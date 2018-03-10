Бывший игрок Национальной сборной Украины Анатолий Тимощук принял участие в возложении цветов к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, где раздавали георгиевские ленточки.
Футболисты сборной Украины сделали невозможное в матче отборочного турнира чемпионата мира-2014 с командой Черногории, забив в меньшинстве, а затем заставив соперника удаляться с поля, заявил полузащитник Анатолий Тимощук.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".