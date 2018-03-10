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    Григорий Лепс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 31
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    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Массовое отравление детей в гимназии Киева: причина в котлетах
    22:39 19.09.2017
    553
    На данный момент у троих человек подтвердился диагноз – острое кишечное отравление. На сегодняшний день можно сказать, что был один источник инфекции – это пищеблок, и нарушение технологического процесса на пищеблоке в школе.
    Певец Григорий Лепс
    Продюсерский центр Лепса прокомментировал сообщение о его госпитализации
    22:07 15.07.2017
    988
    Согласно информации директора продюсерского центра Владимира Урюпина, у Григория Лепса завтра юбилей. Как сообщается, он в прекрасном расположении духа.
    Григорий Лепс
    Лепс попал в список "Миротворца"
    15:32 10.05.2017
    271Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Как уточняется на сайте, Григорий Лепс попал в базу "за оправдание российской агрессии, поддержку российского оккупационного режима в Крыму".
    Григорий Лепс
    Лепсу отказали в британской визе еще год назад - пресс-секретарь
    23:49 18.07.2016
    140
    Ранее на музыкальном фестивале "Жара", который проходил в Баку 9-10 июля, певец Григорий Лепс рассказал со сцены, что ему отказали в британской визе без объяснения причин.
    Певец Григорий Лепс
    Лепса не впустили в Лондон
    10:57 18.07.2016
    1287
    Как заявил сам артист на концерте, его документы рассматривали сто двадцать дней и в итоге вернули без объяснения причин. Лепсу отказали в визе в Великобританию.
    Лепс выступил на российской авиабазе Хмеймим
    Выступление Лепса на российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии 
    13:12 04.07.2016
    462РФ и США: железный занавес
    Перед началом концерта Лепс рассказал журналистам, что в программу выступления включил самые известные и любимые народом песни, чтобы порадовать хитами российских военнослужащих.
    Григорий Лепс
    Лепс выступил на российской авиабазе "Хмеймим"
    06:34 04.07.2016
    221
    Перед началом концерта Лепс рассказал журналистам, что в программу выступления включил самые известные и любимые народом песни, чтобы порадовать хитами российских военнослужащих.
    Григорий Лепс
    Лепс, Майданов и Ваенга выступят на авиабазе РФ "Хмеймим" в Сирии
    06:42 30.05.2016
    192РФ и США: железный занавес
    По словам начальника управления культуры Министерства обороны РФ Антона Губанкова, очень важно, чтобы культурно-досуговый центр в "Хмеймиме" стал не просто центром досуга для военнослужащих, но и центром российско-сирийской дружбы.
    Григорий Лепс
    В РФ утвердили взыскание почти $12 тыс с соцсети "ВКонтакте" за песни Лепса
    09:03 05.11.2015
    301
    Апелляционный суд также отменил решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в части, обязывавшей администрацию "ВКонтакте" удалять 10 незаконно размещенных произведений Лепса.
    Бойня под Верховной Радой (18+)
    Хроника 31 августа: Рада поддержала децентрализацию, беспорядки под ВР
    08:24 01.09.2015
    2043Расследование столкновений под Радой
    В понедельник, 31 августа, у стен украинского парламента, решавшего судьбоносный для страны вопрос децентрализации, произошло кровавое столкновение между протестующими и силовиками. По данным МВД, пострадали более 100 силовиков, есть жертвы.
    Никита Михалков. Архивное фото
    СБУ запретила Михалкову, Боярскому и Лепсу въезд в Украину - СМИ
    15:46 31.08.2015
    762Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    В целом, по данным СМИ, в список деятелей культуры и представителей СМИ РФ, которым запрещен въезд в Украину, вошли 16 человек. В их числе также Пьеха, Газманов, Пригожин и Безруков.
    Панорама Тбилиси
    МВД Грузии возбудило уголовное дело против организаторов концерта Лепса
    01:21 08.12.2014
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    Журналистка грузинской телекомпании "Маэстро" заявила, что после проведенного перед концертом короткого интервью с артистом, охранники и организаторы мероприятия якобы около часа продолжали удерживать ее и оскорбляли.
    Григорий Лепс
    Петиция в поддержку Лепса собрала 100 тыс подписей
    08:31 25.11.2013
    11
    Петиция к администрации США с требованием снять экономические санкции с российского певца Григория Лепса набрала требуемые 100 тысяч подписей на сайте Белого дома.
    Певец Григорий Лепс
    Лепс беспокоится за будущее своей дочери, учащейся в США
    21:05 15.11.2013
    22Санкции США против певца Григория Лепса
    Российский певец Григорий Лепс беспокоится за будущее своей дочери, которая учится в США и которой могут не продлить визу из-за обвинений американского минфина в его адрес.
    Певец Григорий Лепс
    Лепс подтвердил, что знаком с главарем Brothers' Circle Леонтьевым
    14:22 15.11.2013
    37Санкции США против певца Григория Лепса
    "Лет 30 (его) знаю. Я даже не помню, как мы познакомились. Обыкновенный, нормальный человек, насколько я знаю. К нему нет никаких претензий ни по европейскому закону, ни по американскому, ни по русскому", - сказал Лепс.
    Григорий Лепс
    Лепс пока не будет планировать гастроли в США
    11:59 15.11.2013
    20Санкции США против певца Григория Лепса
    Российский эстрадный певец Григорий Лепс не будет планировать гастроли в США, пока не разъяснится ситуация с выдвигаемыми к нему американским минфином претензиями.
    Певец Григорий Лепс
    Лепс еще не получал официальных уведомлений о претензиях к нему в США
    11:39 15.11.2013
    9Санкции США против певца Григория Лепса
    Григорий Лепс до сих пор не получал никаких официальных уведомлений от США о выдвигаемых к нему претензиях. В конце октября минфин США сообщил о введении санкций в отношении шести человек и четырех компаний.
    Григорий Лепс
    Петиция в защиту Лепса на сайте Белого дома собрала 50 тысяч подписей
    19:09 13.11.2013
    19Санкции США против певца Григория Лепса
    Авторы петиции требуют, чтобы Минфин США либо снял санкции с Лепса и принес извинения, либо представил доказательства вины музыканта, если таковые имеются.
    Григорий Лепс
    Обвинения США в адрес Лепса направлены против его кампании - адвокат
    10:52 08.11.2013
    13Санкции США против певца Григория Лепса
    Обвинения США в адрес российского певца Григория Лепса являются кампанией, направленной на то, чтобы опорочить его честное имя, и российская сторона должна сделать все, чтобы защитить своего гражданина.
    Певец Григорий Лепс
    МИД РФ не получил разъяснений США по поводу санкций в отношении Лепса
    10:25 08.11.2013
    9Санкции США против певца Григория Лепса
    МИД России запросил у США дополнительную информацию в связи с заявлениями в адрес российского гражданина Григория Лепса, однако пока никаких разъяснений от американской стороны получено не было.
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