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    Ленинград

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Герман Алёшин. Воспоминания о войне
    Ветеран рассказал подробности блокады Ленинграда 
    12:44 09.05.2017
    824Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    О своей блокадной юности рассказал РИА Новости Украина Герман Геннадиевич Алёшин. В осажденном Ленинграде он мальчишкой работал автослесарем, потом шофером, а затем стал летчиком-истребителем.
    Расчистка улиц после первой блокадной зимы в Ленинграде
    Начало блокады Ленинграда. Справка
    04:43 08.09.2015
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    В блокированном городе (с пригородами) оказалось 2,887 миллиона жителей, в том числе 400 тысяч детей. С осени 1941 года в Ленинграде начался голод. Суррогатный хлеб был почти единственным продуктом питания.
    День полного освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады
    14:41 27.01.2014
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    Противник вел непрерывные бомбардировки и артиллерийские обстрелы города, предпринимал многочисленные попытки захватить его. За время блокады Ленинграда от голода и обстрелов погибло свыше 641 тысячи жителей (по другим данным, не менее 1 миллиона человек).
    Сергей Шнуров
    Полиция досрочно прекратила выступление "Ленинграда" в Петербурге
    17:05 06.06.2013
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    "От жильцов домов рядом с торговым комплексом "Променад", где находится ресторан, поступили жалобы на шум от концерта группы "Ленинград"...", - сказал собеседник агентства.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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