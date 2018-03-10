В Международном центре миротворчества и безопасности Западного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (Яворивский полигон) начался III - заключительный этап совместных украинском-американских учений Fearless Guardian 2015.
Несколько Sikorsky UH-60 Black Hawk, американские тактические многоцелевые вертолеты, предназанченные для перевозки личного состава и различных грузов, приземлились на летной полосе львовского аэропорта.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.