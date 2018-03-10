На данный момент у троих человек подтвердился диагноз – острое кишечное отравление. На сегодняшний день можно сказать, что был один источник инфекции – это пищеблок, и нарушение технологического процесса на пищеблоке в школе.
По словам начальника управления культуры Министерства обороны РФ Антона Губанкова, очень важно, чтобы культурно-досуговый центр в "Хмеймиме" стал не просто центром досуга для военнослужащих, но и центром российско-сирийской дружбы.
В понедельник, 31 августа, у стен украинского парламента, решавшего судьбоносный для страны вопрос децентрализации, произошло кровавое столкновение между протестующими и силовиками. По данным МВД, пострадали более 100 силовиков, есть жертвы.
Журналистка грузинской телекомпании "Маэстро" заявила, что после проведенного перед концертом короткого интервью с артистом, охранники и организаторы мероприятия якобы около часа продолжали удерживать ее и оскорбляли.
"Лет 30 (его) знаю. Я даже не помню, как мы познакомились. Обыкновенный, нормальный человек, насколько я знаю. К нему нет никаких претензий ни по европейскому закону, ни по американскому, ни по русскому", - сказал Лепс.
Григорий Лепс до сих пор не получал никаких официальных уведомлений от США о выдвигаемых к нему претензиях. В конце октября минфин США сообщил о введении санкций в отношении шести человек и четырех компаний.
Обвинения США в адрес российского певца Григория Лепса являются кампанией, направленной на то, чтобы опорочить его честное имя, и российская сторона должна сделать все, чтобы защитить своего гражданина.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".