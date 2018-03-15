Цвет настроения - синий: Лолита станцевала в аэропорту под песню Киркорова

Фото instagram.com/lolitamilyavskaya

КИЕВ, 15 мар - РИА Новости Украина. Российская певица Лолита Милявская опубликовала в Instagram видео лихого танца в аэропорту.

Смотрите также: Москва прощается с Олегом Табаковым

Артистка зажигательно машет руками и подтанцовывает под песню другой другой российской эстрады - Филиппа Киркорова - "Цвет настроения - синий".

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Мар 14, 2018 в 4:35 PDT

"Я точно знаю одного абсолютно непьющего человека, даже капли! Тем смешнее реакция на его песню! Филипп Киркоров, позволь воспринимать теперь эту песню, как посвящение твоим выпивающим товарищам!" - подписала свою публикацию Лолита.

Смотрите также: Прима-балерина Национальной оперы показала красоту тела

Это уже второе видео с танцами в аэропорту, которое публикует певица в социальных сетях. До этого она выкладывала другой зажигательный танец, который она записала в перед отлетом в Нью-Йорк.