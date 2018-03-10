Столичные полицейские пресекли все попытки нарушить общественный порядок во время футбольного матча ЦСКА - "Спартак" в Москве, серьезных нарушений не допущено, сообщила пресс-служба главка МВД РФ Москвы.
Матч 17-го тура ФНЛ "Факел" - "Динамо", прошедший в субботу в Воронеже, на 58-й минуте встречи был остановлен из-за беспорядков на трибунах. Матч был возобновлен спустя примерно 10 минут и завершился победой "Факела" – 2:1.
По заявлению ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, "в целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности во время футбольного матча "Зенит" – "Спартак" было задействовано около 1300 сотрудников полиции".
Речь об участии клуба чемпионата Украины по футболу "Таврия" (Симферополь) в чемпионате России можно вести тогда, когда Крым юридически войдет в состав России, заявил гендиректор клуба Александр Бойцан.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".