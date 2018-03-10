наверх
10.03.201817:39
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Бернард Казнев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Бернар Казнев. Архивное фото
    Казнев об отказе Ле Пен прийти на допрос: нельзя ставить себя выше закона
    01:49 25.02.2017
    139
    Премьер Франции Бернар Казнев подчеркнул, что ни один политический деятель, если он республиканец, не может отказаться подчиниться вызову правосудия.
    Французские полицейские. Архивное фото
    Во Франции арестованы женщины, готовившие теракты в ближайшее время - МВД
    00:24 09.09.2016
    46
    Как заявил заявил глава французского МВД Бернар Казнев, женщины были радикализированы, были фанатичками и, по всей вероятности, уже в ближайшее время готовили новые акты насилия.
    Французский полицейский
    Глава МВД Франции не исключает продления режима ЧС и после трех месяцев
    02:13 27.11.2015
    28Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Французский Сенат (верхняя палата парламента) 20 ноября одобрил поправки в закон о чрезвычайном положении, которые позволяют продлить введенный после терактов в Париже режим ЧП на три месяца.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
    0
    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
    Все теги