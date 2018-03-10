Киркоров отметил, что раньше помогал Дмитрию Колдуну, Ани Лорак, Сергею Лазареву и сестрам Толмачевым: "И теперь я рад, что могу поддержать "Doredos" и написать вместе с их гитаристом Джоном Баллардом песню "Мой счастливый день".
Согласно сообщению пресс-службы Кремля, президент России Владимир Владимирович Путин подписал Указ о награждении Филиппа Киркорова Орденом Почета за большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.
В интернете размещены кадры съемок клипа, предположительно, гимна чемпионата мира по футболу в России. В клипе снимаются Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Денис Майданов и другие известные артисты России.
Адвокат французского композитора Дидье Маруани сообщила, что ее подзащитный в Главном следственном управлении МВД РФ по Москве написал заявление о проведении проверки и решении вопроса о возбуждении дела в отношении Киркорова о ложном доносе.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".