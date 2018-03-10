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    Fearless Guardian 2015

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    В Международном центре миротворчества и безопасности Западного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (Яворивский полигон) начался III - заключительный этап совместных украинском-американских учений Fearless Guardian 2015.
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    19:34 08.07.2015
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    Второй этап учений Fearless Guardian-2015
    Фотоитоги 16 июня: украинско-американские учения и протесты под Радой 
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    Во вторник министр финансов Наталия Яресько отчиталась перед народными депутатами о выполнении бюджета, а во Львовской области стартовал второй этап украинско-американских учений.
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    Второй этап учений Fearless Guardian-2015 
    16:46 16.06.2015
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    На Яворовском полигоне стартовал второй этап украинско-американских учений Fearless Guardian-2015,сообщает во вторник пресс-служба Национальной гвардии Украины.
    Президент Украины Петр Порошенко открывает украинско-американские учения Феарлесс Гардиан
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    12:57 10.03.2018
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    01:29 10.03.2018
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    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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