Лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен обвинили в "злоупотреблении доверием", в Индии вступила в силу крупнейшая в истории страны налоговая реформа, умерла Симона Вейль — первая женщина, возглавившая Европарламент.
Победу движения Макрона предсказывали многочисленные опросы. Оценки, обнародованные вскоре после закрытия избирательных участков, предрекали, что "Вперед, республика" получит от 355 до 425 мест в парламенте.
Марин Ле Пен сообщила, что намерена баллотироваться в Национальное собрание от коммуны Энен-Бомон (департамент Па-де-Кале), где во втором туре президентских выборов она получила более 58% голосов избирателей.
Победа Макрона позволила Франции сохранить лицо, не ударив им в право-популистскую грязь. Свои "чужие" не прошли. Путин не повлиял. Вокруг довольны все: Берлин, Брюссель, США, Ротшильды. Но, что дальше?
Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен уложилась с голосованием во втором туре президентских выборов фактически в десять минут и в отличие от своего соперника Эммануэля Макрона.
На рисунке изображен Эммануэль Макрон в образе довольного пуделя, остриженного "под льва". Рядом с ним - маленький и печальный английский бульдог, в котором угадываются черты второго кандидата - Марин Ле Пен.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".