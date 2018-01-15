Масштабное обрушение в здании фондовой биржи в Индонезии

Более 70 человек пострадали и были госпитализированы после обрушения в здании фондовой биржи в столице Индонезии Джакарте, сообщает газета Jakarta Post.

Инцидент произошел во время перерыва в торгах. Сообщается, что в здании обрушилась одна из галерей.

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Представитель полиции сообщил, что всего с травмами разной степени тяжести в городские больницы было доставлено 72 человека, отмечает издание.

Идет расследование обстоятельств инцидента, но правоохранители уже исключили взрыв в качестве причины обрушения.