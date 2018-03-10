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    Джакарта

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 34
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    Обрушение части здания индонезийской биржи. Видео
    Масштабное обрушение в здании фондовой биржи в Индонезии 
    23:45 15.01.2018
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    Инцидент произошел во время перерыва в торгах. С травмами разной степени тяжести в городские больницы было доставлено 72 человека.
    В столице Индонезии обрушился мост
    В столице Индонезии обрушился мост, есть жертвы
    07:26 25.09.2016
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    Джакартское управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BPBD) официально подтвердило гибель трех человек. По предварительным данным, причиной обрушения стали проливные дожди в сочетании с сильными ветрами.
    Флаг ИГИЛ.
    О чем пишут в мире: новая тактика ИГ в Европе, казнь иностранцев-наркоторговцев
    11:20 29.07.2016
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    "Джебхат ан-Нусра" разорвала связь с "Аль-Каидой", Хиллари Клинтон согласилась представлять демократов на выборах в США, нападения боевиков-одиночек вписываются в новую тактику ИГ в Европе, а в Джакарте казнили иностранцев-наркоторговцев.
    Спецоперация полиции в Джакарте
    ИГ напрямую финансировало теракты в Джакарте - полиция
    04:54 05.03.2016
    29Серия взрывов в столице Индонезии
    Террористы ИГ направляли финансовую помощь двум ячейкам группировки в Индонезии, которые планировали теракты в местах, которые часто посещают туристы из стран Запада и представители шиитской общины.
    Бульдозеры в понедельник снесли ряд зданий в районе красных фонарей в столице Индонезии Джакарте
    Сровняли с землей: в Джакарте снесли сотни зданий в районе "красных фонарей" 
    11:56 29.02.2016
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    Бульдозеры в понедельник снесли ряд зданий в "районе красных фонарей" в столице Индонезии Джакарте. Власти страны постановили разрушить сотни домов в рамках общенациональных усилий по искоренению проституции.
    Атака террористов в Джакарте: правительство вело войска в город (18+)
    Предугадать, каким будет мир через полгода, очень сложно - Филипчук
    20:13 15.01.2016
    321Серия взрывов в столице Индонезии
    Мир сейчас находится на этапе, когда количественные изменения последних 20 лет начали превращаться в качественные, считает глава Международного центра перспективных исследований, дипломат, Василий Филипчук.
    Усиленные патрули полиции и военных на улицах Джакарты
    Джакарта после терактов: военные патрули и полиция на месте взрывов 
    10:47 15.01.2016
    267Серия взрывов в столице Индонезии
    После серии взрывов в столице Индонезии власти страны объявили режим высшей боевой готовности. Магазины и учреждения, расположенные вблизи от места взрывов, возобновили работу.
    Спецоперация полиции в Джакарте
    Теракты в Джакарте и Турции. ИГИЛ несет угрозу и Украине ― Волошин
    07:37 15.01.2016
    333Взрывы в Турции - 2015
    Новая серия взрывов произошла в центре столицы Индонезии. Политолог-международник Олег Волошин заявил, что ИГИЛ организовывает жестокие теракты и публичные казни, чтобы спровоцировать вторжение западных государств на Ближний Восток.
    Спецоперация в Джакарте после серии терактов
    В результате терактов в Джакарте ранены 26 человек, погибли 7
    07:10 15.01.2016
    24Серия взрывов в столице Индонезии
    В больнице имени Абди Валуйо (Abdi Waluyo) находятся на лечении четверо граждан Индонезии и двое иностранцев. В их числе — 44-летний немец, получивший раны на лбу и шее и ожоги первой степени на лице и правой руке.
    Спецоперация в Джакарте после серии терактов
    Спецоперация полиции после серии терактов в Джакарте 
    05:25 15.01.2016
    78Серия взрывов в столице Индонезии
    По данным индонезийской полиции, серию взрывов в Джакарте устроила группа из примерно 10-15 боевиков, в том числе несколько террористов-смертников. В результате терактов погибли семь человек, около 20 человек ранены.
    Взрывы произошли в центре Джакарты
    Новые взрывы в центре Джакарты: кадры с места ЧП 
    18:38 14.01.2016
    137Серия взрывов в столице Индонезии
    Новые взрывы произошли в четверг в центре Джакарты. По данным местной полиции, взорвалась автомобильная шина, а не взрывное устройство.
    Атака террористов в Джакарте: правительство вело войска в город (18+)
    Новые взрывы произошли в центре Джакарты
    16:37 14.01.2016
    1022Серия взрывов в столице Индонезии
    Новые взрывы произошли в четверг в центре Джакарты, сообщают местные СМИ. По данным полиции, взорвалась автомобильная шина, а не взрывное устройство.
    На месте террористической атаки в Джакарте (Индонезия)
    Террористы в Джакарте пытались повторить сценарий парижских атак
    12:41 14.01.2016
    51Серия взрывов в столице Индонезии
    Согласно данным, полиция Индонезии в конце ноября получила от ИГ угрозу об атаке, джихадисты сообщали, что в Индонезии "будет концерт".
    На месте взрыва и перестрелки в Джакарте
    Теракты в Индонезии: ИГИЛ уже здесь?
    12:06 14.01.2016
    348Серия взрывов в столице Индонезии
    Серия взрывов прогремела в четверг в столице Индонезии Джакарте, есть погибшие и раненые. По данным индонезийской полиции, теракты были осуществлены, в том числе, смертниками.
    Момент взрыва в Джакарте. Видео
    Момент мощного взрыва в Джакарте 
    10:55 14.01.2016
    173Серия взрывов в столице Индонезии
    Серия взрывов произошла в четверг в центре индонезийской столицы, в городе была слышна стрельба. Один из взрывов произошел напротив торгового центра, другой — близ одного из кафе Starbucks.
    На месте взрыва и перестрелки в Джакарте
    Граждане Украины не пострадали при взрывах в Джакарте - посольство
    10:51 14.01.2016
    41Серия взрывов в столице Индонезии
    По последним данным, в результате взрывов в столице Индонезии погибли десять человек, включая иностранца и четырех нападавших. Полиция задержала четырех подозреваемых в теракте.
    На месте взрыва и перестрелки в Джакарте
    Нападение в столице Индонезии завершилось, ситуация под контролем силовиков
    10:45 14.01.2016
    56Серия взрывов в столице Индонезии
    Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию Индонезии, представители службы безопасности взяли ситуацию в столице страны под контроль.
    На месте взрыва и перестрелки в Джакарте
    Десять человек погибли при взрывах в Джакарте - СМИ
    10:35 14.01.2016
    173Серия взрывов в столице Индонезии
    Согласно информации заместителя полиции Индонезии, еще 10 человек получили ранения. Среди пострадавших при взрывах в Джакарте также есть один иностранец.
    На месте взрыва и перестрелки в Джакарте
    Сотрудник представительства ООН ранен при взрывах в Джакарте
    09:28 14.01.2016
    19Серия взрывов в столице Индонезии
    Cерия взрывов произошла в четверг в центре индонезийской столицы, в городе была слышна стрельба. По данным полиции, в городе прогремели до шести взрывов.
    Украинские военные в зоне АТО. Архивное фото
    Хроника 13 января: новый "Минск" и новый "режим тишины", грипп наступает
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    В среду, 13 января, контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе договорилась о новом "режиме тишины" в зоне АТО и обмене пленными. В этот же день в Минздраве заявили об отсутствии эпидемии гриппа в Украине.
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