Уличные торговцы готовятся к масштабным акциям протеста в Тбилиси

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Торговцы в центре Тбилиси намерены провести масштабные акции протеста у здания мэрии столицы из-за планируемых повышений штрафов за незаконную уличную торговлю.

Уличная торговля без разрешения в Тбилиси карается штрафом в размере 20 лари (около 8,2 доллара). В парламент поступил законопроект о поправках в кодекс административных правонарушений, согласно которым санкции за незаконную уличную торговлю будут увеличены более чем вдвое, а при неповиновении требованию полномочного лица нарушение будет караться штрафом в размере 200 лари и конфискацией имущества или лишением свободы на срок до семи дней.

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"У нас нет никакой возможности выплачивать эти штрафы, так как мы своей торговлей еле-еле зарабатываем на хлеб. Даем руководству страны время, чтобы отменить штрафы за торговлю на улице, в противном случае все торговцы рынков Тбилиси проведут масштабные акции протеста и перекроем дорогу у мэрии", — заявил журналистам один из продавцов.

Торговцы заявляют, что после произошедших ранее крупных пожаров на центральном рынке у вокзальной площади, уничтоживших их товары и магазины, представители властей, вопреки своим обещаниям, не предоставили альтернативные места для торговли.

Грузинские власти весной прошлого года провели рейды против уличной торговли, однако через пару месяцев после "очистки" на улицах Тбилиси вновь стали продавать товары.