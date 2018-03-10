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    Дилма Русеф

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 26
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    Экс-президент Бразилии Инасио Лула да Силва
    Экс-президент Бразилии Лула да Силва не намерен выдвигаться на пост президента
    02:13 20.05.2016
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    По словам бывшего президента Бразилии Инасио Лула да Силва, ему не хотелось бы выдвигаться, а его политическая партия сможет подготовить больше людей для выдвижения.
    Импичмент в Бразилии: акции протеста и заявления политиков
    Импичмент по-бразильски: протесты и реакция политиков 
    15:37 13.05.2016
    74
    Беспорядки произошли в Бразилии после решения сенаторов отстранить президента страны Дилму Роуссефф от должности: митинг ее сторонников у здания сената закончился столкновениями с полицией. Смотрите на видео кадры акции протеста и заявления политиков.
    Протестующая против импичмента президенту Дилме Роуссеф в Бразилии
    Эксперт о последствиях отставки президента Бразилии
    14:24 13.05.2016
    353
    Вашингтон заинтересован видеть лояльных к США руководителей во главе стран Латинской Америки, заявил эксперт Сергей Слободчук. По его словам, импичмент президенту Бразилии Дилме Русеф спровоцирован внутренними политико-экономическими факторами.
    Протесты в Бразилии
    Массовые протесты бразильцев и столкновения с полицией 
    10:59 18.03.2016
    75
    Более двух тысяч человек вышли на улицы бразильской столицы выразить протест против решения назначить бывшего главу государства Инасиу Лулу да Силва главой администрации действующего президента Дилмы Роуссефф.
    Президент Федеративной Республики Бразилия Дилма Роуссефф
    Обзор ИноСМИ: конфликт в Егейском море, импичмент президенту в Бразилии
    11:15 14.12.2015
    508
    Региональные выборы во Франции стали крайне неудачными для партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, в местных органах самоуправления Саудовской Аравии власть получили 20 женщин, в Эгейском море произошел инцидент с российским и турецким суднами.
    Бразильцы требуют импичмент президенту
    ВС Бразилии приостановил процесс импичмента президента
    05:34 09.12.2015
    90
    Процесс импичмента был запущен несколько дней назад, во вторник нижняя палата бразильского парламента сделала второй шаг - сформировала специальную комиссию для рассмотрения этого вопроса.
    Президент Бразилии Дилма Руссефф. Архивное фото
    Процедура импичмента запущена в отношении президента Бразилии Руссефф
    04:53 03.12.2015
    124
    После начала обсуждения запроса об импичменте президента в Сенате глава государства временно отстраняется от выполнения обязанностей. Исполняющим обязанности главы государства назначается вице-президент.
    Лидер стран Большой двадцатки на саммите в Анталье
    Лидеры G20 сфотографировались перед началом работы на саммите в Анталье
    14:44 15.11.2015
    1500Саммит G20 в Турции
    На фото отсутствуют только двое лидеров "Двадцатки": президент Франции Франсуа Олланд и лидер Аргентины Кристина Киршнер. Олланд отменил свое участие в саммите после серии терактов в Париже.
    Президент Бразилии Дилма Роуссефф. Архивное фото
    Президент Бразилии обвинила оппозицию в попытке госпереворота
    05:09 14.10.2015
    43
    Оппозиционные политические партии Бразилии в сентябре представили в конгресс требование отставки Роуссефф и проведения расследования против нее по подозрению в причастности к нарушениям норм налогового законодательства.
    Президент Бразилии Дилма Руссефф. Архивное фото
    Суд возобновил дело против президента Бразилии
    05:42 07.10.2015
    37
    В 2014 году была вскрыта схема коррупции в Petrobras, что серьезно ударило по имиджу и позициям компании. Некоторые функционеры от имени энергетического гиганта подписывали договоры и получали за это комиссионные в 3% от суммы контракта.
    Бразильцы требуют импичмент президенту
    Бразильцы требуют импичмент для президента 
    15:50 17.08.2015
    157
    Серия протестных акций против политики президента Бразилии Дилмы Русеф прошла в воскресенье в ряде городов страны, по предварительным оценкам полиции, участие в демонстрациях приняли 866 тысяч человек.
    Разрушения в Красногоровке после обстрелов
    Хроника 16 августа: обстрелы под Мариуполем, ДТП с украинцами в Румынии
    09:31 17.08.2015
    349
    В конце минувших суток ситуация в зоне АТО существенно обострилась. По информации украинских военных в воскресенье, 16 августа, подверглись обстрелам поселки Лебединское, Гнутово и Сартана вблизи Мариуполя и Широкино, три человека погибли.
    Масштабные акции протеста в Бразилии. Видео
    Антипрезидентские митинги в Бразилии 
    01:19 17.08.2015
    152
    Участники протестов выступали за импичмент главе государству. "Дилма, уходи!" - с таким призывом протестующие вышли на улицы нескольких городов Бразилии, в частности столицы государства Бразилиа.
    Бразильцы требуют импичмент президенту
    Бразилия сократила расходы бюджета на $23 млрд
    05:38 23.05.2015
    175
    Больше всего пострадают инфраструктурные проекты в рамках программы ускорения развития, расходы на которую уменьшаются на 8,5 миллиарда долларов. Также под сокращение попадает проект "Мой дом, моя жизнь".
    Митинг в Бразилии. Архивное фото
    Массовые митинги с требованием отставки президента прошли в Бразилии
    02:59 13.04.2015
    293
    Это уже вторая подобная акция с середины марта этого года. Предыдущие протесты собрали, по данным полиции, около 1,7 миллионов человек. Сейчас акции протеста охватили как минимум 24 из 26 штатов Бразилии.
    Бразильцы требуют импичмент президенту . Архивное фото
    Верховный суд Бразилии не будет вести следствие против президента
    06:17 19.03.2015
    69
    Заявление в суд о расследовании было представлено Народной социалистической партией при поддержке других представителей оппозиции, в том числе бывшего кандидата в президенты Аэсиу Невиса.
    Бразильцы требуют импичмент президенту
    Бразильцы требуют импичмент президенту 
    16:09 16.03.2015
    216
    Более миллиона человек вышли на улицы десятков городов Бразилии в воскресенье для участия в демонстрациях, направленных против президента страны Дилмы Руссефф.
    Бразилия: манифестанты требуют импичмента президента
    Протестующие в Бразилии требуют импичмента президента 
    03:36 16.03.2015
    80
    Более миллиона человек вышли на улицы десятков городов Бразилии в воскресенье для участия в демонстрациях, направленных против президента страны Дилмы Руссефф.
    Флаг Бразилии
    В Бразилии протестуют более 1 млн человек, требуя импичмента президента
    01:57 16.03.2015
    174
    Протестующие требуют импичмента президента, обвиняя ее в экономическом кризисе и повышении уровня коррупции в стране. Протесты проходят в 83 городах страны, включая столицу Бразилиа.
    Флаг Бразилии
    Бразилия отозвала посла из Джакарты после казни бразильца в Индонезии
    01:21 18.01.2015
    69
    Накануне в пятницу Руссефф в телефонном разговоре просила президента Индонезии Джоко Видодо о смягчении приговора, но ее просьба была отклонена.
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