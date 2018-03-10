Глава венгерского МИД Петер Сиярто, находясь с визитом на Закарпатье, отказал во встрече главе внешнеполитического украинского ведомства Павлу Климкину. По мнению экспертов, Сиярто "плюнул в лицо" Украине.
Как заявил эксперт-международник Василий Филипчук, чтобы вывести дипломатическую службу из нынешнего тупика, нужно не только сменить главу МИДа, но также изменить законодательство о дипломатической службе.
Если международная ситуация будет развиваться в неожиданном направлении, то новоизбранному президенту США придется реагировать не на обиды годичной давности, а на существующие вызовы, заявил дипломат Василий Филипчук в эфире ГС.
Дипломат, глава Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук в эфире ГС оценил перспективы грядущей встречи в "нормандском формате". По его словам, любые переговоры всегда лучше, чем эскалация насилия и смерти людей.
Дипломат, глава Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук заявил, что если Украине не будет предоставлен в течение ближайших двух месяцев безвизовый режим с ЕС, это станет катастрофой для украинской внешней политики.
По мнению дипломата и главы Международного центра перспективных исследований Василия Филипчука, неоднократное перенесение саммита Украина-ЕС свидетельствует о наличии системных кризисных явлений в отношениях.
Принимая во внимание интересы и цели участников конфликта, можно сделать вывод, что никаких шансов на выполнение Минских соглашений нет. Об этом в эфире ГС заявил дипломат, глава Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук.
Дипломат Василий Филипчук и директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко прокомментировали последнее выступление президента США Барака Обамы в статусе главы государства на 71-й сессии Генассамблеи ООН.
Председатель Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук сказал в эфире "ГС", что в оценке выборов в Госдуму РФ Запад будет руководствоваться выводами ОБСЕ, которые не содержат информации о нелегитимности Думы в целом.
Дипломат Василий Филипчук настроен менее оптимистично относительно сроков получения безвизового режима с ЕС, чем президент Петр Порошенко. По мнению эксперта, еще один прокол приведет к тому, что о безвизе можно забыть.
Эксперт Василий Филипчук считает, что решение польского Сената по Волынской трагедии вызвано тем, что под влиянием экономических трудностей усиливается евроскептицизм, и политикум возвращается к тому, что национальные интересы превыше всего.
В Европейском парламенте пройдет первое заседание по вопросу предоставления Украине безвизового режима. Дипломат и политолог Василий Филипчук отметил, что рассмотрение этого вопроса будет длиться не один месяц. Более того, гарантий, что Украине предоставят безвизовый режим, нет.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".