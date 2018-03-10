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В Европейском парламенте пройдет первое заседание по вопросу предоставления Украине безвизового режима. Дипломат и политолог Василий Филипчук отметил, что рассмотрение этого вопроса будет длиться не один месяц. Более того, гарантий, что Украине предоставят безвизовый режим, нет.