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    Марин Ле Пен

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 161
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    Лидер политической партии Франции Национальный фронт Марин Ле Пен
    Ле Пен призвала "разрушить ЕС изнутри"
    00:41 17.12.2017
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    По мнению лидера французской партии "Национальный фронт", "Евросоюз теряет дыхание" и "является катастрофическим институтом, из-за которого европейский континент движется к своей гибели".
    Лидер политической партии Франции Национальный фронт Марин Ле Пен. Архивное фото
    Уйти по-французски: почему раскололся Национальный фронт
    19:35 24.09.2017
    561Макрон - новый президент Франции
    Этика - самое важное в политике, и пришлось бы лгать французам, что я поддерживаю эту новую стратегию, которую не разделяю, заявил политик Филипп Мюре.
    Марин Ле Пен
    О чем пишут в мире: обвинения Ле Пен, историческая реформа в Индии
    13:38 01.07.2017
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    Лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен обвинили в "злоупотреблении доверием", в Индии вступила в силу крупнейшая в истории страны налоговая реформа, умерла Симона Вейль — первая женщина, возглавившая Европарламент.
    Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
    Без сюрпризов. Движение Макрона лидирует на выборах в парламент Франции
    07:10 19.06.2017
    212Макрон - новый президент Франции
    Победу движения Макрона предсказывали многочисленные опросы. Оценки, обнародованные вскоре после закрытия избирательных участков, предрекали, что "Вперед, республика" получит от 355 до 425 мест в парламенте.
    Лидер французской крайне правой партии Национальный Фронт Марин Ле Пен
    Ле Пен получила место в парламенте Франции
    23:55 18.06.2017
    307Макрон - новый президент Франции
    Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен впервые стала депутатом Национального собрания. Ранее Ле Пен проиграла президентские выборы Эммануэлю Макрону.
    Марин Ле Пен. Архивное фото
    Ле Пен вышла во второй тур парламентских выборов с 46% голосов
    23:12 11.06.2017
    523Макрон - новый президент Франции
    Согласно итоговым данным, в своем избирательном округе в местечке Энен-Бомон на севере Франции лидер партии "Национальный фронт" Ле Пен получила 19 997 голосов — 45,02%.
    Ле Пен в ходе дебатов 3 мая 2017
    Ле Пен будет участвовать в парламентских выборах
    04:46 19.05.2017
    71Макрон - новый президент Франции
    Марин Ле Пен сообщила, что намерена баллотироваться в Национальное собрание от коммуны Энен-Бомон (департамент Па-де-Кале), где во втором туре президентских выборов она получила более 58% голосов избирателей.
    Эммануэль Макрон
    Макрон животворящий. Избрали, что дальше?
    19:28 10.05.2017
    858Макрон - новый президент Франции
    Победа Макрона позволила Франции сохранить лицо, не ударив им в право-популистскую грязь. Свои "чужие" не прошли. Путин не повлиял. Вокруг довольны все: Берлин, Брюссель, США, Ротшильды. Но, что дальше?
    Жан-Мари Ле Пен
    Отец Ле Пен назвал причину ее поражения на выборах
    07:08 08.05.2017
    526Макрон - новый президент Франции
    По мнению основателя "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пена, его дочь проиграла, так как настаивала на том, что Франции необходимо покинуть зону евро и Европейский союз.
    Марин Ле Пен танцует со своими сторонниками
    Ле Пен станцевала вместе с соратниками после поражения на выборах 
    00:48 08.05.2017
    396Макрон - новый президент Франции
    На кадрах, показанных телеканалом TF1 в прямом эфире, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен танцует в окружении соратников с улыбкой на улице.​
    Ле Пен в ходе дебатов 3 мая 2017
    Ле Пен признала поражение и поздравила Макрона с победой
    23:19 07.05.2017
    307Макрон - новый президент Франции
    Марин Ле Пен, говоря о "Национальном фронте", заявила, что ее партия является "первой оппозиционной силой новому президенту", однако отметила, что партии предстоит серьезное обновление.
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон
    Макрон обходит Ле Пен на выборах во Франции с 60,19% голосов - МВД
    21:19 07.05.2017
    459Макрон - новый президент Франции
    Согласно результатам подсчета 4,1 миллиона голосов (12,2%), Макрон набирает 60,19%, Ле Пен - 39,81%. Из 4,1 миллионов человек 359 тысяч проголосовали пустыми бюллетенями, 160 тысяч их испортили.
    Второй тур президентских выборов во Франции
    СМИ: Макрон выходит в лидеры на выборах во Франции
    17:55 07.05.2017
    934Макрон - новый президент Франции
    Согласно информации СМИ со ссылкой на данные опросов трех исследовательских институтов, количество пустых и недействительных бюллетеней может оказаться значительным.
    Активистки FEMEN развернули плакат у участка, где будет голосовать Ле Пен
    Полуголые FEMEN провели акцию у участка, где проголосовала Ле Пен
    13:47 07.05.2017
    349Макрон - новый президент Франции
    Активистки скандально известного движения FEMEN утром в воскресенье развернули огромный плакат, на котором написано "Марин у власти, Марианна в отчаянии".
    Кандидат в президенты Франции от партии Национальный фронт Марин Ле Пен голосует на выборах
    Макрон и Ле Пен проголосовали в решающем туре выборов президента Франции
    13:19 07.05.2017
    294Макрон - новый президент Франции
    Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен уложилась с голосованием во втором туре президентских выборов фактически в десять минут и в отличие от своего соперника Эммануэля Макрона.
    Макрон или Ле Пен: в воскресенье станет известно имя нового президента Франции
    06:52 07.05.2017
    350Макрон - новый президент Франции
    Избирательные участки во Франции откроются в 08.00 (09.00 по Киеву) и на большей части территории закроются в 19.00, но в крупных городах голосование продлится до 20.00.
    Предвыборная карикатура Charlie Hebdo: пудель-Макрон и бульдог-Ле Пен
    Новая карикатура Charlie Hebdo: Макрон-пудель и Ле Пен-бульдог
    17:11 06.05.2017
    386Макрон - новый президент Франции
    На рисунке изображен Эммануэль Макрон в образе довольного пуделя, остриженного "под льва". Рядом с ним - маленький и печальный английский бульдог, в котором угадываются черты второго кандидата - Марин Ле Пен.
    Марин Ле Пен. Архивное фото
    Ле Пен заявила, что будет бороться за Францию, даже не став президентом
    07:13 06.05.2017
    253Макрон - новый президент Франции
    После второго тура президентских выборов 7 мая, по данным опросов разных компаний, Макрон может одержать победу над Ле Пен при соотношении в среднем 60% против 40%.
    Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен посетила Госдуму РФ
    Ле Пен заявила об "идеологической победе"
    23:23 05.05.2017
    154Макрон - новый президент Франции
    Лидер "Национального фронта" считает, что независимо от исхода голосования во втором туре выборов президента она уже добилась "идеологической победы".
    Дебаты Ле Пен и Макрона, 3 мая 2017
    Ле Пен и Макрон рассказали, где намерены отпраздновать победу
    19:21 05.05.2017
    250Макрон - новый президент Франции
    Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен намерена отпраздновать в Венсенскому лесу, а экс-министр экономики Эммануэль Макрон - в Лувре.
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