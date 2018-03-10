Джакартское управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BPBD) официально подтвердило гибель трех человек. По предварительным данным, причиной обрушения стали проливные дожди в сочетании с сильными ветрами.
"Джебхат ан-Нусра" разорвала связь с "Аль-Каидой", Хиллари Клинтон согласилась представлять демократов на выборах в США, нападения боевиков-одиночек вписываются в новую тактику ИГ в Европе, а в Джакарте казнили иностранцев-наркоторговцев.
Бульдозеры в понедельник снесли ряд зданий в "районе красных фонарей" в столице Индонезии Джакарте. Власти страны постановили разрушить сотни домов в рамках общенациональных усилий по искоренению проституции.
Мир сейчас находится на этапе, когда количественные изменения последних 20 лет начали превращаться в качественные, считает глава Международного центра перспективных исследований, дипломат, Василий Филипчук.
Новая серия взрывов произошла в центре столицы Индонезии. Политолог-международник Олег Волошин заявил, что ИГИЛ организовывает жестокие теракты и публичные казни, чтобы спровоцировать вторжение западных государств на Ближний Восток.
В больнице имени Абди Валуйо (Abdi Waluyo) находятся на лечении четверо граждан Индонезии и двое иностранцев. В их числе — 44-летний немец, получивший раны на лбу и шее и ожоги первой степени на лице и правой руке.
По данным индонезийской полиции, серию взрывов в Джакарте устроила группа из примерно 10-15 боевиков, в том числе несколько террористов-смертников. В результате терактов погибли семь человек, около 20 человек ранены.
В среду, 13 января, контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе договорилась о новом "режиме тишины" в зоне АТО и обмене пленными. В этот же день в Минздраве заявили об отсутствии эпидемии гриппа в Украине.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Бульдозеры в понедельник снесли ряд зданий в "районе красных фонарей" в столице Индонезии Джакарте. Власти страны постановили разрушить сотни домов в рамках общенациональных усилий по искоренению проституции.
По данным индонезийской полиции, серию взрывов в Джакарте устроила группа из примерно 10-15 боевиков, в том числе несколько террористов-смертников. В результате терактов погибли семь человек, около 20 человек ранены.