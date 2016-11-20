КИЕВ, 20 ноя – РИА Новости Украина. Группа "Ленинград" получила премию "Золотой граммофон", также в числе награжденных оказались Григорий Лепс, Сергей Лазарев и Дима Билан.

Прямая трансляция церемонии вручения велась на сайте премии.

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Всего номинантами 21-й премии "Золотой граммофон" стали более 40 исполнителей.

Первой награду получила группа "Ленинград", которая после своего выступления исполнила песню вместе с еще одним лауреатом премии – Григорием Лепсом.

В то же время Сергею Лазареву вручили "Золотой граммофон" за песню "Пусть весь мир подождет", Стасу Михайлову и Джигану — за хит "Любовь-наркоз", Алексею Воробьеву – за композицию "Сумасшедшая", Диме Билану — за песню "Неделимые". Очередной "Золотой Граммофон" в свою коллекцию забрала группа "Любэ".

РИА Новости | Перейти в фотобанк XXI Церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон"

Премия "Золотой граммофон" была учреждена Русским радио. За 21 год существования премии ее вручили более чем 500 российским артистам.

Группа "Ленинград", и так довольно известная в России, приобрела ещё большую популярность после клипа "Экспонат". При этом клип группы "В Питере — пить" возмутил некоторых депутатов, которые потребовали проверить его на пропаганду экстремизма. Привлекает к себе внимание и поведение Шнурова, многих возмущает то, что он матерится в песнях, а недавно его оштрафовали за курение на сцене.