В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента, победителем которого стал экс-министр экономики Эммануэль Макрон. Во второй тур также вышла лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.
Первой награду получила группа "Ленинград". После своего выступления коллектив исполнил песню вместе с еще одним лауреатом премии – Григорием Лепсом. Премия "Золотой граммофон" учреждена Русским радио.
Как сообщается в петербургском музее современного искусства "Эрарта", живопись лидера группы "Ленинград" Шнурова — это очередной его проект, в который им изначально была вложена определенная концепция - "бренд-реализм".
Сам Шнуров заявил в интервью GQ Россия, что плывет по течению и отбивается "от коряг, которые мне мешают плыть". В издании считают, что "шнуровское шапито вот уже двадцать лет отражает русскую жизнь лучше всех".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".