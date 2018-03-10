наверх
10.03.201809:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Лолита Милявская

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Певица Лолита Милявская
    Певица Лолита удивлена иском из-за сорванных гастролей в Крыму
    12:32 16.02.2018
    794
    На официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы сообщается, что иск к Лолите Милявской зарегистрирован в Таганском суде 16 января в категории "О защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам ".
    Певица Лолита Милявская. Архивное фото
    Зажигательный танец Лолиты разрывает сеть 
    14:05 04.12.2017
    3537
    Российская певица Лолита Милявская, родившаяся в Мукачево, устроила танцы в аэропорту по дороге в Нью-Йорк. За сутки видео, выложенное на ее странице в Instagram, набрало более 1,5 миллиона просмотров.
    Певица Лолита
    Певица Лолита сообщила о сорванных гастролях в Крыму
    09:57 11.08.2017
    1419
    Певица заявила, что ее обманули "обычные мошенники, которые, вероятно, думали забрать из кассы все деньги, заплатив авансовую часть мне и всем залам".
    Певица Лолита
    СБУ не имеет отношения к запрету на въезд Лолиты в Украину – Ткачук
    03:25 26.04.2017
    838Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук в эфире "ГС" высказал удивление по поводу эмоциональных выпадов со стороны российской певицы в адрес ведомства.
    Певица Лолита Милявская
    Тема Лолиты не раскрыта: Рада займется запретом на въезд для певицы
    12:07 25.04.2017
    581Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Проект соответствующего постановления №6408 зарегистрирован 24 апреля, как свидетельствует сайт парламента. Текст документа пока отсутствует. Документ передан на рассмотрение руководству.
    Певица Лолита Милявская
    Лолита резко отреагировала на фото СБУ с "голой грудью"
    13:28 24.04.2017
    2973
    По словам певицы Лолиты Милявской, на фото, опубликованным Службой безопасности Украины, голова ее, а вот грудь принадлежит другой женщине.
    Певица Лолита Милявская
    СБУ опубликовала неприличную фотографию Лолиты
    11:54 24.04.2017
    1507Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Певицу Лолиту Милявскую накануне сняли с поезда пограничники Украины, на что российская исполнительница заявила о намерении подать иск в Европейский суд по правам человека.
    Певица Лолита Милявская
    Украина без Лолиты: певица подаст иск в ЕСПЧ
    09:59 24.04.2017
    694Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Лолита намерена судиться с украинскими властями из-за запрета видеться с родственниками на территории Украины. Артистка будет подавать иск в Европейский суд по правам человека.
    Певица, член комиссии при президенте РФ по делам инвалидов, председатель попечительского совета Фонда помощи незрячим и слабовидящим детям По зову сердца Диана Гурцкая
    Гурцкая попросит Лутковскую защитить права певицы Лолиты
    04:13 24.04.2017
    584Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам Дианы Гурцкой, в случае Лолиты Милявской имеет место грубое нарушение статей 9 и 10 Конвенции ООН о правах ребенка, гарантирующих права детей на общение с родителями в случае проживания в разных странах.
    Певица Лолита Милявская
    Лолита пожелала властям Украины запрета на въезд в США и Европу
    15:51 23.04.2017
    2307Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Певица Лолита Милявская, которой запретили въезд в Украину, отметила, что любить людей и любить власть – это не одно и то же. "Любить нынешнюю власть меня тоже никто не заставит, я этого насмотрелась", - отметила она.
    Певица Лолита Милявская
    Лолите запрещен въезд в Украину на три года - погранслужба
    14:42 23.04.2017
    524Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Пресс-секретарь пограничной службы Украины отметил, что "на основании законодательства Украины и дополнительной информации гражданке РФ Милявской Лолите было отказано в пересечении границы в Украину".
    Певица Лолита Милявская
    МВД прокомментировало запрет на въезд для певицы Лолиты
    13:29 23.04.2017
    803Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам Антона Геращенко, "Лолите Милявской запрещён въезд в Украину за неоднократное нарушение границы Украины - незаконный въезд для гастролей в Крым".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Певица Лолита Милявская
    Певица Лолита удивлена иском из-за сорванных гастролей в Крыму
    12:32 16.02.2018
    794
    На официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы сообщается, что иск к Лолите Милявской зарегистрирован в Таганском суде 16 января в категории "О защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам ".
    Все теги

    Персоны