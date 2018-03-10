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    Анатолий Тимощук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 23
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    Анатолий Тимощук и Мирча Луческу с георгиевскими ленточками
    Тимощук и Луческу оказались втянуты в скандал из-за георгиевских ленточек
    03:47 11.05.2017
    2778
    Бывший игрок Национальной сборной Украины Анатолий Тимощук принял участие в возложении цветов к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, где раздавали георгиевские ленточки.
    Полузащитник Анатолий Тимощук
    Тимощук официально вошел в тренерский штаб "Зенита"
    20:45 16.03.2017
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    Сообщается, что соглашение с бывшим футболистом сборной Украины Анатолием Тимощуком, которому в конце марта исполнится 38 лет, рассчитано на два года.
    Анатолий Тимощук. Архивное фото
    Тимощук ведет переговоры о работе в тренерском штабе "Зенита"
    01:51 16.02.2017
    136
    Как сообщил тренер петербургской команды Мирча Луческу, украинец, недавно заявивший об окончании футбольной карьеры, может заменить возглавившего "Уфу" Сергея Семака.
    Анатолий Тимощук. Архивное фото
    Экс-хавбек сборной Украины Тимощук завершил карьеру футболиста
    18:44 10.02.2017
    94
    Анатолий Тимощук подчеркнул, что у него нет предложений о продолжении футбольной карьеры в качестве футболиста, но есть варианты поработать в роли тренера.
    Анатолий Тимощук
    Тимощук покинул казахстанский ФК "Кайрат"
    13:08 21.11.2016
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    Ранее Анатолий Тимощук выступал за мюнхенскую "Баварию" и донецкий "Шахтер", однако в июне главный тренер "Зенита" сообщил, что спортсмен хотел бы поработать в петербургском клубе.
    Анатолий Тимощук
    Тимощук объявил о завершении карьеры в сборной Украины
    10:36 14.08.2016
    318
    Тимощук напомнил, что в сборной играет еще с 2000 года: "Это решение я принял еще во время чемпионата Европы 2016 года. И это непростой шаг для меня".
    Тимощук и Шнуров
    Шнуров сделал селфи с футболистом сборной Украины
    09:17 28.07.2016
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    Отметим,что лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал фото с украинским футболистом Анатолием Тимощуком. Снимком он поделился на своей странице в Instagram.
    Главный тренер Шахтера Мирча Луческу
    Луческу заявил, что Тимощук хотел бы поработать в ФК "Зенит"
    14:41 03.06.2016
    372
    Главный тренер петербургского "Зенита" Мирча Луческу сообщил, что украинский футболист Анатолий Тимощук, выступающий за казахский "Кайрат", хотел бы работать в "Зените".
    Тренировка сборной Украины перед матчем со Словенией
    Тренировка сборной Украины перед матчем со Словенией 
    23:09 13.11.2015
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    В пятницу, 13 ноября, на стадионе "Арена Львов" состоялась открытая тренировка сборной Украины по футболу накануне первого матча раунда плей-офф чемпионата Европы 2016 против Словении.
    Полузащитник Анатолий Тимощук
    Тимощук подписал контракт с "Кайратом" на полтора года
    12:27 05.07.2015
    92
    Полузащитник Анатолий Тимощук, который покинул "Зенит" в связи с истечением срока контракта, подписал соглашение с "Кайратом" на полтора года.
    Полузащитник Анатолий Тимощук
    "Зенит" не ведет переговоры с Тимощуком и Аршавиным о продлении контрактов
    11:20 30.04.2015
    68
    Главный тренер питерского клуба Андре Виллаш-Боаш заявил, что летом истекает срок контрактов украинского и российского футболистов. Переговоры с ними о продлении договоров не ведутся.
    Полузащитник Анатолий Тимощук. Архивное фото
    Тимощук: "Зенит" для меня родной клуб, я хочу себя в нем реализовать
    00:13 27.04.2015
    76
    Тимощук перешел в "Зенит" из мюнхенской "Баварии" в 2013 году, подписав контракт на два года. Соглашение украинского футболиста с петербургским клубом заканчивается 30 июня текущего года.
    Полузащитник Анатолий Тимощук
    Полузащитник "Зенита" Тимощук получил должность в Федерации футбола Украины
    23:36 17.04.2015
    156
    В пятницу прошло заседание исполкома ФФУ, где была утверждена новая организационная структура федерации, в частности, состав президиума и постоянных комитетов.
    Полузащитник Анатолий Тимощук
    Тимощук считает проигрыш "Зенита" в матче ЛЕ приемлемым результатом
    08:15 17.04.2015
    212
    Украинский футболист, выступающий за питерский клуб, дал оценку матча "Зенита" против испанской "Севильи" в 1/4 финала Лиги Европы.
    Полузащитник Анатолий Тимощук
    Тимощук оценил шансы "Шахтера" на успех в матче с "Баварией"
    19:51 17.02.2015
    215
    Бывший игрок обеих команд, встречающихся в Лиге чемпионов, оценивает их щансы на победу как "60 на 40 в пользу "Баварии".
    Полузащитник Анатолий Тимощук
    Тимощук начал переговоры о продлении контракта с ФК "Зенит"
    13:13 10.01.2015
    67
    Украинец в сезоне-2014/2015 провел 10 матчей за "Зенит" в различных турнирах.
    Полузащитник Анатолий Тимощук
    Тимощук призвал остановить кровопролитие в Украине
    17:24 24.02.2014
    13Столкновения на Майдане и в правительственном квартале
    Необходимо немедленно прекратить кровопролитие в Украине, а все спорные вопросы решать путем мирного диалога, заявил футболист Анатолий Тимощук.
    Полузащитник Анатолий Тимощук
    Полузащитник "Зенита" Тимощук вызван в сборную Украины по футболу
    08:10 23.08.2013
    5
    Полузащитник "Зенита" Анатолий Тимощук получил вызов в сборную Украины по футболу для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата мира-2014 против национальных команд Сан-Марино и Англии.
    Полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук
    Тимощук: "Зенит" должен быть на 100% готов к матчу Суперкубка
    22:00 02.07.2013
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    Полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Анатолий Тимощук заявил, что к матчу за Суперкубок "сине-бело-голубые" должны подойти в оптимальных кондициях.
    Полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук
    Тимощук: Футболисты Украины сделали невозможное в игре с Черногорией
    11:01 08.06.2013
    6
    Футболисты сборной Украины сделали невозможное в матче отборочного турнира чемпионата мира-2014 с командой Черногории, забив в меньшинстве, а затем заставив соперника удаляться с поля, заявил полузащитник Анатолий Тимощук.
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