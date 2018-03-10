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    Чемпионат России по футболу

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Драка футболистов на сенсационном матче Зенита и Спартака. Видео
    Драка футболистов на сенсационном матче "Зенита" и "Спартака" 
    01:10 07.08.2017
    1129
    Футболист петербургского "Зенита" Денис Терентьев заявил, что у него шатается зуб после удара, который нанес локтем форвард московского "Спартака Луис Адриано.
    В Москве конная полиция разогнала драку фанатов Спартака и ЦСКА. Видео
    В Москве конная полиция разогнала драку фанатов "Спартака" и ЦСКА 
    23:31 30.04.2017
    164
    Столичные полицейские пресекли все попытки нарушить общественный порядок во время футбольного матча ЦСКА - "Спартак" в Москве, серьезных нарушений не допущено, сообщила пресс-служба главка МВД РФ Москвы.
    Болельщики Спартака во время матча потроллили Луческу огромным банером
    Болельщики "Спартака" во время матча потроллили Луческу огромным банером
    23:44 16.04.2017
    492
    "Спартак" в воскресенье обыграл "Зенит" в домашнем матче 23-го тура чемпионата России со счетом 2:1 благодаря голам Куинси Промеса и Александра Самедова.
    Файер-шоу и драки на матче Спартак - ЦСКА в Москве. Видео
    "Файер-шоу" и драки на матче "Спартак" - ЦСКА в Москве 
    04:42 30.10.2016
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    Московские полицейские задержали около 70 человек во время субботнего матча между футбольными клубами "Спартак" и ЦСКА, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
    Массовая драка российских болельщиков на матче Торпедо - Текстильщик. Видео
    Массовая драка российских болельщиков на матче "Торпедо" - "Текстильщик" 
    06:11 17.10.2016
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    Фанаты владимирского "Торпедо" и ивановского "Текстильщика" устроили массовую драку на поле и на трибунах в перерыве матча команд в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
    Массовая драка российских болельщиков на матче Факел - Динамо
    Массовая драка российских болельщиков на матче "Факел" - "Динамо" 
    06:08 16.10.2016
    1153
    Матч 17-го тура ФНЛ "Факел" - "Динамо", прошедший в субботу в Воронеже, на 58-й минуте встречи был остановлен из-за беспорядков на трибунах. Матч был возобновлен спустя примерно 10 минут и завершился победой "Факела" – 2:1.
    Болельщики Зенита во время матча 9-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ФК Спартак (Москва)
    Полиция Петербурга задержала 22 болельщика в матче ЧР "Зенит" - "Спартак"
    04:29 03.10.2016
    164
    По заявлению ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, "в целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности во время футбольного матча "Зенит" – "Спартак" было задействовано около 1300 сотрудников полиции".
    Полузащитник Анатолий Тимощук. Архивное фото
    Тимощук: "Зенит" для меня родной клуб, я хочу себя в нем реализовать
    00:13 27.04.2015
    76
    Тимощук перешел в "Зенит" из мюнхенской "Баварии" в 2013 году, подписав контракт на два года. Соглашение украинского футболиста с петербургским клубом заканчивается 30 июня текущего года.
    Шахтер - Черноморец. Архивное фото
    УЕФА не будет спонсировать чемпионат Крыма по футболу
    13:30 29.01.2015
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    Планируется, что в крымском турнире примут участие 8 команд, им будет заниматься Министерство спорта России.
    Полузащитник Анатолий Тимощук
    Тимощук начал переговоры о продлении контракта с ФК "Зенит"
    13:13 10.01.2015
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    Украинец в сезоне-2014/2015 провел 10 матчей за "Зенит" в различных турнирах.
    Кубок УЕФА
    УЕФА запретил крымским клубам выступать в чемпионате России
    18:28 04.12.2014
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    Генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино сообщил, что запрет вводится в силу с января 2015 года.
    Вольная борьба. Мужчины
    ФСБР: крымские спортсмены смогут принять участие в ЧР по борьбе
    08:52 25.03.2014
    15Присоединение Крыма к РФ
    Спортсмены Крыма и Севастополя смогут выступить в чемпионатах России по вольной, женской и греко-римской борьбе, сообщается на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
    Футбольный мяч
    Гендиректор ФК: участие "Таврии" в ЧР возможно, когда Крым войдет в РФ
    19:09 17.03.2014
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    Речь об участии клуба чемпионата Украины по футболу "Таврия" (Симферополь) в чемпионате России можно вести тогда, когда Крым юридически войдет в состав России, заявил гендиректор клуба Александр Бойцан.
    Поле для гольф
    Бывший теннисит Кафельников является членом сборной РФ по гольфу
    11:37 25.06.2013
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    Чемпион России 2011 года по гольфу, знаменитый в прошлом теннисист Евгений Кафельников является полноценным членом сборной России, несмотря на то, что тренируется по индивидуальной программе.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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