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    Полина Гагарина

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Сергей Шнуров
    Группа "Ленинград" выступит на фестивале в Крыму
    15:46 25.07.2016
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    Согласно информации на сайте организаторов, помимо группы "Ленинград" также на фестивале ожидается выступление российской певицы Полины Гагариной.
    Репетиция финала международного конкурса песни Евровидение 2015 в Вене
    Полина Гагарина заняла второе место в музыкальном конкурсе "Евровидение-2015"
    08:47 24.05.2015
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    Первое место занял швед Монс Сельмерлев (365 баллов), на втором месте Полина Гагарина (303 балла), а на третьем - группа Il Volo из Италии (292 балла).
    Евровидение. Архивное фото
    На Евровидение от России поедет певица Полина Гагарина
    17:13 11.03.2015
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    Российский "Первый канал" назвал исполнителя, который будет представлять РФ в этом году на музыкальном конкурсе Евровидение-2015. Полина Гагарина исполнит песню A Million Voices.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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