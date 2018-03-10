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    драка

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 47
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    Мужчина ударил ножом пассажира маршрутки
    В Николаеве пьяная ссора в маршрутке закончилась поножовщиной
    14:57 22.08.2017
    280Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Николаевец в нетрезвом состоянии обвинил пассажира маршрутки в том, что он наступил на ногу его девушке. Впоследствии мужчины решили на кулаках выяснить отношения, что привело к поножовщине.
    В Испании драка родителей сорвала детский футбольный матч
    В Испании драка родителей сорвала детский футбольный матч 
    15:39 20.03.2017
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    Детский футбольный матч в Испании был сорван из-за грандиозной драки между родителями игроков. Об этом сообщает Sportarena. Инцидент произошел на острове Мальорка и привел не только к срыву игры, но и к многочисленным травмам среди родителей футболистов.
    Ветеран АТО Дмитрий Резниченко разбил лицо главе совета генералу Виктору Палию
    В соцсетях обсудили "ветеранский" скандал с мордобоем
    16:35 12.03.2017
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    Неожиданная драка в здании Дома офицеров во время публичного отчета Госслужбы по делам инвалидов и ветеранов стала одной из топовых тем нынешних выходных. Причина конфликта - бюджетные деньги. Что же думают об этом сами украинцы и что пишут в соцсетях?
    Олег Ляшко. Архивное фото
    Нардеп Парасюк избил полицейского в Донецкой области - Ляшко
    02:34 06.02.2017
    3218Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    По информации лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, Владимир Парасюк ударил полицейского в Донбассе. По мнению Ляшко, это ниже плинтуса и очень плохой пример для украинцев, "чем бы Парасюк не мотивировал свои действия".
    Парасюк трощит машину Вилкула. Видео
    Парасюк трощит машину Вилкула 
    23:52 22.09.2016
    1377"Шоу Парасюк": преступление и наказание
    Народный депутат Владимир Парасюк после потасовок внутри и под зданием канала "112 Украина" с Александром Вилкулом и его охраной, заявил, что отправился искать своего оппонента.
    ФК Подолье Хмельницкий
    В Хмельницком подрались футболисты, полиция применила слезоточивый газ
    21:22 03.09.2016
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    Согласно информации пресс-секретаря патрульной полиции города Романа Мартынюка, патрульные полицейские применили слезоточивый газ, чтобы успокоить участников конфликта. Никто из футболистов не пострадал.
    Водитель дорого джипа набросилася с битой на активиста после замечания. Видео
    Водитель джипа в Киеве набросилася с битой на активиста после замечания 
    13:46 19.08.2016
    791Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    В Киеве во время часа пик возник конфликт между водителем автомобиля Mercedes и общественным активистом, сделавшим ему замечание о нарушении Правил дорожного движения о парковке в неразрешенном для этого месте.
    Английские болельщики после матча.
    Драка болельщиков после матча сборных Англии и РФ на EURO-2016 
    03:16 12.06.2016
    1747В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Беспорядки на трибунах "Велодрома", где проходил матч чемпионата Европы по футболу между сборными России и Англии, вспыхнули после того, как английские фанаты начали оскорблять россиян, сообщают очевидцы.
    Патрульная полиция избивает военнослужащего. Видео
    Патрульная полиция жестоко избила военнослужащего (ненорм. лексика) 
    03:17 31.05.2016
    1522День полиции: успех или провал?
    В интернете опубликовано видео, на котором патрульные полицейские в Киеве избивают дубинками военнослужащего. Инцидент сразу же вызвал большой общественный резонанс.
    Массовая драка в лагере мигрантов во французском Кале. Видео
    Массовая драка в лагере мигрантов во французском Кале 
    23:27 28.05.2016
    291Мигранты штурмуют ЕС
    Инцидент произошел в четверг в известном под названием "джунгли" стихийном лагере мигрантов. По предварительным данным, конфликт вспыхнул между беженцами из Афганистана и Судана. В потасовке приняли участие около 200 человек.
    Массовая драка на Хованском кладбище в Москве. Архивное фото
    Суд арестовал 9 человек по делу о массовой драке на Хованском кладбище
    23:57 16.05.2016
    60Пожар в Москве. Гибель спасателей
    В числе арестованных до 14 июля - бывший сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД Москвы по району Хамовники Никита Мошенко. Его, как и многих других, следствие подозревает в хулиганстве.
    Массовая драка на Хованском кладбище в Москве
    Заведующего Хованским кладбищем отстранят от должности - мэрия
    23:52 14.05.2016
    2799Пожар в Москве. Гибель спасателей
    По словам руководителя департамента торговли и услуг мэрии Москвы Алексея Немерюка, заведующий Хованским кладбищем Юрий Чугуев вовремя предупредил о начале перестрелки в субботу, но "необходимо учесть, что подобные случаи возникают не сходу".
    Массовая драка на Хованском кладбище в Москве
    МВД РФ: никто из участников драки не работал на кладбище, большинство мигранты
    23:23 14.05.2016
    476Пожар в Москве. Гибель спасателей
    По предварительной информации МВД РФ, конфликтная ситуация возникла между работниками, которых граждане нанимают для обустройства могил, частным порядком.
    Драка дня: Вилкул и Тимошенко сцепились из-за русского языка
    Драка дня: Вилкул и Тимошенко сцепились из-за русского языка 
    19:14 13.05.2016
    3886Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Первый зампред Верховной Рады Ирина Геращенко закрыла заседание парламента из-за конфликта между представителем фракции "Народный фронт" Юрием Тимошенко и заместителем председателя фракции "Оппозиционный блок" Александром Вилкулом.
    Драка в Харькове в День Победы
    Столкновения в Харькове полиция расследует по статье "хулиганство"
    23:14 09.05.2016
    162День Памяти и День Победы в Украине
    По информации полиции, благодаря оперативному вмешательству в ситуацию сотрудников полиции, конфликт удалось вовремя пресечь. Один из правоохранителей получил незначительную травму лица.
    Массовая драка в парламенте Турции. Видео
    Массовая драка в парламенте Турции 
    23:32 04.05.2016
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    Депутаты турецкого парламента, представляющие правящую Партию справедливости и развития и прокурдскую Партию демократии народов (ПДН), устроили массовую драку на очередном заседании конституционной комиссии.
    Главный тренер киевского Динамо Сергей Ребров
    Ребров взял вину за поражение "Динамо" от "Шахтера" на себя
    00:49 02.05.2016
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    По поводу драки во время матча главный тренер "Динамо" Сергей Ребров заявил, что в этом эпизоде не очень корректно повел себя игрок "Шахтера" Тарас Степаненко, который побежал к динамовской трибуне, указывая на эмблему "Шахтера".
    ФК Шахтёр
    "Шахтер" обыграл "Динамо" со счетом 3:0, на поле произошла драка
    21:52 01.05.2016
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    Согласно информации, в результате драки на матче 24-го тура чемпионата Украины красные карточки получили Ярмоленко, Степаненко, Луческу и Кучер, а Рыбалка получил желтую.
    В Китае подростки избили учителя, мешавшего им списывать. Видео
    В Китае подростки избили учителя, мешавшего им списывать 
    15:01 22.04.2016
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    В интернете опубликованы кадры видео, на котором ученики школы в китайской провинции Аньхой избивают преподавателя во время контрольной.
    Массовая драка на концерте Ленинграда в России. Видео
    Массовая драка на концерте "Ленинграда" в России 
    12:40 08.04.2016
    877
    На концерте группы "Ленинград" в Перми произошла массовая драка. Потасовку устроили несколько десятков зрителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.
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    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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