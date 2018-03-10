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Неожиданная драка в здании Дома офицеров во время публичного отчета Госслужбы по делам инвалидов и ветеранов стала одной из топовых тем нынешних выходных. Причина конфликта - бюджетные деньги. Что же думают об этом сами украинцы и что пишут в соцсетях?