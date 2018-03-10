В зоопарке ведутся очистительные работы. Сотрудники зоопарка и спасательные службы продолжают поиски животны. В свою очередь Мэр Тбилиси Давид Нармания призвал население не ходить по городу до полного завершения поисковых работ.
Согласно информаци, число погибших растет с каждым часом. Несколько человек остаются в списке пропавших без вести. Животные, оказавшиеся на воле в результате затопления тбилисского зоопарка, пока не пойманы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".