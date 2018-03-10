наверх
10.03.201818:55
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Вперед (партия)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Первый тур президентских выборов во Франции
    Макрон набирает 23,86%, Ле Пен - 21,43% после подсчета 97,47% бюллетеней
    04:53 24.04.2017
    246Макрон - новый президент Франции
    По данным МВД Франции, по итогам подсчета 97,47% бюллетеней основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции.
    Первый тур президентских выборов во Франции
    Макрон увеличил отрыв от Ле Пен до 2,2% после обработки 95,6% бюллетеней
    02:55 24.04.2017
    120Макрон - новый президент Франции
    По итогам подсчета 36 миллионов бюллетеней (95,6%), результат Макрона составляет 23,82% голосов, Ле Пен — 21,58%. Свои голоса бывшему министру экономики отдали 8,3 миллиона избирателей, лидеру Нацфронта — 7,5 миллиона.
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон
    Макрон заявил, что хочет стать президентом всех французов
    02:26 24.04.2017
    201Макрон - новый президент Франции
    По словам лидера движения "Вперед", экс-министра экономики Франции Эммануэля Макрона, он намерен строить "сильную Францию в Европе, которая защищает". Также Макрон заявил о необходимости "придать импульс европейскому строительству".
    Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
    Ле Пен набирает на выборах 24,10% голосов, Макрон - 22,44%
    23:45 23.04.2017
    875Макрон - новый президент Франции
    Макрон и Ле Пен выходят во второй тур выборов президента Франции, при этом, как свидетельствуют оценки нескольких телеканалов и исследовательских институтов, лидирует Макрон, набирающий в диапазоне между 22% и 23,8%.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Все теги