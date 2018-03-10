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    Тбилиси

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Потолок обрушился на пассажиров метро в Тбилиси
    В метро Тбилиси на головы пассажиров обвалился потолок 
    09:32 30.01.2018
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    На конечной станции метрополитена в столице Грузии обвалились конструкции потолка. По последним данным, пострадали семь пассажиров, на месте работают спасатели.
    Митинг в поддержку Михаила Саакашвили в Грузии
    Файеры и портреты Михо: в Тбилиси прошел митинг в поддержку Саакашвили 
    17:17 06.12.2017
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    После попытки правоохранительных органов Украины задержать Михаила Саакашвили в Киеве его сторонники провели на родине бывшего президента Грузии масштабный митинг.
    Флаг Грузии
    Форум "Шелкового пути" при участии делегатов 60 стран стартует в Тбилиси
    01:12 28.11.2017
    355
    В первой панельной сессии примут участие премьеры Украины и Молдавии, глава МИД Словении, вице-президент Азиатского банка развития Венцай Жанг и вице-президент Европейского банка реконструкции и развития.
    Детское Евровидение в Тбилиси
    В воскресенье пройдет Детское Евровидение 2017
    03:20 26.11.2017
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    Грузия впервые принимает детское "Евровидение", которое в этом году проводится в 15-й раз. Конкурс пройдет под слоганом "Сияй ярко". Украинская участница Анастасия Багинская выступит с песней "Don`t stop".
    Контртеррористическая операция в Тбилиси
    В ходе спецоперации в Тбилиси убиты трое подозреваемых в терроризме
    17:21 22.11.2017
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    Подозреваемые в терроризме оказывали сопротивление правоохранителям на протяжении 20 часов. В результате проведенных мероприятий задержан один член преступной группы, а трое ликвидированы.
    Боевая техника на улицах Тбилиси во время спецоперации по задержанию террористов
    В Тбилиси завершилась спецоперация по задержанию террористов - СМИ
    15:50 22.11.2017
    283
    В столице Грузии в ходе спецоперации по задержанию подозреваемых был сильно поврежден жилой дом, в котором укрывались предполагаемые террористы.
    Спецоперация в Тбилиси
    В Тбилиси спецназ пошел на штурм осажденных террористов
    13:16 22.11.2017
    373
    В столице Грузии почти сутки продолжается спецоперация силовиков, которые осадили жилой дом, где предположительно находятся террористы. Идет стрельба.
    Спецоперация в Тбилиси
    Взрывы и стрельба. На окраине Тбилиси несколько часов идет спецоперация
    04:41 22.11.2017
    1645
    По данным местных СМИ, всех жителей корпусов, где проходит спецоперация, эвакуировали: сотрудники патрульной полиции попросили жителей покинуть свои дома в целях безопасности.
    Панорама Тбилиси
    В Тбилиси местные жители разбили авто туристам из РФ
    11:06 08.11.2017
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    В МВД Грузии сообщили, что в результате конфликта был поврежден автомобиль российских туристов, никто из участников драки не пострадал.
    Андрей Шевченко. Архивное фото
    Выборы мэра Тбилиси. Шевченко попал в скандал
    19:11 23.10.2017
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    В Центральную избирательную комиссию Грузии пожаловались на то, что Андрей Шевченко агитировал за поддержку Кахи Каладзе. Ему грозит штраф в 800 долларов.
    Тбилиси
    В центре Тбилиси горит Святая гора
    23:15 08.08.2017
    237
    По словам очевидцев, площадь пожара большая, и огонь продолжает распространяться, на месте мобилизованы бригады пожарной и скорой помощи. Местные жители опасаются, что огонь распространится на близлежащие дома.
    Марш женской солидарности в Тбилиси
    В Тбилиси прошел "Марш женской солидарности" 
    11:06 21.07.2017
    77
    Многочисленный "Марш женской солидарности" состоялся в столице Грузии. Участники марша выступали за права женщин и против неравенства, насилия и ксенофобии.
    Тбилиси
    В Тбилиси идет конференция по углублению сотрудничества Украины-Грузия-НАТО
    18:48 27.05.2017
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    Конференция проходит при участии первых вице-спикеров парламентов Украины и Грузии, депутатов обоих парламентов, Офиса НАТО в Грузии, представителей Минобороны, негосударственного сектора.
    Танцующий Санта-Клаус украл ноутбук из магазина в Тбилиси
    Мошенник в костюме Санта-Клауса виртуозно украл ноутбук из магазина в Тбилиси 
    12:11 12.01.2017
    225
    В одном из магазинов Тбилиси мужчина в костюме Санта-Клауса пританцовывая, "усыпил" бдительность продавцов и украл ноутбук. Возбуждено уголовное дело. Следствие ведет полиция Сабурталинского района города Тбилиси.
    На месте ранения зятя президента Грузии
    В центре Тбилиси ранен зять грузинского президента
    02:30 12.01.2017
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    Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по этому факту. В Миндию Гогочури, предположительно, попала одна пуля из огнестрельного оружия.
    Ника Гварамия
    В Тбилиси напали на гендиректора телекомпании "Рустави 2"
    01:45 08.01.2017
    108
    Генеральный директор грузинской телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия рассказал, что двое незнакомцев напали на него и ударили твердым предметом по голове, после чего он "отключился" и пришел в себя суть позже.
    На месте подрыва машины оппозиционера в Тбилиси
    На месте взрыва автомобиля соратника Саакашвили в Тбилиси 
    01:20 05.10.2016
    832Парламентские выборы в Грузии
    Оппозиционер, рассказывая детали происшедшего, выразил уверенность, что взрыв произошел при помощи дистанционного пульта управления из машины, которая следовала за автомобилем депутата.
    На месте подрыва машины оппозиционера в Тбилиси
    Партия Саакашвили обвинила СГБ Грузии во взрыве машины оппозиционера
    00:29 05.10.2016
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    Один из лидеров партии "Единое национальное движение" Гига Бокерия заявил, что за взрывом автомобиля Гиви Таргамадзе может стоять Службе госбезопасности Грузии, в частности, заместитель начальника ведомства Иосеб Гогашвили.
    Подрыв в центре Тбилиси автомобиля оппозиционного депутата Гиви Таргамадзе
    Стали известны подробности подрыва машины оппозиционера в Тбилиси
    23:14 04.10.2016
    318
    Таргамадзе, рассказывая детали происшедшего, выразил уверенность, что взрыв произошел при помощи дистанционного пульта управления из машины, которая следовала за автомобилем депутата.
    В Тбилиси ливень затопил дороги и подземные переходы
    Ливень затопил улицы Тбилиси
    21:25 23.09.2016
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    Сотрудники Службы спасения откачивают воду из подвалов жилых домов, в городе также затоплены подземные переходы и первые этажи зданий. Часть домов остались без электроэнергии.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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