русскую жизнь лучше всех".
    Сергей Шнуров
    Группа "Ленинград" планирует записать альбом для детей
    01:28 26.08.2016
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    Эпатажный лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров надеется, что дети не испугаются песни, которую он написал для новой передачи на российском ТВ "С добрым утром, малыши!".
    Сергей Шнуров
    Сергей Шнуров будет вести в РФ шоу "Про любовь"
    15:46 11.08.2016
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    С музыкантом также будет вести шоу на российском Первом канале Софико Шеварнадзе. Сам Шнуров уточнил в своем Instagram, что "стал шабашить ведущим".
    Тимощук и Шнуров
    Шнуров сделал селфи с футболистом сборной Украины
    09:17 28.07.2016
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    Отметим,что лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал фото с украинским футболистом Анатолием Тимощуком. Снимком он поделился на своей странице в Instagram.
    Сергей Шнуров
    Группа "Ленинград" выступит на фестивале в Крыму
    15:46 25.07.2016
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    Согласно информации на сайте организаторов, помимо группы "Ленинград" также на фестивале ожидается выступление российской певицы Полины Гагариной.
    Сергей Шнуров спел про покемона. Видео
    Шнуров посвятил песню "редкому покемону" 
    05:11 19.07.2016
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    За последние дни игра Pokemon Go обрела вирусную популярность. Разработчики Pokemon Go предупреждают, что необходимо выполнять задания так, чтобы не подвергать себя рискам.
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