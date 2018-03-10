По данным МВД Франции, по итогам подсчета 97,47% бюллетеней основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции.
По итогам подсчета 36 миллионов бюллетеней (95,6%), результат Макрона составляет 23,82% голосов, Ле Пен — 21,58%. Свои голоса бывшему министру экономики отдали 8,3 миллиона избирателей, лидеру Нацфронта — 7,5 миллиона.
По словам лидера движения "Вперед", экс-министра экономики Франции Эммануэля Макрона, он намерен строить "сильную Францию в Европе, которая защищает". Также Макрон заявил о необходимости "придать импульс европейскому строительству".
Макрон и Ле Пен выходят во второй тур выборов президента Франции, при этом, как свидетельствуют оценки нескольких телеканалов и исследовательских институтов, лидирует Макрон, набирающий в диапазоне между 22% и 23,8%.
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