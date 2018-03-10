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Киркоров отметил, что раньше помогал Дмитрию Колдуну, Ани Лорак, Сергею Лазареву и сестрам Толмачевым: "И теперь я рад, что могу поддержать "Doredos" и написать вместе с их гитаристом Джоном Баллардом песню "Мой счастливый день".