наверх
10.03.201821:58
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Алиса Вокс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Алиса Вокс представила новый клип на песню Ночи. Видео
    Новый клип Алисы Вокс на песню Андрея Кузьменко 
    10:15 22.12.2016
    459
    По сюжету, жених сбегает со свадьбы в лес, и в погоню за ним отправляется беременная невеста, ее родители, свидетели и гости.
    Песня Алисы Вокс - Сама
    Алиса Вокс выпустила второй кавер на хит "Скрябина" 
    18:45 04.05.2016
    617
    Бывшая солистка российской группы "Ленинград", певица Алиса Вокс выпустила второй кавер на хит Кузьмы "Скрябина". На этот раз она презентовала русскоязычный вариант его песни "Спи собі сама" под названием "Сама".
    Певица Алиса Вокс
    В дебютный альбом экс-солистки "Ленинграда" Вокс войдут песни "Скрябина"
    03:47 16.04.2016
    679
    Накануне в сети разразился скандал: новая песня Вокс "Держи" оказалась переведенной на русский язык песни Андрея Кузьмено (Кузьмы Скрябина) "Тримай її за руку".
    Алиса Вокс - Держи. Видео
    Экс-солистка "Ленинграда" сняла клип на песню Кузьмы Скрябина 
    08:37 15.04.2016
    927
    Песня "Тримай її за руку" была написана в 2012 году и исполнялась на украинском языке. В клипе Алисы Вокс Кузьменко указан в качестве автора музыки и слов.
    Концерт группы Ленинград. Алиса Вокс
    В "Ленинграде" настаивают, что солистка Алиса Вокс была уволена
    12:31 25.03.2016
    2211
    Сама Алиса Вокс сообщила, что решила уйти из "Ленинграда", чтобы начать сольный проект. По словам помощницы певицы, расставание прошло "на позитивной ноте".
    Певица Алиса Вокс
    Солистка "Ленинграда", спевшая песню "Экспонат", ушла из коллектива
    07:32 25.03.2016
    1184
    Вокс стала широко известна после выхода клипа "Экспонат" на песню группы "Ленинград". Сергей Шнуров в ночь на пятницу опубликовал в своем Instagram видео с концерта - на сцене вместо Алисы Вокс были две другие вокалистки.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
    0
    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
    Все теги

    Персоны