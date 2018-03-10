На официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы сообщается, что иск к Лолите Милявской зарегистрирован в Таганском суде 16 января в категории "О защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам ".
Российская певица Лолита Милявская, родившаяся в Мукачево, устроила танцы в аэропорту по дороге в Нью-Йорк. За сутки видео, выложенное на ее странице в Instagram, набрало более 1,5 миллиона просмотров.
По словам Дианы Гурцкой, в случае Лолиты Милявской имеет место грубое нарушение статей 9 и 10 Конвенции ООН о правах ребенка, гарантирующих права детей на общение с родителями в случае проживания в разных странах.
Певица Лолита Милявская, которой запретили въезд в Украину, отметила, что любить людей и любить власть – это не одно и то же. "Любить нынешнюю власть меня тоже никто не заставит, я этого насмотрелась", - отметила она.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
На официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы сообщается, что иск к Лолите Милявской зарегистрирован в Таганском суде 16 января в категории "О защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам ".