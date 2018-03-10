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    Филипп Киркоров

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    Филипп Киркоров и Doredos
    Стало известно, кого к "Евровидению" будет готовить Филипп Киркоров
    17:31 16.01.2018
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    Киркоров отметил, что раньше помогал Дмитрию Колдуну, Ани Лорак, Сергею Лазареву и сестрам Толмачевым: "И теперь я рад, что могу поддержать "Doredos" и написать вместе с их гитаристом Джоном Баллардом песню "Мой счастливый день".
    Певица Ани Лорак
    Ани Лорак в Москве исполнит главную партию в шоу "Руслан и Людмила"
    19:41 07.12.2017
    370
    Украинская певица намерена спеть партию Людмилы, а партию Черномора в мюзикле исполнит российский певец Филипп Киркоров.
    Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
    "Король плагиата"? Киркорова снова обвинили
    18:23 24.10.2017
    399
    Директор знаменитого российского певца Филиппа Киркорова сообщил, что им неизвестно об иске французского автора песен Жильбера Синуэ.
    Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
    Путин наградил Киркорова за развитие эстрадного искусства
    03:11 01.05.2017
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    Согласно сообщению пресс-службы Кремля, президент России Владимир Владимирович Путин подписал Указ о награждении Филиппа Киркорова Орденом Почета за большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.
    Певец Филипп Киркоров
    Филиппу Киркорову исполнилось 50 лет
    18:30 30.04.2017
    372
    Президент России Владимир Путин поздравил исполнителя с днем рождения: "Вы добились большого профессионального успеха, вписали яркую главу в историю отечественного эстрадного искусства".
    Филипп Киркоров
    Киркоров объявил об уходе из "большого" шоу-бизнеса
    18:23 17.03.2017
    1207
    Как ожидается, известный российский певец Филипп Киркоров резко сократит количество светских выходов и перестанет делиться советами с другими артистами.
    Киркоров и Орбакайте в Сочи снялись в клипе гимна ЧМ-2018 по футболу. Видео
    Киркоров и Орбакайте снялись в клипе гимна ЧМ-2018 по футболу 
    01:48 05.03.2017
    221
    В интернете размещены кадры съемок клипа, предположительно, гимна чемпионата мира по футболу в России. В клипе снимаются Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Денис Майданов и другие известные артисты России.
    Филипп Киркоров
    Киркоров обвинил в клевете адвоката французского композитора Маруани
    21:38 24.01.2017
    176
    В начале ноября прошлого года лидер группы Space Дидье Маруани подал в Мосгорсуд иск о взыскании 75 миллионов рублей с Филиппа Киркорова за нарушение авторских прав.
    Певец Филипп Киркоров
    Запутанная история о "жестокой любви". Что не поделили Маруани и Киркоров
    07:15 01.12.2016
    1471
    Маруани планирует подать иск о нарушении авторских прав Киркоровым в американский суд. По его словам, эта возможность в качестве компенсации за плагиат сейчас обсуждается с французским музыкантом.
    Филипп Киркоров
    Киркоров признался, что находится "на волне стресса" из-за ситуации с Маруани
    05:24 01.12.2016
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    Российский певец Филипп Кирковров сообщил, что ранее даже не был знаком с французским композитором Дидье Маруани и переживает настоящий стресс из-за скандала.
    Лидер французской группы Space Дидье Маруани на пресс-конференции, посвященной урегулированию ситуации вокруг авторских прав с певцом Филиппом Киркоровым.
    Маруани написал заявление в полицию на Киркорова о ложном доносе
    23:50 30.11.2016
    174
    Адвокат французского композитора Дидье Маруани сообщила, что ее подзащитный в Главном следственном управлении МВД РФ по Москве написал заявление о проведении проверки и решении вопроса о возбуждении дела в отношении Киркорова о ложном доносе.
    Пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Вован (Владимир Кузнецов)
    Пранкеры назвали себя посредниками в споре Маруани и Киркорова
    10:06 30.11.2016
    192
    Пранкер Владимир Кузнецов, более известный под псевдонимом Вован, заявил, что изначально он и Лексус связались с Маруани от имени Киркорова, чтобы узнать о его требованиях к певцу.
    Французкий музыкант Дидье Маруани с поклонниками группы Спейс в Москве. Архивное фото
    Московская полиция отпустила французского музыканта Маруани
    01:45 30.11.2016
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    Французский музыкант Дидье Маруани, который подозревался в том, что вымогал у российского певца Филиппа Киркорова миллион евро, отпущен московской полицией.
    Филипп Киркоров
    Полиция Москвы проводит проверку по заявлению Киркорова о вымогательстве
    19:34 29.11.2016
    404
    В начале ноября лидер группы Space Дидье Маруани подал в Мосгорсуд иск о взыскании 75 миллионов рублей за нарушение его авторских прав с российского певца Филиппа Киркорова.
    Филипп Киркоров. Архивное фото
    Киркоров выступил в поддержку Трампа в президентской гонке
    01:09 07.09.2016
    535Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    По словам российского эстрадного певца Филиппа Киркорова, "если Дональд Трамп будет президентом, отношения между странами станут намного, намного лучше, ближе".
    Киркоров: Джамала очень талантлива, она достойный конкурент
    Киркоров о Джамале: она достойный конкурент 
    14:51 13.05.2016
    2202Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Известный российский артист Филипп Киркоров назвал крымскотатарскую певицу Джамалу, представляющую Украину на Евровидении, талантливым, достойным конкурентом.
    Сергей Лазарев. Архивное фото
    Сергей Лазарев представит РФ на "Евровидении-2016"
    13:32 11.12.2015
    748Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Коллектив авторов под руководством Филиппа Киркорова займется подготовкой песни и номера певца Сергея Лазарева для музыкального конкурса. Ранее певец неоднократно отказывался от участия в нем.
    Филипп Киркоров
    Филипп Киркоров предложил помощь Полонскому, арестованному в Камбодже
    13:22 14.03.2013
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    "То, что с ним произошло, могло произойти с каждым из нас. Дайте мне задание", - процитировал адвокат Полонского слова Киркорова и выразил благодарность певцу за поддержку.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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