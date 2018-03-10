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    Василий Филипчук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 41
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    Василий Филипчук
    Есть напряженность в отношениях ЕС и Украины? Мнение дипломата
    15:56 08.12.2017
    431Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Попытка восстановить старые коррупционные практики развеяла последние иллюзии у Запада по поводу Украины, подчеркнул Василий Филипчук.
    Глава МИД Венгрии Петр Сиярто. Архивное фото
    От анекдота до дипскандала. Как венгерский министр устроил Украине демарш
    08:58 11.10.2017
    3730Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Глава венгерского МИД Петер Сиярто, находясь с визитом на Закарпатье, отказал во встрече главе внешнеполитического украинского ведомства Павлу Климкину. По мнению экспертов, Сиярто "плюнул в лицо" Украине.
    Василий Филипчук
    Маловато будет. Филипчук о главном достижении президента Порошенко
    09:56 26.05.2017
    920
    Глава Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук заявил, что избиратели Петра Порошенко в первую очередь ждали от него прекращения боевых действий на Донбассе.
    Василий Филипчук. Архивное фото
    Эксперт: замена посла США в Украине - вопрос нескольких месяцев
    23:31 10.01.2017
    345Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Дипломат, глава Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук в эфире "ГС" отметил, что судьба Марии Йованович будет зависеть от новоизбранного госсекретаря США.
    Василий Филипчук
    Провал на всех фронтах. Сокрушительные поражения украинской дипломатии
    08:18 23.12.2016
    61714
    Как заявил эксперт-международник Василий Филипчук, чтобы вывести дипломатическую службу из нынешнего тупика, нужно не только сменить главу МИДа, но также изменить законодательство о дипломатической службе.
    Василий Филипчук
    Обещания безвиза раздражают и украинцев, и европейцев - Филипчук
    08:59 09.12.2016
    1447Европа открывает для украинцев свои границы
    Эксперт-международник Василий Филипчук в эфире "ГС" заявил, что смена руководства Европарламента кардинально не повлияет на решение ЕС о предоставлении Украине безвизового режима.
    Василий Филипчук
    Дипломат: при Трампе Украина сможет перезапустить отношения с РФ
    11:46 22.11.2016
    2145Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Эксперт-международник Василий Филипчук заявил, что избрание Трампа президентом открывает перед Украиной новые возможности, поэтому нужно отказаться от "трампофобии" и выдвигать США свои предложения.
    Василий Филипчук
    Трамп не забудет властям Украины подыгрывание Клинтон на выборах - дипломат
    01:33 22.11.2016
    3702Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Если международная ситуация будет развиваться в неожиданном направлении, то новоизбранному президенту США придется реагировать не на обиды годичной давности, а на существующие вызовы, заявил дипломат Василий Филипчук в эфире ГС.
    Василий Филипчук
    Переговоры по Донбассу: отсутствие результата лучше, чем война - Филипчук
    00:52 19.10.2016
    208Итоги "нормандии" и интервью Порошенко
    Дипломат, глава Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук в эфире ГС оценил перспективы грядущей встречи в "нормандском формате". По его словам, любые переговоры всегда лучше, чем эскалация насилия и смерти людей.
    Василий Филипчук
    Дипломат: отсутствие безвиза с ЕС – плевок в украинское общество
    12:08 11.10.2016
    6537Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Дипломат, глава Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук заявил, что если Украине не будет предоставлен в течение ближайших двух месяцев безвизовый режим с ЕС, это станет катастрофой для украинской внешней политики.
    Василий Филипчук
    В отношениях Украина-ЕС есть признаки системного кризиса - Филипчук
    23:14 10.10.2016
    649Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По мнению дипломата и главы Международного центра перспективных исследований Василия Филипчука, неоднократное перенесение саммита Украина-ЕС свидетельствует о наличии системных кризисных явлений в отношениях.
    Василий Филипчук
    Сторонам конфликта на Донбассе не выгодно соблюдение перемирия - Филипчук
    02:55 08.10.2016
    310Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Принимая во внимание интересы и цели участников конфликта, можно сделать вывод, что никаких шансов на выполнение Минских соглашений нет. Об этом в эфире ГС заявил дипломат, глава Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук.
    Президент США Барак Обама. Архивное фото
    Из речи Обамы четко видно отношение США к Украине – дипломат
    14:20 21.09.2016
    12649
    Дипломат Василий Филипчук и директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко прокомментировали последнее выступление президента США Барака Обамы в статусе главы государства на 71-й сессии Генассамблеи ООН.
    Василий Филипчук
    Филипчук о выступлении Обамы: тема Донбасса поставлена на паузу
    14:01 21.09.2016
    656Генассамблея ООН. Визит Порошенко в США
    Глава Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук отметил, что в отношении Украины международное сообщество в целом и США в частности перешли в режим ожидания.
    Предварительные результаты выборов в Государственную Думу РФ по одномандатным округам на инфоэкранах в Центральной избирательной комиссии РФ
    В выводах ОБСЕ нет пунктов о нелегитимности Госдумы РФ - эксперт
    01:53 21.09.2016
    413Выборы в Госдуму РФ. Столкновения в Украине
    Председатель Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук сказал в эфире "ГС", что в оценке выборов в Госдуму РФ Запад будет руководствоваться выводами ОБСЕ, которые не содержат информации о нелегитимности Думы в целом.
    Василий Филипчук
    Предоставление безвиза говорит об уровне доверия к стране – Филипчук
    10:13 21.08.2016
    1584Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Дипломат Василий Филипчук настроен менее оптимистично относительно сроков получения безвизового режима с ЕС, чем президент Петр Порошенко. По мнению эксперта, еще один прокол приведет к тому, что о безвизе можно забыть.
    Государственный флаг Украины и Евросоюза
    Безвизовый режим будет не раньше ноября - Филипчук
    20:16 19.08.2016
    688Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Политолог Василий Филипчук в эфире "ГС" подчеркнул, что президент не имеет полномочий давать обещания от имени ЕС о сроках предоставления Украине безвизового режима.
    Петр Порошенко и президент Польши Анджей Дуда в Киеве
    Политолог о Волынской трагедии и отношениях Украина-Польша
    18:41 10.07.2016
    1610Волынская резня: решение Польши, реакция Киева
    Эксперт Василий Филипчук считает, что решение польского Сената по Волынской трагедии вызвано тем, что под влиянием экономических трудностей усиливается евроскептицизм, и политикум возвращается к тому, что национальные интересы превыше всего.
    Заседание Европарламента в Страсбурге.
    Нет никаких гарантий, что Украине предоставят безвизовый режим – эксперт
    20:50 26.05.2016
    835Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    В Европейском парламенте пройдет первое заседание по вопросу предоставления Украине безвизового режима. Дипломат и политолог Василий Филипчук отметил, что рассмотрение этого вопроса будет длиться не один месяц. Более того, гарантий, что Украине предоставят безвизовый режим, нет.
    Обыск дипломатического авто, перевозившего контрабандные сигареты
    Политолог о скандале с контрабандой на границе: дипломат дипломату рознь
    10:26 24.05.2016
    681
    Муж первого секретаря посольства Украины в Словакии пытался провезти через границу контрабандные сигареты. Инцидент и его последствия проанализировал политолог Василий Филипчук.
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