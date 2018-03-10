Детский футбольный матч в Испании был сорван из-за грандиозной драки между родителями игроков. Об этом сообщает Sportarena. Инцидент произошел на острове Мальорка и привел не только к срыву игры, но и к многочисленным травмам среди родителей футболистов.
Неожиданная драка в здании Дома офицеров во время публичного отчета Госслужбы по делам инвалидов и ветеранов стала одной из топовых тем нынешних выходных. Причина конфликта - бюджетные деньги. Что же думают об этом сами украинцы и что пишут в соцсетях?
По информации лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, Владимир Парасюк ударил полицейского в Донбассе. По мнению Ляшко, это ниже плинтуса и очень плохой пример для украинцев, "чем бы Парасюк не мотивировал свои действия".
Согласно информации пресс-секретаря патрульной полиции города Романа Мартынюка, патрульные полицейские применили слезоточивый газ, чтобы успокоить участников конфликта. Никто из футболистов не пострадал.
В Киеве во время часа пик возник конфликт между водителем автомобиля Mercedes и общественным активистом, сделавшим ему замечание о нарушении Правил дорожного движения о парковке в неразрешенном для этого месте.
Беспорядки на трибунах "Велодрома", где проходил матч чемпионата Европы по футболу между сборными России и Англии, вспыхнули после того, как английские фанаты начали оскорблять россиян, сообщают очевидцы.
Инцидент произошел в четверг в известном под названием "джунгли" стихийном лагере мигрантов. По предварительным данным, конфликт вспыхнул между беженцами из Афганистана и Судана. В потасовке приняли участие около 200 человек.
По словам руководителя департамента торговли и услуг мэрии Москвы Алексея Немерюка, заведующий Хованским кладбищем Юрий Чугуев вовремя предупредил о начале перестрелки в субботу, но "необходимо учесть, что подобные случаи возникают не сходу".
Первый зампред Верховной Рады Ирина Геращенко закрыла заседание парламента из-за конфликта между представителем фракции "Народный фронт" Юрием Тимошенко и заместителем председателя фракции "Оппозиционный блок" Александром Вилкулом.
Депутаты турецкого парламента, представляющие правящую Партию справедливости и развития и прокурдскую Партию демократии народов (ПДН), устроили массовую драку на очередном заседании конституционной комиссии.
По поводу драки во время матча главный тренер "Динамо" Сергей Ребров заявил, что в этом эпизоде не очень корректно повел себя игрок "Шахтера" Тарас Степаненко, который побежал к динамовской трибуне, указывая на эмблему "Шахтера".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".