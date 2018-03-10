Беспорядки произошли в Бразилии после решения сенаторов отстранить президента страны Дилму Роуссефф от должности: митинг ее сторонников у здания сената закончился столкновениями с полицией. Смотрите на видео кадры акции протеста и заявления политиков.
Вашингтон заинтересован видеть лояльных к США руководителей во главе стран Латинской Америки, заявил эксперт Сергей Слободчук. По его словам, импичмент президенту Бразилии Дилме Русеф спровоцирован внутренними политико-экономическими факторами.
Более двух тысяч человек вышли на улицы бразильской столицы выразить протест против решения назначить бывшего главу государства Инасиу Лулу да Силва главой администрации действующего президента Дилмы Роуссефф.
Региональные выборы во Франции стали крайне неудачными для партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, в местных органах самоуправления Саудовской Аравии власть получили 20 женщин, в Эгейском море произошел инцидент с российским и турецким суднами.
После начала обсуждения запроса об импичменте президента в Сенате глава государства временно отстраняется от выполнения обязанностей. Исполняющим обязанности главы государства назначается вице-президент.
Оппозиционные политические партии Бразилии в сентябре представили в конгресс требование отставки Роуссефф и проведения расследования против нее по подозрению в причастности к нарушениям норм налогового законодательства.
В 2014 году была вскрыта схема коррупции в Petrobras, что серьезно ударило по имиджу и позициям компании. Некоторые функционеры от имени энергетического гиганта подписывали договоры и получали за это комиссионные в 3% от суммы контракта.
Серия протестных акций против политики президента Бразилии Дилмы Русеф прошла в воскресенье в ряде городов страны, по предварительным оценкам полиции, участие в демонстрациях приняли 866 тысяч человек.
В конце минувших суток ситуация в зоне АТО существенно обострилась. По информации украинских военных в воскресенье, 16 августа, подверглись обстрелам поселки Лебединское, Гнутово и Сартана вблизи Мариуполя и Широкино, три человека погибли.
Больше всего пострадают инфраструктурные проекты в рамках программы ускорения развития, расходы на которую уменьшаются на 8,5 миллиарда долларов. Также под сокращение попадает проект "Мой дом, моя жизнь".
Это уже вторая подобная акция с середины марта этого года. Предыдущие протесты собрали, по данным полиции, около 1,7 миллионов человек. Сейчас акции протеста охватили как минимум 24 из 26 штатов Бразилии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".