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    После столкновений в Тбилиси протестующие прервали митинг на неделю

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    Многочисленная акция протеста проходила в Тбилиси в течение двух дней. Митинг и столкновения были спровоцированы грузинской полицией, которая провела рейды в молодежных клубах и задержала наркоторговцев.

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Участники акции в Тбилиси против спецоперации в столичных ночных клубах решили прервать протесты на неделю, заявил один из организаторов Бека Цикаришвили.

    "Мы берем тайм-аут на неделю, чтобы понаблюдать за рабочим процессом. Если обещания министра внутренних дел не исполнятся, мы возобновим акции протеста в следующую субботу", — заявил Цикаришвили во время выступления на акции.

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    Глава МВД Грузии Георгий Гахария, который прибыл на место акции и переговорил с ее организаторами, пообещал внести изменения и "достичь определенных результатов в наркополитике страны".

    В ночь на субботу владельцы ночных клубов заявили в соцсетях, что в заведения ворвался спецназ и правоохранители. Они призвали всех сторонников собраться в знак поддержки. В течение всей ночи у здания парламента собирались сотни человек, которые выражали протест в связи со спецоперацией МВД. Протестующие утверждают, что полиция применила силу против невиновных молодых людей. В воскресенье днем акция протеста молодежи возобновилась.

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    Ранее сообщалось, что в результате спецоперации МВД задержало восемь наркоторговцев. По данным телекомпании "Рустави 2", всего в клубах были задержаны около 70 человек, при этом в МВД отметили, что все задержанные за административные правонарушения уже освобождены. Министерство пояснило, что проведенная накануне спецоперация по задержанию наркоторговцев была связана с частыми случаями гибели и интоксикации молодых людей.

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