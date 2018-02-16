Певица Лолита удивлена иском из-за сорванных гастролей в Крыму

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Певица Лолита Милявская удивлена, что против нее подали иск организаторы гастролей в Крыму, которые, по ее словам, их не провели и не передавали ей никаких денег за предстоящее выступление.

Ранее ряд СМИ сообщил, что организаторы гастролей Милявской подали в Таганский суд Москвы иск на певицу для возмещения ущерба за срыв гастролей в Крыму и защиту чести и достоинства.

Гастроли были запланированы на август 2017 года. По словам певицы, ее коллектив не получил предоплату за выступление, а когда она вместе с музыкантами приехала в аэропорт, чтобы лететь в Крым, их билеты, заказанные организаторами, оказались аннулированы.

На официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы сообщается, что иск к Милявской от гражданина Журавлева И.А. зарегистрирован в Таганском суде 16 января в категории "О защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам ". Текущее состояние иска: "оставлен без движения".

"У меня это вызывает удивление так же, как и у женщины-спонсора концерта, которая подала на них (организаторов) иск в Крыму. У нее взяли деньги на проведение моих гастролей, но они не провели их, поскольку ни я, ни мой коллектив денег не получили", — заявила Милявская РИА Новости.