В первой панельной сессии примут участие премьеры Украины и Молдавии, глава МИД Словении, вице-президент Азиатского банка развития Венцай Жанг и вице-президент Европейского банка реконструкции и развития.
Грузия впервые принимает детское "Евровидение", которое в этом году проводится в 15-й раз. Конкурс пройдет под слоганом "Сияй ярко". Украинская участница Анастасия Багинская выступит с песней "Don`t stop".
По словам очевидцев, площадь пожара большая, и огонь продолжает распространяться, на месте мобилизованы бригады пожарной и скорой помощи. Местные жители опасаются, что огонь распространится на близлежащие дома.
В одном из магазинов Тбилиси мужчина в костюме Санта-Клауса пританцовывая, "усыпил" бдительность продавцов и украл ноутбук. Возбуждено уголовное дело. Следствие ведет полиция Сабурталинского района города Тбилиси.
Генеральный директор грузинской телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия рассказал, что двое незнакомцев напали на него и ударили твердым предметом по голове, после чего он "отключился" и пришел в себя суть позже.
Один из лидеров партии "Единое национальное движение" Гига Бокерия заявил, что за взрывом автомобиля Гиви Таргамадзе может стоять Службе госбезопасности Грузии, в частности, заместитель начальника ведомства Иосеб Гогашвили.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В Кафедральном соборе святой троицы (Самеба) в центре Тбилиси произошел пожар. Служащие церкви заявляют, что по окончанию воскресной литургии в храме погас свет, все люди были моментально эвакуированы.
Группы спасателей, военных и добровольцев в среду возобновили приостановленные накануне из-за неблагоприятного прогноза погоды поисковую операцию и работы по ликвидации последствий сильного наводнения в Тбилиси.
В одном из магазинов Тбилиси мужчина в костюме Санта-Клауса пританцовывая, "усыпил" бдительность продавцов и украл ноутбук. Возбуждено уголовное дело. Следствие ведет полиция Сабурталинского района города Тбилиси.
В воскресенье в центре Тбилиси произошел пожар в Кафедральном соборе святой троицы (Самеба). Пожарники более четырех часов пытались потушить огонь на первом этаже собора, где находится молодежный образовательный центр.
Матч в Тбилиси выдался драматичным. "Севилья", проигрывая "Барселоне" по ходу встречи 1:4, все-таки смогла сравнять счет. Однако каталонцы уже в добавочное время "дожали" соперника и в пятый раз стали обладателями Суперкубка УЕФА.
За "Севилью" в матче за Суперкубок УЕФА, который прошел в Тбилисис, забили Эвер Банега (3), Хосе Антонио Рейес (57), Кевин Гамейро (72, с пенальти) и новичок из днепропетровского "Днепра" Евгений Коноплянка (81).
В столице Грузии венок на могилы погибших солдат возложил президент Георгий Маргвелашвили. В Цхинвали глава самопровозглашенной республики Леонид Тибилов принес цветы к памятнику южноосетинцам, погибшим в ходе пятидневной войны августа 2008 года.
Количество погибших в результате наводнения возросло до 15 человек; тело 15-й жертвы предположительно принадлежит сотруднику спасательной службы. Поиск пострадавших и расчистка затопленных районов города продолжаются.
Для ликвидации последствий наводнения в Тбилиси по распоряжению премьер-министра Ираклия Гарибашвили создан чрезвычайный штаб, координацию которого проводит Совет по управлению кризисами и государственной безопасности правительства Грузии.