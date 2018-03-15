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    Цвет настроения - синий: Лолита станцевала в аэропорту под песню Киркорова

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    Лолита Милявская опубликовала уже второе видео танцев в аэропорту по дороге в Нью-Йорк. Певица станцевала под песню Филиппа Киркорова "Цвет настроения - синий".
    Лолита станцевала в аэропорту под песню Киркорова
    Фото instagram.com/lolitamilyavskaya

    КИЕВ, 15 мар - РИА Новости Украина. Российская певица Лолита Милявская опубликовала в Instagram видео лихого танца в аэропорту.

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    Артистка зажигательно машет руками и подтанцовывает под песню другой другой российской эстрады - Филиппа Киркорова - "Цвет настроения - синий".

    "Я точно знаю одного абсолютно непьющего человека, даже капли! Тем смешнее реакция на его песню! Филипп Киркоров, позволь воспринимать теперь эту песню, как посвящение твоим выпивающим товарищам!" - подписала свою публикацию Лолита.

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    Это уже второе видео с танцами в аэропорту, которое публикует певица в социальных сетях. До этого она выкладывала другой зажигательный танец, который она записала в перед отлетом в Нью-Йорк.

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