В блокированном городе (с пригородами) оказалось 2,887 миллиона жителей, в том числе 400 тысяч детей. С осени 1941 года в Ленинграде начался голод. Суррогатный хлеб был почти единственным продуктом питания.
Противник вел непрерывные бомбардировки и артиллерийские обстрелы города, предпринимал многочисленные попытки захватить его. За время блокады Ленинграда от голода и обстрелов погибло свыше 641 тысячи жителей (по другим данным, не менее 1 миллиона человек).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".