Бывшая солистка российской группы "Ленинград", певица Алиса Вокс выпустила второй кавер на хит Кузьмы "Скрябина". На этот раз она презентовала русскоязычный вариант его песни "Спи собі сама" под названием "Сама".
Вокс стала широко известна после выхода клипа "Экспонат" на песню группы "Ленинград". Сергей Шнуров в ночь на пятницу опубликовал в своем Instagram видео с концерта - на сцене вместо Алисы Вокс были две другие вокалистки.
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