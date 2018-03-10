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    Уссурийск

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Леопард в зоопарке. Архивное фото
    В российском зоопарке леопард схватил ребенка за голову
    07:17 10.01.2018
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    Четырехлетний мальчик во время посещения с родителями зоопарка близко подошел к клетке с хищником. Леопард нанес ребенку рваные раны и укусы, его мать также травмирована.
    Молоток судьи
    Россиянка прописала в своей квартире 11 тысяч иностранцев
    09:47 06.12.2017
    538
    Жительница Уссурийска, которая ранее была осуждена за фиктивную постановку на учет 9 тысяч иностранцев, снова пойдет под суд в связи с тем, что она незаконно поставила на учет 1992 иностранца по месту пребывания в жилом помещении.
    Спасение медведя в затопленном зоопарке Уссурийска
    Спасение медведя из затопленного зоопарка в Уссурийске 
    09:25 02.09.2015
    1543Природные катаклизмы по всему миру.
    На Дальнем Востоке России спасатели продолжают ликвидировать последствия тайфуна "Гони", в результате чего в регионе было подтоплено несколько крупных объектов, в том числе местный зоопарк.
    Бойня под Верховной Радой (18+)
    Хроника 31 августа: Рада поддержала децентрализацию, беспорядки под ВР
    08:24 01.09.2015
    2043Расследование столкновений под Радой
    В понедельник, 31 августа, у стен украинского парламента, решавшего судьбоносный для страны вопрос децентрализации, произошло кровавое столкновение между протестующими и силовиками. По данным МВД, пострадали более 100 силовиков, есть жертвы.
    Затопленный Уссурийск с высоты птичьего полета
    Затопленный Уссурийск с высоты птичьего полета 
    05:19 01.09.2015
    384Природные катаклизмы по всему миру.
    Тайфун "Гони" накрыл Приморье 27 августа и принес до двух месячных норм осадков. В Уссурийском городском округе введен режим ЧС. Подтопленными в результате дождевого паводка оказались восемь населенных пунктов, около 300 человек были эвакуированы.
    Ситуация в Уссурийске. Видео
    Затопленный Уссурийск после тайфуна "Гони" 
    09:21 28.08.2015
    875Природные катаклизмы по всему миру.
    "Гони" (с корейского - "Лебедь") - пятнадцатый тайфун, образовавшийся над Тихим океаном в нынешнем сезоне. В Японии от тайфуна пострадали, по меньшей мере, 109 человек, отменено свыше 300 внутренних авиарейсов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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