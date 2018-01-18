Известный рок-музыкант намекнул на примитивность творчества Шнурова

КИЕВ, 18 янв – РИА Новости Украина. Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров сузил границы рок-музыки до уровня рингтона, что не идет ей на пользу, считает гитарист известной рок-группы "Чайф" Владимир Бегунов.

"Мир изменился совершенно. Если раньше мы и оставшиеся другие музыканты думали альбомами: делаем альбом — он такой и такой, то сейчас все благодаря Шнурову пришло к тому, что достаточно рингтона. Или людей посылай, как один вариант у Шнурова, или второй вариант — рингтон. Не хорошо это, не хорошо", — сказал Бегунов в эфире латвийской радиостанции Baltkom.

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При этом российский музыкант отметил, что слухи о смерти рок-музыки несколько преувеличены.

"Я бы не бил тревогу. Каждые десять лет бьют тревогу, что рок-музыка умерла. Не знаю, по-моему нормально все", — сказал он.

Напомним, ранее известный российский телеведущий Владимир Познер крайне нелицеприятно высказался о Сергее Шнурове. После этого скандальный артист вызвал Познера на баттл.